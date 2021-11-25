GS Marsilya maçı İZLE Galatasaray Marsilya Exxen canlı maç linki

GALATASARAY - MARSİLYA MAÇI CANLI

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. haftasında Galatasaray, Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile karşılaşacak.

Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını Eduard Beitinger ile Robert Kempter üstlenecek. Müsabakanın 4. hakemi ise Florian Badstübner olacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.



İki takımın eksikleri



Galatasaray'da Kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey karşılaşmada forma giyemeyecek. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Marsilya maçında görev yapamayacak. Ayrıca Diagne ve Muslera da ceza sınırında olan isimler. Olimpik Marsilya'da ise cezalı Dimitri Payet ile Valentin Rongier Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.



MAÇ NASIL BİTER? 🔔

Galatasaray - Marsilya



— Sporx (@sporx) November 25, 2021



GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?



E Grubu'nda çıktığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 8 puanla namağlup lider durumda bulunuyor. Tüm maçlarda berabere kalan Fransız takımı ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Galatasaray, taraftarı önünde 1 puan alması durumunda ilk 2'de yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek. İki takım arasında grupta yapılan ilk maç 0-0 sona ermişti. Gruptaki diğer maçta ise aynı saatte Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova, İtalyan takımı Lazio'yu ağırlayacak.



Muhtemel 11'ler



Galatasaray

Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Feghouli, Kerem, Halil







Marsilya

Lopez, Lirola, Saliba, Balerdi, Amavi, Gueye, Gerson, Harit, De La Fuente, Luis Henrique, Milik

Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Feghouli, Kerem, HalilLopez, Lirola, Saliba, Balerdi, Amavi, Gueye, Gerson, Harit, De La Fuente, Luis Henrique, Milik