GS Marsilya maçı İZLE Galatasaray Marsilya Exxen canlı maç linki

Galatasaray Olimpik Marsilya canlı GS UEFA Avrupa Ligi maçı izle!
UEFA Avrupa Ligi 5. grup maçında temsilcimiz Galatasaray ile Fransız ekibi Olimpik Marsilya Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadında karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Exxen'e abone olmalısınız. Avrupa Ligi maçlarının tek adresi sadece Exxen'dir ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz.
İşte maçtan son dakika gelişmeleri...GALATASARAY - MARSİLYA MAÇI CANLI
GALATASARAY MARSİLYA MAÇI TUTTUR'DA
Galatasaray ile Marsilya arasındaki Avrupa Ligi karşılaşmasının heyecanı Tuttur'da yaşanıyor. TEK maç olarak CANLI kupon yapabilir ve sen de kazanabilirsin! Hemen tıklayın... GALATASARAY MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. haftasında Galatasaray, Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını Eduard Beitinger ile Robert Kempter üstlenecek. Müsabakanın 4. hakemi ise Florian Badstübner olacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray
Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Feghouli, Kerem, Halil
Marsilya
Lopez, Lirola, Saliba, Balerdi, Amavi, Gueye, Gerson, Harit, De La Fuente, Luis Henrique, Milik
İki takımın eksikleri
Galatasaray'da Kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey karşılaşmada forma giyemeyecek. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Marsilya maçında görev yapamayacak. Ayrıca Diagne ve Muslera da ceza sınırında olan isimler. Olimpik Marsilya'da ise cezalı Dimitri Payet ile Valentin Rongier Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.
GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?E Grubu'nda çıktığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 8 puanla namağlup lider durumda bulunuyor. Tüm maçlarda berabere kalan Fransız takımı ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Galatasaray, taraftarı önünde 1 puan alması durumunda ilk 2'de yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek. İki takım arasında grupta yapılan ilk maç 0-0 sona ermişti. Gruptaki diğer maçta ise aynı saatte Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova, İtalyan takımı Lazio'yu ağırlayacak.
Terim'in 92. Avrupa maçı
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibini konuk edecek Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 92. müsabakasına çıkacak. Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor. Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 91 karşılaşma oynayan Galatasaray, 36 galibiyet, 21 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 123 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 132 gol gördü.
Avrupa Ligi'nde 3 kez mağlup
Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde "Kupa 2"de çıktığı 24 müsabakada sadece 3 kez mağlup oldu. UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde Terim yönetiminde 24 maç yapan sarı-kırmızılılar, bu müsabakaların 11'ini kazanırken 10'unda ise berabere kaldı. Terim'in öğrencileri, futbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 35 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 22 gol gördü.
299. Avrupa maçı
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 299. kez sahne alacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 298 müsabakanın 105'inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 79 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 396 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 444 gole engel olamadı.
Galatasaray'da gözler PFDK'da
Marsilya önünde çok önemli bir sınav verecek olan Galatasaray'da gözler bir yandan da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'nun toplantısında olacak. Kurulun hakaret ve talimatlara aykırı haraket nedeniyle Fatih Terim için nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor. TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, başkan yardımcısı Rezan Epözdemir ve sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'i Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'ya sevk etmişti.Avrupa Ligi'nde 89. kez
Galatasaray, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 89. kez mücadele edecek. UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 88 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 35 galibiyet, 29 beraberlik ve 24 yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda 137 gol atarken kalesindeki 109 gole engel olamadı. İşte Marsilya maçı biletlerinde son durum
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile oynayacağı mücadele öncesi bilet satışlarında son durum da belli oldu.
Bugün statta sarı-kırmızılıları en az 40 bin taraftarın desteklenmesi beklenirken, satışa çıkan biletlerden 8 bin
tanesinin ise henüz satılmadığı kaydedildi.
Galatasaray - Marsilya maçının kategorilere göre bilet fiyatları ise şöyle;
Kategori - 1.250,00 TL
Kategori - 1.100,00 TL
Kategori - 1.000,00 TL
Kategori - 1.000,00 TL
Kategori - 750,00 TL
Kategori - 600,00 TL
Kategori - 400,00 TL
Kategori - 300,00 TL
Kategori - 250,00 TL
Kategori - 175,00 TL
Kategori - 150,00 TL
Kategori - 125,00 TL Sacha Boey'in dönüş tarihi belli oldu
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Sacha Boey'in durumu belli oldu. Tedavi için Fransa'ya giden genç sağ bekin, Aralık ayının ikinci haftasında Türkiye'ye geleceği ve çalışmalara başlayacağı belirtildi. Bu sezon Galatasaray ile 7 maça çıkan Boey, bu karşılaşmalarda 1 kez fileleri havalandırdı. Fatih Terim, Marsilya maçında risk almayacak
Fenerbahçe derbisinin ardından UEFA Avrupa Ligi'ne yoğunlaşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya karşısında hem galip gelip hem de rakibe fırsat vermemek istiyor. Sarı-kırmızılıların teknik patronu, Fransız ekibinin risk alacağını düşünerek hareket ediyor. Bu nedenle geçiş hücumları üzerinde duran tecrübeli teknik adam, Kerem ve Morutan'ın savunma arkasına yapacağı koşuların önemini anlattı. Grup liderliği için kazanmaları gerektiğinin altını çizen tecrübeli hoca buna karşın risk alınmamasını söyledi. Sabırlı olmaları gerektiğine vurgu yapan sarı-kırmızılıların teknik patronu, son ana kadar rakibin açığını beklemelerini ifade etti. Sarı-kırmızılılar, topu Marsilya'ya bırakıp geçiş hücumlarıyla sonuca gitmeye çalışacağı için tribünlerden de bu konuda anlayış bekliyor