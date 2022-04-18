GS Malatyaspor izle, Galatasaray Malatyaspor CANLI LİNK

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18 Nisan 2022 20:07
GS Malatyaspor izle, Galatasaray Malatyaspor CANLI LİNK
LİNK Galatasaray Malatyaspor canlı izleSpor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Malatyaspor Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
GALATASARAY MALATYASPOR MAÇI CANLI, TIKLA






GALATASARAY MALATYASPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Galatasaray ile Malatyaspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı hakemi

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Nef Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. Karşılaşma beIN SPORT'tan naklen yayınlanacak.

Sofiane Feghouli oynayamayacak

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. Sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera, Marcao ve Emre Kılınç da kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Altay maçında görev alamayacak.

10. randevu

Galatasaray ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 10. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce yapılan 9 lig maçında sarı-kırmızılılar 5, sarı-siyahlılar ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 12 gole, Yeni Malatyaspor 6 golle karşılık verdi.

Galatasaray son 6 maçta yenilmedi

Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynadığı son 6 lig maçında mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı ekip, Malatya temsilcisiyle oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanıp 2'sinde berabere kaldı.

İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile sahasında oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ev sahibi olduğu müsabakalarda attığı 9 gole karşın kalesinde bir gol gördü.

Galatasaray Malatyaspor maçı öncesi son durum

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 41 puan topladı. Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise sezonun geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 22 mağlubiyet sonucunda 20 puan elde etti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere bitmişti.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Barış Alper (Emre Kılınç), Kerem, Cicaldau, Gomis



Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Kenan, Awuku, Campi, Hafez, Azubuike, Jospin, Donsah, Dicko, Mustafa, Tetteh

Sahasındaki son 3 maçı kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda yapılan son 3 müsabakada Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup etti.


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