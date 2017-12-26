GS maçı hangi kanalda? Galatasaray'ın Bucaspor maçı saat kaçta?

Galatasaray

Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Kupanın son 16 turunda oynanacak Galatasaray-Bucaspor maçı naklen yayınlanacak.26 Aralık Salı günü saat 20.30'da oynanacak maç, A Spor'da canlı olarak yayınlanacak.Galatasaray-Bucaspor maçı 26 Aralık Salı günü saat 20.30'dan itibaren şifresiz naklen futbolseverler ile buluşacak.CarrassoKorayDonkAhmetTarıkSelçukTolgaSinanEmrahRecep GülErenKemal MertVeliÖmerEmre ÖzkanUğurcanSaruhanEmre ToramanİbrahimKerem AtakanİlyasAlpaySarı-kırmızılı takım, 5. turdan dahil olduğu kupada Sivas Belediyespor'u eleyerek son 16 turuna yükseldi.Bucaspor ise kupanın 3. turunda Pendikspor, 4. turunda Amed Sportif Faaliyetler, 5. turunda ise Demir Grup Sivasspor'u eleyerek son 16 turuna çıktı.ile Bucaspor arasındaki rövanş maçı, 16, 17 ya da 18 Ocak'ta İzmir'de yapılacak.- Galatasaray ile Bucaspor, Ziraat Türkiye Kupası Tur 1/8 ilk maçında karşı karşıya geliyor.- Ev sahibi takımda Mariano Filho sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Misafir takımda ise eksik oyuncu bulunmamaktadır.- 52.652 kişi kapasiteli Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.- Hakem Ali Şansalan yönetimindeki ilk maçına çıkacak.- Hakem Ali Şansalan yönetiminde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.- Galatasaray 3 maçı da kazanan taraf oldu.- Galatasaray 4 gol atarken, Bucaspor 1 golle karşılık verdi.- 2 maç 2,5 gol altında, 1 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.- 1 maçta karşılıklı gol olurken, 2 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 2 maç 0-1 gol aralığında tamamlandı.- Galatasaray tüm maçlarda ilk golü atan taraf oldu.