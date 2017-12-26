GS maçı hangi kanalda? Galatasaray'ın Bucaspor maçı saat kaçta?

maçında karşılaşacaklar. Peki Galatasaray-Bucaspor(Türkiye Kupası) maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? Mücadele şifresiz olarak yayınlanacak mı? İşte yayın akışı ve tüm detaylar...
GALATASARAY-BUCASPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK? |
Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Kupanın son 16 turunda oynanacak Galatasaray-Bucaspor maçı naklen yayınlanacak.
26 Aralık Salı günü saat 20.30'da oynanacak maç, A Spor'da canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray-Bucaspor maçı 26 Aralık Salı günü saat 20.30'dan itibaren şifresiz naklen futbolseverler ile buluşacak. MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray
Carrasso
Koray
Donk
Ahmet
Tarık
Selçuk
Tolga
Sinan
Emrah
Recep Gül
Eren Bucaspor
Kemal Mert
Veli
Ömer
Emre Özkan
Uğurcan
Saruhan
Emre Toraman
İbrahim
Kerem Atakan
İlyas
Alpay
Sarı-kırmızılı takım, 5. turdan dahil olduğu kupada Sivas Belediyespor'u eleyerek son 16 turuna yükseldi.
Bucaspor ise kupanın 3. turunda Pendikspor, 4. turunda Amed Sportif Faaliyetler, 5. turunda ise Demir Grup Sivasspor'u eleyerek son 16 turuna çıktı. Galatasaray
ile Bucaspor arasındaki rövanş maçı, 16, 17 ya da 18 Ocak'ta İzmir'de yapılacak. Genel Bilgiler
- Galatasaray ile Bucaspor, Ziraat Türkiye Kupası Tur 1/8 ilk maçında karşı karşıya geliyor.
- Ev sahibi takımda Mariano Filho sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Misafir takımda ise eksik oyuncu bulunmamaktadır.
- 52.652 kişi kapasiteli Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.Ev Sahibi
- Hakem Ali Şansalan yönetimindeki ilk maçına çıkacak.Konuk Ekip
- Hakem Ali Şansalan yönetiminde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.Son Karşılaşmalar
- Galatasaray 3 maçı da kazanan taraf oldu.
- Galatasaray 4 gol atarken, Bucaspor 1 golle karşılık verdi.
- 2 maç 2,5 gol altında, 1 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
- 1 maçta karşılıklı gol olurken, 2 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
- 2 maç 0-1 gol aralığında tamamlandı.
- Galatasaray tüm maçlarda ilk golü atan taraf oldu.