GS maçı CANLI İZLE! Galatasaray St. Johnstone şifresiz izle

GALATASARAY - ST. JOHNSTONE MAÇI CANLI, TIKLAYIN...

Galatasaray St. Johnstone maçı bu akşam canlı olarak ekranlara geliyor. UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Galatasaray, St. Johnstone ile karşılaşıyor. Devler Ligi'ndeki Galatasaray - St. Johnstone maçı Spor Smart'tan canlı olarak izlenebiliyor. D Smart aboneleri karşılaşmayı şifresiz olarak takip edebiliyor. (D-Smart abonesi olarak Smart Spor'dan maçı izlemek için tıklayın) Ayrıca Galatasaray ile St. Johnstone arasındaki karşılaşmayı Sporx'ten de takip edebilir ve tüm gelişmelere anında ulaşabilirsiniz.Rövanş öncesi avantajlı bir skor almayı hedefleyen Galatasaray, turu geçmesi halinde play-off'ta Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.Galatasaray, Avrupa kupalarında 291. kez sahne alacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 290 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.Avrupa arenasında rakip fileleri 385 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 438 gole engel olamadı.Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 84. müsabakasına çıkacak. Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 83 karşılaşma oynayan sarı-kırmızılı takım, 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 112 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 126 gol gördü.