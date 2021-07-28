GS maçı CANLI İZLE! Galatasaray PSV Eindhoven şifresiz izle
GS PSV Eindhoven maçı canlı yayın izle, Şampiyonlar Ligi Eleme Turu'ndaki Galatasaray PSV Eindhoven maçı Spor Smart'dan canlı yayınlanmaktadır. İşte Galatasaray maçını canlı şifresiz izlemek için yapmanız gereken son dakika gelişmeleri haberimizde yer almaktadır.
Galatasaray PSV Eindhoven maçı bu akşam canlı olarak ekranlara geliyor. Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Galatasaray, PSV Eindhoven ile 5-1'lik mağlubiyetin rövanşında karşılaşıyor. Devler Ligi'ndeki Galatasaray - PSV Eindhoven maçı Spor Smart'tan canlı olarak izlenebiliyor. D Smart aboneleri karşılaşmayı şifresiz olarak takip edebiliyor. (D-Smart abonesi olarak Smart Spor'dan maçı izlemek için tıklayın) Ayrıca Galatasaray ile PSV Eindhoven arasındaki karşılaşmayı Sporx'ten de takip edebilir ve tüm gelişmelere anında ulaşabilirsiniz.
Galatasaray, PSV Eindhoven karşısında nasıl tur atlar?
Eindhoven'da oynanan ilk karşılaşmadan 5-1 mağlup ayrılan Galatasaray'ın tur atlaması için farklı galibiyet alması gerekiyor. Sarı-kırmızılı takım, rakibine 4 farklı skorla üstünlük kurduğu takdirde maçı uzatmalara taşıyacak. Galatasaray, 5 farklı skorla kazanması halinde ise adını üst tura yazdıracak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda PSV'ye elenmesi halinde Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda devam edecek ve İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak.
Avrupa'da 290. maçına çıkacak
Galatasaray, Avrupa kupalarında 290. kez sahne alacak.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 289 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 113 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 384 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 436 gole engel olamadı.
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Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 83. maç
Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 83. müsabakasına çıkacak.
Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 82 karşılaşma oynayan sarı-kırmızılı takım, 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 33 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 111 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 124 gol gördü.