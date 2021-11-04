GS Lokomotiv Moskova maçı İZLE Galatasaray Lokomotiv Moskova Exxen canlı maç linki

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. grup maçında Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geliyor. Namağlup yoluna devam eden Galatasaray, Lokomotiv'i de yenip grubundan lider çıkmak istiyor.

04 Kasım 2021 20:31
GS Lokomotiv Moskova maçı İZLE Galatasaray Lokomotiv Moskova Exxen canlı maç linki
UEFA Maçı Galatasaray Lokomotiv Moskova exxen linki! UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile Lokomotiv karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Exxen'e abone olmalısınız. Avrupa Ligi maçlarının tek adresi sadece Exxen'dir ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

GALATASARAY - LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇI CANLI




Kalesini gole kapattı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynadığı ilk üç maçta rakiplerine gol fırsatı vermedi. Sarı-kırmızılı ekip, H Grubu'nda mücadele eden İngiliz ekibi West Ham ile ligde ilk üç haftayı gol yemeden geçen iki takımdan biri oldu.

298. Avrupa maçı

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 298. kez sahne alacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 297 müsabakanın 105'inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 78 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 395 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 443 gole engel olamadı.



Terim'in 91. Avrupa kupası maçı

UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk edecek Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 91. müsabakasına çıkacak. Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor. Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 90 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 36 galibiyet, 20 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 122 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 131 gol gördü.

"Kupa 2"de 88. randevu

Galatasaray, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 88. kez mücadele edecek. UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 87 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 35 galibiyet, 28 beraberlik ve 24 yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda 136 gol atarken kalesindeki 108 gole engel olamadı.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray
Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Morutan, Halil Dervişoğlu

*Fatih Terim, basın toplantısının ardından 11'i resmen açıklamıştı.



Lokomotiv Moskova
Guilherme, Zhivoglyadov, Jedjav, Barinov, Rybus, Maradishvili, Beka Beka, Zhemaletdinov, Rybchinskiy, Anjorin, Kerk

"Kupa 2"de galibiyet sayısında açık ara önde

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde "Kupa 2"de çıktığı 23 müsabakada sadece 3 kez mağlup oldu. UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde Terim yönetiminde 23 maç yapan sarı-kırmızılılar, bu müsabakaların 11'ini kazanırken 9'unda ise berabere kaldı. Terim'in öğrencileri, futbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 34 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 21 gol gördü.

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı öncesi son durum

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk edecek. Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak. Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 7 puanla ilk sırada bulunuyor. Bir beraberlik ve 2 yenilgisi olan Rus ekibi ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

İki takımın eksikleri

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey karşılaşmada görev yapamayacak. UEFA'ya bildirilen listede isimleri bulunmayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de maç kadrosunda yer alamayacak.

Lokomotiv Moskova ile 6. karşılaşma

Galatasaray, tarihinde Lokomotiv Moskova ile 6. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce oynadığı 5 karşılaşmanın 3'ünü kazanırken, 2'sini kaybetti. İki ekip arasındaki rekabette Galatasaray 7 gol atarken, Lokomotiv Moskova 4 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupaları tarihinde Rus takımlarıyla toplamda 11 kez karşılaştı. Galatasaray, Lokomotiv Moskova'nın yanı sıra CSKA Moskova, Torpedo Moskova ve Spartak Moskova ile yaptığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ile 6 yenilgi gördü. Galatasaray, bu maçlarda attığı 11 gole karşılık kalesinde 17 gole engel olamadı.

Diğer Haberler

Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi sürüyor Kayserispor Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi sürüyor
Beşiktaş'ın TFF'ye yaptığı başvuru reddedildi Beşiktaş Beşiktaş'ın TFF'ye yaptığı başvuru reddedildi
Ömer Erdoğan: 'Milli maç arasına moralli girmek istiyoruz' Hatayspor Ömer Erdoğan: "Milli maç arasına moralli girmek istiyoruz"
Vincenzo Montella: 'Adana Demirspor her takımı yenebilir' Adana Demirspor Vincenzo Montella: "Adana Demirspor her takımı yenebilir"
Rıza Çalımbay: 'Oyuncularıma yürekten inanıyorum' Sivasspor Rıza Çalımbay: "Oyuncularıma yürekten inanıyorum"
GS Lokomotiv Moskova Avrupa Ligi maçı CANLI İZLE | Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı canlı exxen Gündem GS Lokomotiv Moskova Avrupa Ligi maçı CANLI İZLE | Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı canlı exxen
Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı Canlı yayın izleme, GS - Lokomotiv Moskova Exxen link Gündem Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı Canlı yayın izleme, GS - Lokomotiv Moskova Exxen link
GS Lokomotiv Moskova maçı İZLE Galatasaray Lokomotiv Moskova Exxen canlı maç linki Gündem GS Lokomotiv Moskova maçı İZLE Galatasaray Lokomotiv Moskova Exxen canlı maç linki
Exxen link Galatasaray Lokomotiv Moskova CANLI İZLE Gündem Exxen link Galatasaray Lokomotiv Moskova CANLI İZLE
Daha fazla göster
1 Koronavirüse yakalanan Jaylen Brown karantinaya alındı
2 Premier Lig'deki 4 milli futbolcu Karadağ maçında yok!
3 2020 Paralimpik Oyunları'nda vaka sayısı 257'ye çıktı
4 Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 154'e çıktı
5 Organizasyon Komitesinden Paralimpik 2020'de Kovid-19'a karşı "tüm tedbirler alınacak" vurgusu
6 Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 144'e çıktı
7 Japonya'da ilk kez görülen Kovid-19'un "Lambda" varyantı 2020 Tokyo Olimpiyatları ile bağlantılı
8 Tokyo'ya Paralimpik 2020 için gelen Tunus takımında Kovid-19 saptandı
9 6 Ağustos koronavirüs vaka sayısı
10 4 Ağustos koronavirüs vaka sayısı
yukarı ok