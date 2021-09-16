GS Lazio maçı İZLE Galatasaray Lazio Exxen canlı maç linki

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Lazio'da tanıdık isim
İtalyan temsilcisinde Türk futbolseverlerin yakında tanıdığı Vedat Muric forma giyiyor. Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Kosovalı santrfor, bu kez Lazio formasıyla Galatasaray'ın karşısına çıkacak. Müzesinde 2 Avrupa kupası bulunuyor
Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı müzesine götürdü. Galatasaray, 2000 yılında ise Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde Real Madrid'e üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu. Son 2 maçta üstünlüğünü koruyamadı
Galatasaray, oynadığı son 2 resmi müsabakada 2-0 öne geçmesine rağmen puan kaybetti. Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ve 4. haftasında Trabzonspor ile mücadele eden sarı-kırmızılı takım, iki rakibi karşısında da 2-0'lık üstünlük yakaladı. Ancak üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, 2 müsabakayı da 2-2 beraberlikle tamamladı. GALATASARAY LAZIO MAÇI HAKEMİ KİM?UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Galatasaray, İtalya'nın Lazio takımını ağırlayacak. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.45'te başlayacak. Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise David Smajc olacak. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.
Son 8 maçında yenilmedi
Galatasaray, çıktığı son 8 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezon 10 resmi maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı 2 maçı da kaybetti. Galatasaray, sonrasında UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yaptığı 8 karşılaşmada dörder galibiyet ve beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, mağlubiyet yüzü görmediği söz konusu 8 mücadelede 16 gol atarken kalesinde 10 gol gördü. Lazio ise bu sezon Serie A'da çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. Roma ekibi, 9 gol atarken kalesindeki 4 gole engel olamadı.
Hücumda sorun yaşamayan Galatasaray'da savunma zorlanıyor
Galatasaray, bu sezon çıktığı resmi maçların tamamında rakip fileleri havalandırırken sadece 1 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 6, Süper Lig'de ise 4 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu karşılaşmaların tamamında en az 1 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 10 müsabakanın 9'unda ise rakiplerinin gol bulmasına engel olamadı. Süper Lig'deki 4 maçta 8 gol atıp 5 gol yiyen Galatasaray, sadece 1 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 karşılaşmada 2 gol atıp 7 gol yerken, Avrupa Ligi'ndeki 4 mücadelede 8 kez fileleri havalandırıp kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 6 mücadelenin hiçbirinde topun ağlarına gitmesini önleyemedi.İki takımın eksikleriGalatasaray'da sakatlıkları bulunan kaptan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli, sahadaki yerini alamayacak. Ayrıca UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de sahaya çıkamayacak. Lazio'da ise herhangi bir eksik bulunmuyor.Muhtemel 11'ler
Galatasaray
Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Emre Kılınç, HalilLazioReina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson
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Galatasaray, Avrupa kupalarında İtalyan takımlarıyla 25. randevusuna çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası ve UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda daha önce İtalyan takımları Lazio, Milan, Roma, Parma, Juventus ve Bologna ile toplamda 24 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda 7 galibiyet alan Galatasaray, 9 beraberlik, 8 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 30 gol atarken, rakiplerinin 37 golüne engel olamadı. G.SARAY'DA LAZIO ÖNCESİ SEVİNDİREN 2 HABER
Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Lazio maçı öncesi 2 futbolcudan sevindiren haberler geldi. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan futbolculardan Emre Kılınç ve Sofiane Fegholi de takımla çalışmalara katıldı. Trabzonspor maçının ilk yarısında atığı 2 golle yıldızlaşan Emre Kılınç aşil bölgesindeki ağrıları nedeniyle 2. yarıya çıkamamıştı. Sofiane Feghouli ise Cezayir Milli Takımı'nda sakatlanmış ve Trabzonspor karşılaşmasının kadrosunda yer almamıştı. İki futbolcunun Lazio maçında oynayıp oynamayacağı konusunda son kararı Fatih Terim verecek. MORUTAN VE CICALDAU AÇIKLAMASI
Galatasaray'ın yeni transferleri Alexandru Cicaldau ve Olimpu Morutan için ülkesi Romanya'dan açıklama geldi. Steaua Bükreş'in sportif direktörü Mihai Stoica, iki genç için açıklamalarda bulundu. "Olimpiu Morutan, İngilizce bilmiyor. Galatasaray'da büyük sorunlar yaşayabilir. Şu anda da Galatasaray'a adapte olmakta güçlük çekiyor. Çok iyi bir oyuncu, genç ve harika bir perspektife sahip. Oyunun temposuna ve yoğunluğuna uyum sağlaması biraz zaman istiyor. Ona sabretmek gerekecek çünkü çok iyi bir futbolcu. Cicaldau ve Morutan çok ilginç iki futbolcu. Bence oynadıkları maçlarda Galatasaray'da olmayı hak ettiklerini kanıtladılar." Galatasaray'ın bu sezonki Avrupa serüveni
Bu sezon Avrupa'daki ilk sınavını UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a karşı veren Galatasaray, 5-1 ve 2-1'lik skorlarla yenilerek elendi. Yoluna UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Eleme Turu'nda devam eden sarı-kırmızılılar, İskoçya'nın St. Johnstone takımını 1-1 ve 4-2'lik skorlarla geçerek play-off turuna yükseldi. Bu turda ise Danimarka temsilcisi Randers'i 1-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bırakarak gruplara kaldı. Geçen sezon İtalya 1. Futbol Ligi'ni (Serie A) 6. sırada bitiren Lazio ise UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan gruplarda mücadele etme hakkı kazandı. FATİH TERİM'İN GOL SİLAHI KEREM
Galatasaray'ın genç hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Avrupa'da dikkat çekiyor. 22 yaşındaki futbolcu bu sezon Avrupa Ligi'nde ön elemelerde çıktığı 4 maçta 2 gol attı. Aktürkoğlu, 2 golünü de dış sahadaki Randers ve St. Johnstone karşılaşmalarında kaydetti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Lazio maçında da en büyük gol silahlarından biri Kerem olacak. Tecrübeli teknik adam, "Ceza sahası dışından şut atmaktan çekinme" diyerek oyuncusunu maça motive etti.