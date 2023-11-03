GS Kasımpaşa maçı canlı link, Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı yayın
Haber Tarihi: 03 Kasım 2023 21:11 -
Güncelleme Tarihi:
03 Kasım 2023 21:11
GS Kasımpaşa maçı canlı link, Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı yayın
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Galatasaray Muslera, Boey, Sanchez, Abdulkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Kerem A, Zaha, Ziyech, Icardi
Kasımpaşa Ali, Emre, Winck, Omeruo, Yasin, Duhan, Hasan Emre, Saddiki, Ouanes, Selim Dilli, Erdem, Fall.
Ligde son 9 maçını kazandı
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 9 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'u mağlup etti. Galatasaray, ayrıca Süper Lig'deki son 16 maçında mağlup olmadı. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon da ligde çıktığı 10 maçın 9'unu kazandı, birinde berabere kaldı.
Sahasında kaybetmeyi unuttu
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 21 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 21 maçı kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 19 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Muslera ceza sınırında
Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, Kasımpaşa maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Uruguaylı kaleci, kart görmesi durumunda 12. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray ile Kasımpaşa 39. randevuda
Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 39. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 38 lig maçından 24'ünü Galatasaray kazandı, 7 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 7 kez galip geldi. Galatasaray'ın 75 golüne, Kasımpaşa 38 golle yanıt verdi.
RAMS Park'taki maçlar
Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta 12 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, bu statta Kasımpaşa'yı 9 kez yenerken, lacivert-beyazlılar deplasmanda 3 kez kazandı. Galatasaray bu maçlarda 23 gol atarken, Kasımpaşa ise 16 kez ağları havalandırdı.
En farklı skorlar
Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi. Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda RAMS Park'taki maçı 4-0 kazandı.
Okan Buruk'tan Oliveira kararı!
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, hafta boyunca tüm hazırlıklarını Kasımpaşa'ya yönelik yaptı. Bayern Münih deplasmanını henüz düşünmeyen deneyimli hoca, oyuncularını Kasımpaşa'ya motive etti. Şampiyonlar Ligi için Süper Lig'de rotasyona gitmeyecek Galatasaray'da Sergio Oliveira'ya ilk 11 yolu açıldı. Rize'de galibiyeti getiren Portekizli, formayla ödüllendirilecek ve sol bekte Kazımcan tercih edilecek. Mertens yerine de Ziyech'in oynaması bekleniyor.
Galatasaray'ın hedefi liderlik
Kayseri beraberliği sonrasında 9 maçını da kazanan Galatasaray, bugün Kasımpaşa'yı sahasında konuk ediyor. Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin olası bir puan kaybı halinde Cimbom'un hedefi, haftayı da lider olarak bitirmek. RAMS Park'ta 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Bu sezon deplasmanda 4 maça çıkan Kasımpaşa 2 beraberlik ve 2 galibiyet ile yenilgi yüzü görmedi.
Tottenham'dan flaş Nelsson kararı!
Galatasaray'da Victor Nelsson'un geleceği belirsizliğini koruyor. Danimarkalı stoper, ilk iki sezonunda sarı-kırmızılıların vazgeçilmeziydi. İlk sezonunda Marcao, ikinci sezonunda ise Abdülkerim Bardakcı ile uyumlu bir ikili olmuştu. Ancak bu sezon formasını Davinson Sanchez'e kaptırdı. Nelsson, uzun bir süredir Tottenham'ın radarındaydı. İngiliz ekibi, geçen sezon devre arasında üstüne para vererek Danimarkalı stoper ile Davinson Sanchez'i takas etmek istiyordu. Ancak Tottenham, Nelsson'un ortadan kaybolmasının ardından ilgisini kesti. Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, Nelsson'a yedek olacağını tahmin ederek Davinson Sanchez'in gönderilmesine onay vermişti. Ancak Davinson'un Danimarkalı stoperi yedek kulübesine mahkum etmesi üzerine scout ekibi takibini bıraktı. İngiliz takımının şu an için ilgilendiği tek Galatasaraylı oyuncunun sağ bekte parlayan Sacha Boey olduğu belirtildi.
Galatasaray'ın hedefi 22!
Galatasaray, Süper Lig'in zirvesine bir adım daha yaklaşmak için Kasımpaşa ile kozlarını RAMS Park'ta paylaşacak. Cim-Bom, evinde rakiplerine geçit vermiyor. Ligde oynadığı son 21 maçta yenilgi yüzü görmeyen Sarı-Kırmızılılar, bu seriyi sürdürmenin haklı gururunu yaşıyor. Takım, geçen sezonun açılış maçında Giresunspor'a kaybettikten sonra evindeki performansını önemli ölçüde artırdı. Bu dönemde, Seyrantepe taraftarının önünde oynadığı maçlarda 19 kez sahadan galibiyetle ayrılan Sarı-Kırmızılılar, 2 kez de beraberliği bozmadı. Bu arada tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera için önemli bir maç öncesinde sarı kart sınırında bulunması dikkat çekiyor. Takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Uruguaylı kaleci, gelecek maçta sarı kart görmesi halinde, Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor ile yapılacak mücadelede takımını yalnız bırakacak. Galatasaray'ın galibiyet serisi göz kamaştırıyor. Aslan ligin ilk haftasında Kayserispor ile puanları paylaştıktan sonra oynadığı tüm maçlarda galip gelmeyi başardı. Diğer yandan Kasımpaşa, bu sezon 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle toplam 18 puan toplayarak ligde beşinci sırada bulunuyor.
Sacha Boey'dan büyük değişim!
Geçen sezon başladığı çıkışını bu sezon da sürdüren ve tek hedefi Fransa Milli Takımı olan Sacha Boey ücretine alacağı zamla birlikte daha da morallenecek. 480 bin Euro (14.5 milyon TL) kazanan ve takımın en az alan yabancı ismi olan Fransız oyuncuyu yeni sözleşme kadar Fransa A Milli Takımı'na çağrılma ihtimali motive ediyor. Boey'un Fransa'da yaşayan yakınları, İstanbul'a gelip Galatasaraylı oyuncuyla birlikte yaşamaya başladı. Gece hayatı olmayan Sacha Boey, izin günlerinde yakınları ile birlikte vakit geçiriyor ve konsantrasyonu dağılmıyor. Fransa A Milli Takımı'na seçilmeyi kariyer hedefi olarak belirleyen 23 yaşındaki sağ bek, Bayern Münih ve Manchester United ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarında piyasa yapacak. İngiliz basını da Boey için Manchester United'ın sıkı bir takip sürdürdüğü ve oyuncunun maçlarını mercek altına aldığını sık sık duyuruyor. Haberlere göre bu performansı sürerse sezon sonu kapıyı çalacaklar.
Galatasaray Kasımpaşa maçı hakemi kim? Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Maç BeIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.
Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligde tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, topladığı 28 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi. Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 18 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde 5. sırada yer alıyor.