GS Kasımpaşa izle, Galatasaray Kasımpaşa CANLI LİNK

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI CANLI, TIKLA

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi ise Özgüç Türkalp.

Ligde 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988'den bu yana 21. haftalar itibarıyla en kötü sezonunu geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan bölümde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 27 puanla haftaya 13. sırada girdi.

Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgiyle 21 puan elde etti. Ligde son 3 maçını kazanarak çıkışa geçen lacivert-beyazlılar, 17. sırada yer buldu.

Galatasaray, arka arkaya aldığı kötü sonuçlarla küme düşme hattındaki rakibi Kasımpaşa'nın sadece 6 puan önünde bulunuyor.