GS Giresun izle, Galatasaray Giresunspor CANLI LİNK

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Karadeniz ekibi Giresunspor karşı karşıya geliyor. Fatih Terim'in geri döndüğü maçı beIN Sports 1 canlı olarak yayınlıyor.

08 Ocak 2022 18:40
GS Giresun izle, Galatasaray Giresunspor CANLI LİNK
LİNK Galatasaray Giresunspor maçı reklamsız yayın izle ! Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Giresunspor Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
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GALATASARAY GİRESUNSPOR TUTTUR'DA

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GALATASARAY GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Galatasaray ile Giresunspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig'de 20. ve ikinci ilk haftasında Galatasaray, sahasında GZT Giresunspor ile karşılaşacak.

Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakanın hakemi Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Atilla Karaoğlan.

Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılı takım, ilk yarıyı 7 galibiyet, altışar beraberlik ve mağlubiyetle tamamladı. Yaptığı 19 karşılaşmada 27 puan toplayarak 10. sırada yer alan Galatasaray, lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde bulunuyor.

Ligin ilk yarısında 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgiyle 22 puan toplayan Giresunspor ise ligde 14. sırada yer alıyor.

İki rakım arasında ligin ilk yarısında Giresun'da yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.

Terim, Süper Lig'e dönüyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasının bitmesinin ardından ilk kez bir Süper Lig maçında takımının başında yer alacak.

Ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisinin ardından toplamda 6 maç ceza alan Terim, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor mücadelelerinde görev yapamadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda elendikleri Altaş Denizlispor karşılaşmasında sahalara dönen tecrübeli teknik adam, GZT Giresunspor maçıyla da Süper Lig'de saha kenarında bulunabilecek.

Üç futbolcu kart sınırında

"Cimbom"da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

DeAndre Yedlin, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu, mücadelede kart görmesi durumunda 21. haftadaki Atakaş Hatayspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

İki takımın eksikleri

Galatasaray'da tedavi sürecinde olan kaptan Arda Turan ile Sacha Boey, Afrika Kupası'nda olan Feghouli ve Mostafa Mohamed, sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Christian Luyindama, sarı kart cezalıları Marcao ile Kerem Aktürkoğlu, izolasyon süreçleri devam eden Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk, Fatih Öztürk ve Taylan Antalyalı kadroda yer almıyor.

Giresunspor'da Afrika Kupası'na giden Hamidou Traore ve Souleymane Doukara ile kart cezalısı Mamadou Diarra'nın yanı sıra Erol Can Akdağ karşılaşmada forma giyemeyecek.

Son 8 lig maçında 1 kez kazandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 7 gol atan "Cimbom" kalesindeki 9 gole engel olamadı.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray
İsmail, Yedlin, Işık Kaan, Nelsson, Ömer, Aytaç, Berkan, Cicaldau, Morutan, Halil, Babel



Giresunspor
Okan Kocuk, Zeki, Douglas, Perez, Behich, Flavio, Pelupessy, Suleymanov, Diabate, Sergio, Balde



Giresunspor ile 14. randevu

Galatasaray, Süper Lig'de daha önce Giresunspor ile 13 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakaların 6'sını kazanırken, 2'sinden Karadeniz temsilcisi üstün ayrıldı. Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise berabere bitti.

Galatasaray'ın söz konusu maçlardaki 20 golüne, Giresunspor 11 golle karşılık verdi.

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