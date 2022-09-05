GS Gaziantep maçı canlı link, Galatasaray Gaziantep maçı canlı yayın

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05 Eylül 2022 20:39
GS Gaziantep maçı canlı link, Galatasaray Gaziantep maçı canlı yayın
Galatasaray Gaziantep beIN sports linki! Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Gaziantep Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI CANLI, TIKLA






GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI HANGİ RADYODA?

Galatasaray ile Gaziantep arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Galatasaray Gaziantep FK 7. randevu

Galatasaray, Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren Gaziantep FK ile bu kulvarda 7. kez karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 8 gol gördü.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Patrick van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis.


Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic, Markovic, Furkan, Maxim, Mustafa, Figueiredo

Nef Stadı yine kapalı gişe!

Galatasaray taraftarı, Gaziantep FK mücadelesinde her zaman olduğu gibi yine takımı yalnız bırakmayacak. Zorlu karşılaşma öncesinde tüm biletlerin satıldığı öğrenildi. 45 binden fazla sarı kırmızılı futbolseverin, Nef Stadyumu'na akın edeceği belirtildi.

Sacha Boey formayı bırakmıyor

Yaz transfer döneminde takıma katılan Leo Dubois, sakatlığını atlattı ve Gaziantep FK mücadelesinde kadroda yer alacak. Fakat ilk 11'de ise sezon öncesi gönderilmesi planlanan Sacha Boey olacak. Fransız futbolcunun gösterdiği iyi performansın ardından Gaziantep FK karşısında da formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor. İtalya Serie A ekibi Monza, Boey için 4.7 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla bir kiralama teklifinde bulunmuştu. Teknik direktör Okan Buruk ilk dört hafta çok iyi oynayan Boey'in satılmasını kesinlikle istemeyince yönetim de Monza'nın teklifini teşekkür ederek reddetti.

Okan Buruk'tan Seferovic kararı!

Galatasaray'da Gaziantep FK maçında gözler ise Haris Seferovic'e çevrildi. Ligde ilk 4 haftayı boş geçen Seferovic, hafta içi idmanlarda yedek takımla çalıştı. Okan Buruk forvette Gomis'le başlayabilir. Kiralık gelen Seferovic'in 20 maça ulaşması halinde satın alma opsiyonu devreye girecek. Haris Seferovic, bu sezon Galatasaray'ın Süper Lig 'deki 4 maçına da 11'de başlayıp 323 dakika sahada kaldı. Ancak ağları sarsmayı başaramadı.

Galatasaray Gaziantep maçı saat kaçta?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. VAR hakemi olarak ise Serkan Tokat görev yapacak. Karşılaşma BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

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Galatasaray Gaziantep maçı öncesi son durum

Galatasaray, Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı. Süper Lig'de çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve birinde berabere kalan Gaziantep FK ise hanesine 10 puan yazdırdı. Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve takımdan ayrı saha çalışmalarına başlayan Fredrik Midtsjö'nün maçta forma giymesi beklenmiyor. Gaziantep FK'de ise sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

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