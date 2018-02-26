(GS) Galatasaray'ın fikstürü, kalan maçları, Galatasaray'ın puan durumu

, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de 11 maç daha oynayacak. Süper Lig'de ilk 23 hafta tek maç dışında sonuçlandı. Peki
, derbileri hangi hafta, nerede ve ne zaman oynayacak? İşte Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı fikstür, puan durumu ve tüm detaylarla sizlerleyiz
Galatasaray'ın fikstürü merak ediliyor. Peki çok sayıda şampiyonluk adayının olduğunu bu sezonda
hangi takımla hangi haftada oynayacak? İşte tüm merak edilenleri haberimizden rahatlıkla öğrenebilirsiniz.
GALATASARAY'IN 2017-2018 SEZONU FİKSTÜRÜ
04.03.2018 Karabükspor v Galatasaray
11.03.2018 Galatasaray v Konyaspor
18.03.2018 Fenerbahçe v Galatasaray
01.04.2018 Galatasaray v Trabzonspor
08.04.2018 Gençlerbirliği v Galatasaray
15.04.2018 Galatasaray v Başakşehir
22.04.2018 Alanyaspor v Galatasaray
29.04.2018 Galatasaray v Beşiktaş
06.05.2018 Akhisarspor v Galatasaray
13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya
20.05.2018 Göztepe v Galatasaray SÜPER LİG 23. HAFTA
23 ŞUBAT CUMA
Galatasaray 5-0 Bursaspor
Akhisarspor 3-0 Konyaspor24 ŞUBAT CUMARTESİ
Kayserispor 3-2 Kasımpaşa
Alanyaspor 1-2 Trabzonspor25 ŞUBAT PAZAR
Osmanlıspor 0-0 Antalyaspor
Malatyaspor 3-1 Karabükspor
Göztepe 1-0 Sivasspor
Beşiktaş 2-1 Fenerbahçe 26 ŞUBAT PAZARTESİ
Başakşehir 20:00 Gençlerbirliği
24. HAFTA FİKSTÜRÜ2 MART CUMA
Bursaspor 20:00 Kayserispor3 MART CUMARTESİ
Kasımpaşa 13:30 Osmanlıspor
Başakşehir 16:00 Göztepe
Karabükspor 19:00 Galatasaray4 MART PAZAR
Antalyaspor 13:30 Sivasspor
Gençlerbirliği 13:30 Alanyaspor
Konyaspor 16:00 Malatyaspor
Fenerbahçe 19:00 Akhisarspor5 MART PAZARTESİ
Trabzonspor 20:00 BeşiktaşSÜPER LİG TARİHİ /
Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.
İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.