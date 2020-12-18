GS Fatih Karagümrük maçı canlı izle, Galatasaray maçı radyo yayını canlı

Fatih Karagümrük Galatasaray maçı canlı şifresiz olarak izlenirken, futbolseverler karşılaşmada çıkacak sonucu merak ediyor. Ligdeki Fatih Karagümrük - Galatasaray maçını buradan takip edebilirsiniz.

18 Aralık 2020 18:15
GS Fatih Karagümrük maçı canlı izle, Galatasaray maçı radyo yayını canlı
Fatih Karagümrük Galatasaray maçı şifresiz canlı izlenebiliyor. bein sports 1'de Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasındaki karşılaşma canlı olarak ekranlara geliyor. Ligde galibiyetten başka bir şey düşünmeyen Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk olduğu maçta kayıp yaşamak istemiyor. Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı ağırladığı maçta en azından 1 puan hedefliyor. Digitürk aboneleri, üyelikleri kapsamında Fatih Karagümrük - Galatasaray maçını canlı olarak takip edebiliyor. Sporx'ten de Fatih Karagümrük - Galatasaray maçını canlı şifresiz olarak 90 dakika boyunca takip ederek, tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.
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Fatih Karagümrük - Galatasaray'ın 13. karşılaşmada

Süper Lig'in 13. haftasında birbirine rakip olacak Galatasaray ile Fatih Karagümrük, lig tarihinde 13. kez karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde Galatasaray ile Fatih Karagümrük daha önce 12 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 9 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 1 kez kazanabildi. İki mücadele ise beraberlikle sona erdi.

İki takım arasındaki rekabette Galatasaray 25 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 9 golle karşılık verdi.

Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğindeki maçlar

Galatasaray, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük kurdu.

Sarı-kırmızılı ekip, dış sahadaki 6 lig maçında 4 galibiyet elde ederken, birer de beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, rakibinin sahasında 15 gol atarken, 6 gole engel olamadı.

Fatih Karagümrük, lig tarihinde Galatasaray'a karşı aldığı tek galibiyeti 1959-1960 sezonunda sahasında 1-0'lık skorla elde etti.

En farklı skorlar

Galatasaray, rakibini 2 kez 4 farklı mağlup etti.

İki takım arasındaki 12 müsabakada bariz üstünlüğü bulunan sarı-kırmızılılar, en farklı galibiyetleri 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı. Fatih Karagümrük, tek galibiyetini 1-0'lık skorla elde etti.

İki ekibin rekabetinde en çok görülen skor 3'er kez ile 3-2 ve 1-0 oldu. İki maç ise 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Birer kez de 3-0 ve 2-1'lik skor oluştu.

Son randevu yaklaşık 37 yıl önce

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, ligde yaklaşık 37 yıl sonra karşı karşıya gelecek.

İki takım Süper Lig'de son olarak 29 Ocak 1984'te karşı karşıya geldi. Galatasaray, rakibini konuk ettiği müsabakadan 3-2 galip ayrılmıştı.

İki takım arasındaki maçlar

Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında sezonlara göre oynanan lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle: 

Sezon Galatasaray'ın sahası F. Karagümrük'ün sahası
1959  1-0  2-3
1959-1960  2-1  1-0
1960-1961  3-0  0-0
1961-1962  0-0  2-3
1962-1963  1-0  1-5
1983-1984  3-2  0-4
 
Kaynak: Sporx.com

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