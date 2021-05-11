GS Denizli izle, CANLI Denizlispor Galatasaray link

Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşmada Koray Gençerler VAR hakemi olarak görev yapacak. Denizlispor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

🆚Beşiktaş - Karagümrük

👤Ali Palabıyık

📺VAR: Ümit Öztürk



🆚Fenerbahçe - Sivasspor

👤Halis Özkahya

📺VAR: Hüseyin Göçek



🆚Denizlispor - Galatasaray

👤Abdülkadir Bitigen

📺VAR: Koray Gençlerler



🆚Konyaspor - Trabzonspor

👤Ali Şansalan

📺VAR: Erkan Özdamar pic.twitter.com/gHXs6ANWvP



— Sporx (@sporx) May 11, 2021

Ligde geride kalan 40 haftada 38 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Haftaya 78 puan 3. sırada giren Galatasaray, lider Beşiktaş'ın 3, ikinci Fenerbahçe'nin ise 1 puan gerisinde bulunuyor.

Geride kalan 38 maçta 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 22 mağlubiyetle 28 puan toplayabilen ve son sırada yer alan Yukatel Denizlispor'un ligden düşmesi daha önce kesinleşmişti.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 6-1 kazanmıştı.



Süper Lig'in 41. haftasında Denizlispor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Gençlerbirliği ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Galatasaray'da forma giydiği dönemde en az süre aldığı sezonu geçiren Sofiane Feghouli'ye son dört maçta olduğu gibi bugün de forma verilmeyeceği belirtildi. Peki sarı kırmızılı ekibin en yetenekli ve pahalı yıldızı neden son maçlarda 1 dakika bile süre alamadı? İşte 31 yaşındaki yıldızın kredisini tüketip gözden düşmesinin nedenleri: Oynadığı son maçlarda performansı yetersiz görüldü. Adeta forma savaşı yaşanan antrenmanlarda kazanma arzusu ve isteği düşük. Son dönemde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in uyarı ve isteklerini yeteri kadar dikkate almıyor. Hal böyle olunca Terim'in de Feghouli'yi kadroda düşünmediği belirtildi. Galatasaray'da iki şampiyonluk kazanan ve zaferin geldiği sezonlara damga vuran tecrübeli futbolcu, sarı kırmızılı forma ile en az süre aldığı ve en az gol katkısı sağladığı sezonuna imza attı. Trabzon maçından bu yana şans bulamayan Cezayirli bu sezon ligde toplam bin 175 dakika süre alırken sadece 6 gol katkısı yaptı ve ilk kez bir sezonda 10 gol barajının altında kaldı. Bunlara bağlı olarak, önümüzdeki sezon mali nedenlerle yüzde 30 küçülme planı içinde olan Galatasaray'da gönderilmesi planlanan futbolcuların başında 4 milyon Euro'yu aşan maliyetiyle Feghouli geliyor.Galatasaray, 1983-1984 sezonunda ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Denizlispor'a deplasmanda yapılan maçlarda galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurdu. İki takım lig tarihinde Denizli'de 20 maça çıkarken, bunlardan 12'sini sarı-kırmızılılar, 3'ünü yeşil-siyahlılar kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti. Deplasmanda rakibine 32 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 19 gol gördü.Seçim tarihi ertelenen Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun transferi de kilitlendi. Sarı-kırmızılı kulübün, 11 Haziran'a kadar 4.35 milyon euro ödeyerek bonservisini alma hakkı bulunuyor. Ancak henüz seçim yapılamaması nedeniyle mevcut yönetimin, Monaco'dan haziran ayı sonuna kadar süre tanınmasını istediği ve yanıt beklendiği bildirildi. Galatasaray'daki son döneminde 13 lig maçına çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 5 gol atıp 2 asist yaptı. Sarı kırmızılılarda toplamda 70 karşılaşmaya çıkan Onyekuru'nun 22 golü ve 10 asisti bulunuyorSüper Lig'de 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, Beşiktaş'la ikili averajı eşitlemesiyle şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. Gözünü Denizli'ye çeviren sarı-kırmızılıların kulağı ise İstanbul'da olacak. Son iki haftada lider Beşiktaş'tan mağlubiyet, ikinci Fenerbahçe'den en az beraberlik bekleyen Galatasaray, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'dan 6 averaj farkını kapatacak skorları almaya çalışacak. Lider Beşiktaş'ı devirerek şampiyonluk yarışına yepyeni bir soluk getiren Galatasaray, bugünkü Denizlispor maçına da özel olarak hazırlandı. Tek taktik provayla sahaya çıkacak olan Sarı-Kırmızılı ekipte, çalışmanın tamamı hücum varyasyonları üzerine kuruldu. İkili averajda Beşiktaş'la şartları eşitleyen Sarı-Kırmızılılar, liderin son iki haftada yaşaması muhtemel kayıplar ve lig bitiminde puanların eşitlenmesi halinde, genel averajda öne geçmek için, bu maçı bir fırsat olarak görüyor. Fatih Terim de oyuncuları ile yaptığı konuşmada, "Hız kesmeden önce galibiyeti alalım, sonra farka gidelim" mesajı verdi. Fatih Terim "Artık sadece iki maçımız, 180 dakikalık finalimiz kaldı. Galatasaray'a yakışan biçimde bitirelim demiştim, bunun ilk adımını Beşiktaş karşısında aslanlar gibi yaptınız. Şimdi aynı oyunu, istediği sizden yine bekliyorum" dedi. Sarı kırmızılı çalıştırıcı ayrıca, "Rakibimizin küme düşmüş olması sizi yanıltmasın. Böylesi maçlar hep daha tehlikeli olur. Oyuncular kendini göstermek için ekstra efor sarf eder. Oyun planına 90 dakika sadık kalmalısınız. Averajın da çok önemli olduğunu unutmayın. Gereksiz risk alıp hatadan gol yemeyelim" dedi. Galatasaray, sezonun ilk devresinde oynanan maçta Denizlispor'u Türk Telekom Stadı'nda 6-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Üstelik o günkü mücadelede Terim'in elinde santrfor kalmadığı için Babel ileri uçta oynamış, goller Emre Akbaba, Feghouli, Donk, Muhammet Özkal (kk.), Belhanda ve Sekidika'dan gelmişti. Sarı-Kırmızılılar bu kez daha çeşitli bir hücum rotasyonuyla sonuca ulaşmaya çalışacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 41. haftasında Yukatel Denizlispor ile yapacakları karşılaşmayla sarı-kırmızılı ekibin başındaki 400. lig maçına çıkacak. Galatasaray'da 11 sezon top koşturduktan sonra 1985'te futbolculuk kariyerini sonlandıran Terim, sarı-kırmızılı takımda teknik direktörlük koltuğuna ilk olarak 1996 yılında oturdu. Tecrübeli teknik adam, 4 farklı dönemde çalıştırdığı Galatasaray'da şu ana kadar 399 Süper Lig maçında görev yaptı. Galatasaray, 67 yaşındaki Fatih Terim yönetiminde çıktığı bu karşılaşmalardan 251 galibiyet, 91 beraberlik ve 57 mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki Süper Lig müsabakalarında 2,11 puan ortalamasıyla mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekip, deneyimli teknik adamın başında olduğu 399 karşılaşmada toplamda 844 puan topladı. Galatasaray, Terim idaresindeki lig maçlarında 831 gol atarken, kalesinde ise 374 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, bu dönemde maç başına 2,08 gol ortalamasıyla oynadı.Cenk Gönen, Mustafa Yumlu, Bakalorz, Ben Muhammed, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz Galatasaray'da sol üst arka adalesinde orta derecede zorlanma tespit edilen Radamel Falcao'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Emre Taşdemir ve karantina süresi dün tamamlanan Peter Etebo kamp kadrosuna alınmadı.Abdülkadir, Sakıb, Emirhan, Leismann, Muhammet, Murawski, Diskerud, Ali Yavuz, Hasan, Recep, RodallegaMuslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Gedson, Taylan, Babel, Emre Akbaba, Onyekuru, HalilGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 41. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile yapacakları karşılaşmayla sarı-kırmızılı ekibin başındaki 400. lig maçına çıkacak. Galatasaray'da 11 sezon top koşturduktan sonra 1985'te futbolculuk kariyerini sonlandıran Terim, sarı-kırmızılı takımda teknik direktörlük koltuğuna ilk olarak 1996 yılında oturdu. Tecrübeli teknik adam, 4 farklı dönemde çalıştırdığı Galatasaray'da şu ana kadar 399 Süper Lig maçında görev yaptı. Galatasaray, 67 yaşındaki Fatih Terim yönetiminde çıktığı bu karşılaşmalardan 251 galibiyet, 91 beraberlik ve 57 mağlubiyetle ayrıldı.Galatasaray'da işler iyi gitmedi. Galibiyetlerinin yanında gole ihtiyacı bulunan sarı-kırmızılılarda Mustafa Muhammed'in ardından, diğer golcüsü Radamel Falcao sakatlandı. Beşiktaş derbisinde attığı penaltı golünün ardından, "Artık döndü" denilen Kolombiyalı golcü, Denizli maçının kadrosundan çıkarıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Radamel Falcao, sol üst arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle günü tedavi ile geçirdi. Oyuncumuzun yapılan tetkikleri sonucu bu bölgede orta derecede zorlanma tespit edildi" denildi. Bu durum karşısında, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Mustafa Muhammed kadroya dahil edildi. Kulüp doktoru Yener İnce ile görüşen teknik direktör Fatih Terim, bu kararı aldı. Maç saatine kadar durumu takip edilecek olan futbolcunun karşılaşmada yer alıp almayacağı, tedaviye vereceği cevaba göre karar verilecek.Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki Süper Lig müsabakalarında 2,11 puan ortalamasıyla mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekip, deneyimli teknik adamın başında olduğu 399 karşılaşmada toplamda 844 puan topladı. Galatasaray, Terim idaresindeki lig maçlarında 831 gol atarken, kalesinde ise 374 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, bu dönemde maç başına 2,08 gol ortalamasıyla oynadı.Galatasaray ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 42. kez birbirlerine rakip olacak. İki ekip arasında geride kalan 41 maçın 27'sini Galatasaray galibiyetle kapattı, 6'sını Denizlispor kazandı, 8 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılı takımın toplam 80 golüne, Denizli ekibi 37 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Galatasaray 6-1 kazandı