GS BJK maçı son dakika, Galatasaray Beşiktaş canlı izle

Galatasaray - Barcelona maçı için satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi 🚨 pic.twitter.com/n1Nh8YGsHq



— Sporx (@sporx) March 14, 2022

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi maçla kapanacak. Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Derbide hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Candaş Elbil üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak. Öte yandan maçın VAR koltuğunda Yaşar Kemal Uğurlu oturacak. beIN Sports 1'den yayınlanacak derbiyle ilgili maç öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm gelişmeler Sporx.com, Sporx telefon aplikasyonundan ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak aktarılacak.

Seyircisiz derbiler



Beşiktaş ile Galatasaray'ın 2007-2008 sezonunun ilk yarısında Ali Sami Yen Stadı'nda yaptıkları derbi müsabakası, tarihe geçti. Galatasaray'ın bir önceki sezondan kalan 5 maçlık cezası nedeniyle seyircisiz oynatılan karşılaşma, rekabetin 97 yıllık tarihinde bir ilk olarak yerini aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle iki ekip, biri Nef Stadı diğeri Vodafone Park olmak üzere iki mücadeleyi taraftarsız oynadı.

MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Pulgar, Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem, Gomis









Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Teixeira, Kenan, Ghezzal, Güven









EKSİKLER



Galatasaray'da kaptan Arda Turan haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Sağ üst adale grubundan sakatlığı bulunan ve henüz takımla çalışamayan Arda Turan, derbide forma giyemeyecek. Beşiktaş'ın kadrosunda sakatlıkları bulunan Mert Günok, Welinton, Kevin N'Koudou, Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Topal yer almadı. Sakatlıklarını atlatan Josef de Souza ve Atiba Hutchinson ise kafileye dahil edildi. Galatasaray'da kaptan Arda Turan haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Sağ üst adale grubundan sakatlığı bulunan ve henüz takımla çalışamayan Arda Turan, derbide forma giyemeyecek. Beşiktaş'ın kadrosunda sakatlıkları bulunan Mert Günok, Welinton, Kevin N'Koudou, Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Topal yer almadı. Sakatlıklarını atlatan Josef de Souza ve Atiba Hutchinson ise kafileye dahil edildi.

🔔İşte Haftanın Fırsatı



̷2̷.̷1̷4̷ - 2.35 Galatasaray

̷2̷.̷9̷5̷ - 3.25 Beraberlik

̷2̷.̷5̷0̷ - 2.75 Beşiktaş



🆚Galatasaray - Beşiktaş derbisi daha yüksek oranlarla 𝘀𝗮𝗱𝗲𝗰𝗲 iddaa bayileri ve https://t.co/QTdGuLNdH3 'da. @iddaa #HeyecanMahallede pic.twitter.com/wI3g74wduh



— Sporx (@sporx) March 14, 2022