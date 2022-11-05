GS BJK maçı canlı izle, Galatasaray Beşiktaş derbi canlı yayın

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beIN Sports Galatasaray Beşiktaş derbi canlı yayını! Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA













GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ RADYODA?



Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir. GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



TIKLA, GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI DİNLE



GALATASARAY BEŞİKTAŞ BEIN SPORTS HABER İZLE







DERBİ ÖNCESİ SICAK GELİŞME



Derbi öncesi Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'nun ağrıları var. Derbi öncesi son durumu yakından takip ediliyor ve son karar maç saatinde belli olacak. Masuaku oynayamazsa, Umut Meraş derbiye 11'de başlayacak.



G.SARAY VE BEŞİKTAŞ'IN SON DURUMU



Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 21 puanla 12. haftayı beşinci sırada bitirdi. Beşiktaş ise ligde oynadığı 12 müsabakanın 6'sını kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sini kaybetti. Siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 22 puanla 12. haftayı dördüncü sırada tamamladı.



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Son 5 maçta Galatasaray yenilmedi



Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında yaptığı son 5 derbide mağlup olmadı. Siyah-beyazlılara karşı iç sahadaki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunda, 27 Şubat 2017'de yapılan maçta yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu derbilerde 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, sahasında 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 2-0, 2020-2021 sezonunda 3-1, 2021-2022 sezonunda 2-1'lik skorlarla mağlup ettiği Beşiktaş ile 2019-2020 sezonunda 0-0 berabere kaldı.







Okan Buruk ve birçok futbolcunun ilk derbisi



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerindeki ilk derbi sınavını Beşiktaş karşısında verecek. Futbolculuk kariyerinde hem Galatasaray hem de Beşiktaş forması altında çok sayıda derbi oynayan Okan Buruk teknik direktör olarak ilk derbisinde görev yapacak. Galatasaray'da futbolcular Leo Dubois, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Haris Seferovic, Sergio Oliveira, Dries Mertens, Juan Mata, Mauro Icardi, Milot Rashica, Yusuf Demir, Yunus Akgün, Mathias Ross, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Emin Bayram, görev verilmesi durumunda Süper Lig'de ilk derbilerine çıkacak.Uğur Meleke: "Orta sahayı ele geçiren kazanır"









"İsmael döneminde topla %48 oynayıp ligin en fazla orta yapan takımı olan Beşiktaş ikinci bölgesiz bir futbola dönmüş, merkez oyuncular hayata küsmüştü. Güneş bu bölgeyi hayata döndürdü. Galatasaray'sa rakip sahada en fazla pas yapan 20 futbolcudan 3'üne, Nelsson, Torreira ve Oliveira'ya sahip. Bu derbinin bir pas oyunu savaşı olması, orta sahayı ele geçirenin kazanması beklenebilir. Galatasaray'ın ilk 12 haftalık performansını tek bir kelimeyle özetlemek gerekseydi, o sözcük 'verimsizlik' olurdu herhalde. Sarı kırmızılılar bu yıl rakip kaleleri en fazla test eden ikinci takım olmalarına rağmen 151 şuttan sadece 14 gol çıkararak %9,3 verimlilikle son basamaktalar. Galatasaray'ın 11 maçta yarattığı gol beklentisi 20,6 iken skor 14'te kalınca, beklenti-gol farkı kategorisinde de ligde zirveyi kimseye bırakmadılar. Muhtemelen sarı kırmızılı takım bu sezon yarattığı gol beklentisi kadar atabilse birkaç puan fazlası olacak ve daha üst basamaklarda yer alacaklardı. Ancak Galatasaray'ı yalnızca şut ve gol beklentisi istatistiklerine bakarak değerlendirirsek yanılırız. Sorunun sadece verimsizlik olduğunu söylemek, Galatasaray'ın hikayesini eksik anlatmak olur. Zira Okan Buruk'un takımı bu yıl birçok maça düşük viteste başlayıp geriden gelmek için çok çabaladığı anlarda bu istatistikleri parlattı. Sarı kırmızılar bu sezon 11 maçın sadece 5'inde ilk golü bulabildiler. Ki bu istatistikte Kasımpaşa, Konya gibi takımlar Galatasaray'ın üzerindeler. Buruk'un ekibinin bu maçta saha ve seyirci avantajını da göz önüne alarak daha yüksek viteste maça başlamaları olası. Bu derbinin hikayesini de Şenol Güneş'in bu yeni stratejisinin etkileyeceğini düşünüyorum ben. Beşiktaş'ın bu oyunu, adeta altı orta sahalı bir oyun. İsmael döneminde üstlerinden geçen topları izlemekten boynu tutulan Beşiktaş orta sahası şimdi çok daha verimli. Siyah beyazlıların yeni oyununda altı orta saha oyuncusu var, merkezde kalabalıklaşma, seri ve kısa paslaşma, örerek hücum var. Ki bu plan, aynı zamanda Galatasaray'ın da sezon başından beri mükemmelleştirmeye çalıştığı şey. Süper Lig'de rakip yarı sahada en fazla pas yapan 20 oyuncu listelendiğinde üç Galatasaraylı Nelsson, Torreira ve Oliveira'nın orada olduklarını görüyoruz. Sarı kırmızılılar, stoperi ve ön liberosuyla merkezde kalabalıklaşan, oyunu rakip yarı alana yığan bir anlayış içinde. Buruk'un Alanya ilk yarısında, Güneş'in de Ümraniye ikinci devresindeki futbollarını izleyince şunu hissediyor insan: İki teknik adamın da ellerinde olsa bu maça 11 orta saha oyuncusuyla çıkar ve merkezde kontrolü ele almaya çalışırlardı. Zaten bu derbiyi de orta sahayı ele geçiren kazanacak muhtemelen"



Mauro Icardi'yi derbi öncesi hırs bastı



Galatasaray'a büyük umutlarla gelen ancak özel yaşamındaki çalkanltılar sebebiyle kendini sahaya veremeyen Mauro Icardi zorlu günleri geride bıraktı. Alanyaspor maçında 1 gol, 1 asistle oynayan, Karagümrük karşılaşmasını ise boş geçen Arjantinli yıldız, Türkiye'de çıkacağı ilk derbi öncesi heyecanlı. Okan Buruk başarılı golcüyü dev derbide 11'de sahaya sürecek. Arjantinli yıldız idmandaki iştahlı görüntüsüyle teknik heyeti sevindirirken, taraftarlar için gol sözü verdiği belirtildi.



Dursun Özbek: "Beşiktaş'ı yeneceğiz"



Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların başkanı, derbi karşılaşmasında Beşiktaş'ı yeneceklerini söyledi. Dursun Özbek yaptığı açıklamada "Derbide muazzam bir kalabalık olacak. 50 bin kişinin üzerine ıkacağız. Herkesi derbiye davet ediyorum. İnşallah stattan başarıyla ayrılacağız." ifadelerini kullandı.



Derbinin gizli kahramanı: Juan Mata



Galatasaray'da bu akşam oynanacak Beşiktaş derbisinin gizli kahramanı Juan Mata olacağa benziyor. Sarı kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, derbi 11'ini belirledi. Ancak B planı üzerinde çok durdu. Buna göre olası kötü senaryoda çözüm belli. Galatasaray derbiye önde basarak erken gol bulma umuduyla başlayacak. Savunmayı önde kurmayı düşünen Okan Hoca, Beşiktaş ataklarında ofsayt taktiği uygulayacak. Ancak işler istendiği gibi gitmezse B planı da hazır. Buna göre Cimbom'da ilk hamle olarak Juan Mata oyuna alınacak. Okan Buruk'un idmanlarda özellikle üzerinde durduğu Mata, son hafta Fatih Karagümrük maçında da sonradan oyuna girip hem iyi oynamış hem de gol bulmuştu.



Şenol Güneş'in Okan Buruk'a büyük üstünlüğü



Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk maçta Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti. Bu farklı galibiyet sonrası gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'ın Hocası Okan Buruk'un çalıştırdığı takımlara karşı oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Deneyimli isim 2.71 puan ortalaması yakaladı. Bu karşılaşmalarda Şenol Güneş'in takımları 20 gol atarken, Teknik Direktör Okan Buruk'un takımları sadece 4 gol attı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise kariyerinde Galatasaray'a karşı 43 maça çıktı. Güneş, söz konusu maçlarda 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. Tecrübeli teknik adam 1.33 puan ortalaması yakaladı. Bu karşılaşmalarda Şenol Güneş'in takımları Galatasaray'ın kalesine toplam 50 gol atma başarısı gösterdi. Güneş'in takımları ise kalesinde toplam 58 gol gördü. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde Beşiktaş'a karşı toplamda 12 karşılaşmaya çıktı. Genç teknik adam, bu maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Beşiktaş'tan toplam 27 gol yiyen genç Teknik Direktör Buruk'un takımları ise sadece 9 gol atma başarısı elde etti. 49 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş'a karşı tek galibiyetini ise Başakşehir takımını çalıştırırken almayı başardı.



Şenol Güneş, Gedson'u derbiye özel hazırladı



Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş derbi mücadelesinde ezeli rakibi Galatasaray'ın konuğu olacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, daha önce Galatasaray'da da forma giyen Gedson Fernandes'i derbiye özel olarak hazırladı. Oyuncusundan Galatasaray taraftarlarının tepkisine hazır olmasını isteyen Güneş, şunları söyledi: "Tribünlerden sana tepkiler olabilir. Bunlar derbilerde doğal hareketler. Yapman gereken kulaklarını tıkayıp, sahaya odaklanmak ve yapabileceğinin en iyisini ortaya koymak." Gedson Fernandes bu sezon siyah-beyazlı formayla 12 maça çıktı ve 2 asist yaptı.



Galatasaray Beşiktaş derbi maçı hakemleri



Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş dev derbide kozlarını paylaşacak. Nef Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Kadir Sağlam yapacak. VAR hakemi olarak da Alper Ulusoy görev yapacak. Galatasaray - Beşiktaş derbisini beIN Sports canlı yayınlayacak



Eksikler



Galatasaray'da derbi öncesi sakat veya eksik oyuncu bulunmuyor. Muslera ve Kerem Aktürkoğlu ceza sınırında olan isimler. Beşiktaş'ta Emre Bilgin, Frencesco Montero, Berkay Vardar ve Rachid Ghezzal maç kadrosunda yer almıyor. Atiba ise bu sezon ilk kez kadroya dahil edildi. Romain Saiss, Valentin Rosier ve Gedson Fernandes ise ceza sınırında bulunuyor.



Muhtemel 11'ler



Galatasaray

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi







Beşiktaş

Mert, Rosier, Talha, Saiss, Masuaku, Salih, Josef, Gedson, N'Koudou, Cenk, Weghorst







352. kez derbi heyecanı



Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 352. kez birbirine rakip olacak. Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 351 maçın 124'ünü Galatasaray, 113'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Taraflar arasındaki 98 yıllık rekabette sarı-kırmızılıların attığı 490 gole, siyah-beyazlılar 459 golle karşılık verdi.



Lig müsabakaları



Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 128 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 47, Beşiktaş ise 38 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 156, siyah-beyazlılar 135 gol attı.



Nef Stadı'ndaki maçlar



Galatasaray, 2011'de açılan Nef Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'a karşı büyük üstünlük sağladı. İki takım arasında bu statta 26 Şubat 2012'de oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla sarı-kırmızılı ekip kazandı. Seyrantepe'de oynanan 12 karşılaşmada ev sahibi ekip, 8 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların 2 galibiyet elde ettiği statta 2 maç da beraberlikle sonuçlandı. Bu statta Galatasaray'ın attığı 19 gole karşılık, Beşiktaş 9 gol buldu.



Son 10 maçta Beşiktaş üstün



İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 10 kez fileleri havalandırdı.





Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Derbi öncesi Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'nun ağrıları var. Derbi öncesi son durumu yakından takip ediliyor ve son karar maç saatinde belli olacak. Masuaku oynayamazsa, Umut Meraş derbiye 11'de başlayacak.Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 21 puanla 12. haftayı beşinci sırada bitirdi. Beşiktaş ise ligde oynadığı 12 müsabakanın 6'sını kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sini kaybetti. Siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 22 puanla 12. haftayı dördüncü sırada tamamladı.Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında yaptığı son 5 derbide mağlup olmadı. Siyah-beyazlılara karşı iç sahadaki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunda, 27 Şubat 2017'de yapılan maçta yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu derbilerde 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, sahasında 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 2-0, 2020-2021 sezonunda 3-1, 2021-2022 sezonunda 2-1'lik skorlarla mağlup ettiği Beşiktaş ile 2019-2020 sezonunda 0-0 berabere kaldı.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerindeki ilk derbi sınavını Beşiktaş karşısında verecek. Futbolculuk kariyerinde hem Galatasaray hem de Beşiktaş forması altında çok sayıda derbi oynayan Okan Buruk teknik direktör olarak ilk derbisinde görev yapacak. Galatasaray'da futbolcular Leo Dubois, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Haris Seferovic, Sergio Oliveira, Dries Mertens, Juan Mata, Mauro Icardi, Milot Rashica, Yusuf Demir, Yunus Akgün, Mathias Ross, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Emin Bayram, görev verilmesi durumunda Süper Lig'de ilk derbilerine çıkacak.Uğur Meleke: "Orta sahayı ele geçiren kazanır""İsmael döneminde topla %48 oynayıp ligin en fazla orta yapan takımı olan Beşiktaş ikinci bölgesiz bir futbola dönmüş, merkez oyuncular hayata küsmüştü. Güneş bu bölgeyi hayata döndürdü. Galatasaray'sa rakip sahada en fazla pas yapan 20 futbolcudan 3'üne, Nelsson, Torreira ve Oliveira'ya sahip. Bu derbinin bir pas oyunu savaşı olması, orta sahayı ele geçirenin kazanması beklenebilir. Galatasaray'ın ilk 12 haftalık performansını tek bir kelimeyle özetlemek gerekseydi, o sözcük 'verimsizlik' olurdu herhalde. Sarı kırmızılılar bu yıl rakip kaleleri en fazla test eden ikinci takım olmalarına rağmen 151 şuttan sadece 14 gol çıkararak %9,3 verimlilikle son basamaktalar. Galatasaray'ın 11 maçta yarattığı gol beklentisi 20,6 iken skor 14'te kalınca, beklenti-gol farkı kategorisinde de ligde zirveyi kimseye bırakmadılar. Muhtemelen sarı kırmızılı takım bu sezon yarattığı gol beklentisi kadar atabilse birkaç puan fazlası olacak ve daha üst basamaklarda yer alacaklardı. Ancak Galatasaray'ı yalnızca şut ve gol beklentisi istatistiklerine bakarak değerlendirirsek yanılırız. Sorunun sadece verimsizlik olduğunu söylemek, Galatasaray'ın hikayesini eksik anlatmak olur. Zira Okan Buruk'un takımı bu yıl birçok maça düşük viteste başlayıp geriden gelmek için çok çabaladığı anlarda bu istatistikleri parlattı. Sarı kırmızılar bu sezon 11 maçın sadece 5'inde ilk golü bulabildiler. Ki bu istatistikte Kasımpaşa, Konya gibi takımlar Galatasaray'ın üzerindeler. Buruk'un ekibinin bu maçta saha ve seyirci avantajını da göz önüne alarak daha yüksek viteste maça başlamaları olası. Bu derbinin hikayesini de Şenol Güneş'in bu yeni stratejisinin etkileyeceğini düşünüyorum ben. Beşiktaş'ın bu oyunu, adeta altı orta sahalı bir oyun. İsmael döneminde üstlerinden geçen topları izlemekten boynu tutulan Beşiktaş orta sahası şimdi çok daha verimli. Siyah beyazlıların yeni oyununda altı orta saha oyuncusu var, merkezde kalabalıklaşma, seri ve kısa paslaşma, örerek hücum var. Ki bu plan, aynı zamanda Galatasaray'ın da sezon başından beri mükemmelleştirmeye çalıştığı şey. Süper Lig'de rakip yarı sahada en fazla pas yapan 20 oyuncu listelendiğinde üç Galatasaraylı Nelsson, Torreira ve Oliveira'nın orada olduklarını görüyoruz. Sarı kırmızılılar, stoperi ve ön liberosuyla merkezde kalabalıklaşan, oyunu rakip yarı alana yığan bir anlayış içinde. Buruk'un Alanya ilk yarısında, Güneş'in de Ümraniye ikinci devresindeki futbollarını izleyince şunu hissediyor insan: İki teknik adamın da ellerinde olsa bu maça 11 orta saha oyuncusuyla çıkar ve merkezde kontrolü ele almaya çalışırlardı. Zaten bu derbiyi de orta sahayı ele geçiren kazanacak muhtemelen"Galatasaray'a büyük umutlarla gelen ancak özel yaşamındaki çalkanltılar sebebiyle kendini sahaya veremeyen Mauro Icardi zorlu günleri geride bıraktı. Alanyaspor maçında 1 gol, 1 asistle oynayan, Karagümrük karşılaşmasını ise boş geçen Arjantinli yıldız, Türkiye'de çıkacağı ilk derbi öncesi heyecanlı. Okan Buruk başarılı golcüyü dev derbide 11'de sahaya sürecek. Arjantinli yıldız idmandaki iştahlı görüntüsüyle teknik heyeti sevindirirken, taraftarlar için gol sözü verdiği belirtildi.Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların başkanı, derbi karşılaşmasında Beşiktaş'ı yeneceklerini söyledi. Dursun Özbek yaptığı açıklamada "Derbide muazzam bir kalabalık olacak. 50 bin kişinin üzerine ıkacağız. Herkesi derbiye davet ediyorum. İnşallah stattan başarıyla ayrılacağız." ifadelerini kullandı.Galatasaray'da bu akşam oynanacak Beşiktaş derbisinin gizli kahramanı Juan Mata olacağa benziyor. Sarı kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, derbi 11'ini belirledi. Ancak B planı üzerinde çok durdu. Buna göre olası kötü senaryoda çözüm belli. Galatasaray derbiye önde basarak erken gol bulma umuduyla başlayacak. Savunmayı önde kurmayı düşünen Okan Hoca, Beşiktaş ataklarında ofsayt taktiği uygulayacak. Ancak işler istendiği gibi gitmezse B planı da hazır. Buna göre Cimbom'da ilk hamle olarak Juan Mata oyuna alınacak. Okan Buruk'un idmanlarda özellikle üzerinde durduğu Mata, son hafta Fatih Karagümrük maçında da sonradan oyuna girip hem iyi oynamış hem de gol bulmuştu.Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk maçta Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti. Bu farklı galibiyet sonrası gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'ın Hocası Okan Buruk'un çalıştırdığı takımlara karşı oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Deneyimli isim 2.71 puan ortalaması yakaladı. Bu karşılaşmalarda Şenol Güneş'in takımları 20 gol atarken, Teknik Direktör Okan Buruk'un takımları sadece 4 gol attı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise kariyerinde Galatasaray'a karşı 43 maça çıktı. Güneş, söz konusu maçlarda 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. Tecrübeli teknik adam 1.33 puan ortalaması yakaladı. Bu karşılaşmalarda Şenol Güneş'in takımları Galatasaray'ın kalesine toplam 50 gol atma başarısı gösterdi. Güneş'in takımları ise kalesinde toplam 58 gol gördü. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde Beşiktaş'a karşı toplamda 12 karşılaşmaya çıktı. Genç teknik adam, bu maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Beşiktaş'tan toplam 27 gol yiyen genç Teknik Direktör Buruk'un takımları ise sadece 9 gol atma başarısı elde etti. 49 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş'a karşı tek galibiyetini ise Başakşehir takımını çalıştırırken almayı başardı.Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş derbi mücadelesinde ezeli rakibi Galatasaray'ın konuğu olacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, daha önce Galatasaray'da da forma giyen Gedson Fernandes'i derbiye özel olarak hazırladı. Oyuncusundan Galatasaray taraftarlarının tepkisine hazır olmasını isteyen Güneş, şunları söyledi: "Tribünlerden sana tepkiler olabilir. Bunlar derbilerde doğal hareketler. Yapman gereken kulaklarını tıkayıp, sahaya odaklanmak ve yapabileceğinin en iyisini ortaya koymak." Gedson Fernandes bu sezon siyah-beyazlı formayla 12 maça çıktı ve 2 asist yaptı.Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş dev derbide kozlarını paylaşacak. Nef Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Kadir Sağlam yapacak.Galatasaray - Beşiktaş derbisini beIN Sports canlı yayınlayacakGalatasaray'da derbi öncesi sakat veya eksik oyuncu bulunmuyor. Muslera ve Kerem Aktürkoğlu ceza sınırında olan isimler. Beşiktaş'ta Emre Bilgin, Frencesco Montero, Berkay Vardar ve Rachid Ghezzal maç kadrosunda yer almıyor. Atiba ise bu sezon ilk kez kadroya dahil edildi. Romain Saiss, Valentin Rosier ve Gedson Fernandes ise ceza sınırında bulunuyor.Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, IcardiMert, Rosier, Talha, Saiss, Masuaku, Salih, Josef, Gedson, N'Koudou, Cenk, WeghorstSpor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 352. kez birbirine rakip olacak. Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 351 maçın 124'ünü Galatasaray, 113'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Taraflar arasındaki 98 yıllık rekabette sarı-kırmızılıların attığı 490 gole, siyah-beyazlılar 459 golle karşılık verdi.Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 128 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 47, Beşiktaş ise 38 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 156, siyah-beyazlılar 135 gol attı.Galatasaray, 2011'de açılan Nef Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'a karşı büyük üstünlük sağladı. İki takım arasında bu statta 26 Şubat 2012'de oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla sarı-kırmızılı ekip kazandı. Seyrantepe'de oynanan 12 karşılaşmada ev sahibi ekip, 8 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların 2 galibiyet elde ettiği statta 2 maç da beraberlikle sonuçlandı. Bu statta Galatasaray'ın attığı 19 gole karşılık, Beşiktaş 9 gol buldu.İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 10 kez fileleri havalandırdı.

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