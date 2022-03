GS BJK maçı canlı izle, Galatasaray Beşiktaş derbi canlı yayın

Seyircisiz derbiler



Beşiktaş ile Galatasaray'ın 2007-2008 sezonunun ilk yarısında Ali Sami Yen Stadı'nda yaptıkları derbi müsabakası, tarihe geçti. Galatasaray'ın bir önceki sezondan kalan 5 maçlık cezası nedeniyle seyircisiz oynatılan karşılaşma, rekabetin 97 yıllık tarihinde bir ilk olarak yerini aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle iki ekip, biri Nef Stadı diğeri Vodafone Park olmak üzere iki mücadeleyi taraftarsız oynadı.

MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Pulgar, Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem, Gomis









Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Teixeira, Kenan, Ghezzal, Güven









EKSİKLER



Galatasaray'da kaptan Arda Turan haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Sağ üst adale grubundan sakatlığı bulunan ve henüz takımla çalışamayan Arda Turan, derbide forma giyemeyecek. Beşiktaş'ın kadrosunda sakatlıkları bulunan Mert Günok, Welinton, Kevin N'Koudou, Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Topal yer almadı. Sakatlıklarını atlatan Josef de Souza ve Atiba Hutchinson ise kafileye dahil edildi.

DERBİ ÖNCESİ FORM DURUMLARI



Galatasaray, geride kalan 28 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Şampiyonluk yarışında kopan Galatasaray, topladığı 35 puanla haftaya 12. sırada girdi. Beşiktaş ise 12 galibiyet, 9 beraberlik, 7 yenilgiyle 45 puan topladı ve 29. hafta öncesinde 7. sırada yer buldu. Galatasaray, sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta yapılan müsabakada 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup olmuştu.



NEF STADI'NDAKİ MAÇLAR



Galatasaray, 2011'de açılan Nef Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'a karşı üstünlük sağladı. İki takım arasında bu statta 26 Şubat 2012'de oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla sarı-kırmızılı ekip kazandı. Seyrantepe'de oynanan 11 karşılaşmada ev sahibi ekip 7 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların 2 galibiyet elde ettiği statta 2 maç da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 17 gole karşılık Beşiktaş 8 gol buldu.



SON 10 MAÇIN RAPORU



İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 6 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 8 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, son 10 karşılaşmanın 6'sında gol bulamazken, siyah-beyazlılar 3 müsabakayı gol atamadan tamamladı.



Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi maçla kapanacak. Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Derbide hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Candaş Elbil üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak. Öte yandan maçın VAR koltuğunda Yaşar Kemal Uğurlu oturacak. beIN Sports 1'den yayınlanacak derbiyle ilgili maç öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm gelişmeler Sporx.com, Sporx telefon aplikasyonundan ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak aktarılacak.

