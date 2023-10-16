Haber Tarihi: 16 Ekim 2023 14:54 - Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023 14:54

GS - Bayern maçı ne zaman? 2023 Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta?

GS - Bayern maçı ne zaman? 2023 Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Bayern Münih maçı için heyecan başladı. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray A Grubu ikinci haftasında iki kez geri düştüğü maçta Manchester United'ı 3-2 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı. Bu sonuçla puanını 4'e yükselten Galatasaray, ikinci sıraya yerleşti. Sarı Kırmızılı temsilcimiz bir sonraki maçında Bayern Münih karşısında sınav verecek. Nefes kesen mücadelede Galatasaray liderlik koltuğuna yerleşmek için elinden geleni yapacak. Gözler şimdi UEFA UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı canlı yayın bilgisinde. Peki, Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta 2023? GS - Bayern Münih maçı bilet fiyatları

GS - Bayern maçı ne zaman? 2023 Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta?
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GS - Bayern maçı ne zaman? 2023 Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta?  Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Bayern Münih maçı canlı yayını için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda İngiltere ekibi Manchester United ile karşılaştı. Galibiyet elde eden sarı kırmızılılar bir sonraki maçında Alman devi Bayern Münih ile mücadele edecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç 24 Ekim Salı günü oynanacak. Peki, Galatasaray-Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, ayrıntılar.
GALATASARAY-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN 2023?

Galatasaray Bayern Münih Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçı 24 Ekim Salı günü saat 19:45'de başlayacak.

GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu Exxen'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Tete, Icardi.4

24 EKİM ÇARŞAMBA

Galatasaray - Bayern Münih (19:45)


8 KASIM ÇARŞAMBA

Bayern Münih- Galatasaray

29 KASIM ÇARŞAMBA

Galatasaray - Manchester United

12 ARALIK ÇARŞAMBA

Kopenhag - Galatasaray

GALATASARAY-BAYERN MÜNİH MAÇI BİLET FİYATLARI 2023 

Galatasaray Bayern Münih maçı biletleri ile ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.

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