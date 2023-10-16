GS - Bayern maçı ne zaman? 2023 Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Bayern Münih maçı canlı yayını için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda İngiltere ekibi Manchester United ile karşılaştı. Galibiyet elde eden sarı kırmızılılar bir sonraki maçında Alman devi Bayern Münih ile mücadele edecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç 24 Ekim Salı günü oynanacak. Peki, Galatasaray-Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, ayrıntılar.
GALATASARAY-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN 2023?
Galatasaray Bayern Münih Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçı 24 Ekim Salı günü saat 19:45'de başlayacak. GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu Exxen'den canlı yayınlanacak. GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ
Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Tete, Icardi.4 24 EKİM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Bayern Münih (19:45)
8 KASIM ÇARŞAMBA
Bayern Münih- Galatasaray 29 KASIM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Manchester United 12 ARALIK ÇARŞAMBA
Kopenhag - Galatasaray GALATASARAY-BAYERN MÜNİH MAÇI BİLET FİYATLARI 2023
Galatasaray Bayern Münih maçı biletleri ile ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın: