GS - Bayern maçı ne zaman? 2023 Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Bayern Münih maçı canlı yayını için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda İngiltere ekibi Manchester United ile karşılaştı. Galibiyet elde eden sarı kırmızılılar bir sonraki maçında Alman devi Bayern Münih ile mücadele edecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç 24 Ekim Salı günü oynanacak. Peki, Galatasaray-Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, ayrıntılar.Galatasaray Bayern Münih Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçı 24 Ekim Salı günü saat 19:45'de başlayacak.Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu Exxen'den canlı yayınlanacak.Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Tete, Icardi.4Galatasaray - Bayern Münih (19:45)Bayern Münih- GalatasarayGalatasaray - Manchester UnitedKopenhag - GalatasarayGalatasaray Bayern Münih maçı biletleri ile ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.