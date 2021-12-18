GS Başakşehir izle, Galatasaray Başakşehir CANLI LİNK

Galatasaray ile Başakşehir arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesinde her iki takım da 3 puanı hedefliyor. Fatih Terim'in öğrencileri ile Emre Belözoğlu'nun öğrencileri Nef Stadyumu'nda kritik bir maçta karşı karşıya geliyor.

beIN Sports Galatasaray Başakşehir maçı izle! Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Başakşehir Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR TUTTUR'DA



Süper Lig'de Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın heyecanı Tuttur'da yaşanıyor. Hemen CANLI oyna, bonus kazan!



GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI, TIKLA













GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ RADYODA?



Galatasaray ile Başakşehir arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



TIKLA, GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇINI CANLI DİNLE



GALATASARAY BAŞAKŞEHİR BEIN SPORTS HABER İZLE





GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMİ KİM?



Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. Galatasaray - Başakşehir maçını beIN Sports canlı yayınlıyor. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Mete Kalkavan.



Galatasaray Başakşehir maçı öncesi son durum



Süper Lig'de son haftalarda kötü bir performans ortaya koyan Galatasaray, sezonun geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 23 puanla ligde 9. sırada bulunuyor. Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla ligde iyi bir çıkış yakalayan Medipol Başakşehir ise 9 galibiyet, bir beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 28 puan topladı ve 16. haftayı 4. sırada bitirdi.



Galatasaray'ın sahasındaki maçlar



Galatasaray, ligde daha önce Medipol Başakşehir'i 13 kez konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 7'sini kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu. Sahasındaki müsabakalarda 27 gol atan Galatasaray, kalesinde 13 gol gördü.







İki takımın eksikleri



Galatasaray'da Fernando Muslera ve Christian Luyindama ile tedavisine devam edilen Sacha Boey, maçın kadrosunda yer alamayacak. Son idmanda takımla çalışan Marcao'nun durumu maç saatinde belli olacak. Ayrıca Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu ceza sınırında bulunan isimler. Eksik oyuncusu bulunmayan Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner ve Mahmut Tekdemir ceza sınırında bulunuyor.



İşte Sacha Boey'in dönüş maçı



Galatasaray'a sezon başında gelen Sacha Boey, sakatlığı nedeniyle tam 18 maç kaçırdı. 21 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, Florya'da takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Tam hazır hale gelmeden Marsilya maçında forma giydiği için sakatlığı ciddi şekilde nükseden genç oyuncunun devre arasına kadar olmayacağı belirtildi. Boey'in ligin ikinci yarısındaki Giresun maçına yetişmesi bekleniyor.



Galatasaray'da kale İsmail Çipe'ye emanet



Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kalede İsmail Çipe'ye vorma vermeyi planlıyor. Sivasspor maçında sakatlanan ve en az 2,5 ay sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera'nın yokluğunda teknik direktör Fatih Terim'in Başakşehir maçında kalede İsmail Çipe'yi tercih etmesi bekleniyor. Galatasaray ile Başakşehir'i karşı karşıya getirecek mücadele cumartesi günü saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda oynanacak.



Galatasaray'da Luka Jovic yoklaması



Ara transfer döneminde forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da Luka Jovic heyecanı yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Real Madrid formasını giyen dünyaca ünlü Sırp yıldızın transferi için resmen harekete geçti. Yönetimin İspanya'da fazla forma şansı bulamayan Jovic'in menajeriyle görüşerek ilk resmi adımı attığı belirlendi. 23 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'den ayrılmayı düşündüğü, Galatasaray'a gelmeye de sıcak baktığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar şu anda Jovic'in kiralanması konusunda İspanyol deviyle pazarlıklarını sürdürüyor. 2019 yılında 63 milyon Euro karşılığında Eintracht Frankfurt'tan Real Madrid'e transfer olan yıldız futbolcu 43 maça çıkıp sadece 3 gol atabildi. Bu sezon 8 maçta rakip ağları 1 kez sarsabilen Jovic'in 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'ın Sırp forveti satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtiliyor. Jovic kısa süre önce Sarı-Kırmızılı kulübü Instagram üzerinden takibe başlamıştı. Galatasaray eğer devre arasında Luka Jovic'i kadrosuna katarsa bu kez farklı bir konu gündeme gelecek. Böyle bir durumda kadrosunda 14 yabancısı bulunan Sarı-Kırmızılılar'ın hangi forvetini gözden çıkaracağı sorusu yanıt arayacak. Teknik direktör Fatih Terim'in Mustafa Muhammed'in takımda kalmasını istediği, bu nedenle Mbaye Diagne ile yolların ayrılabileceği belirtiliyor. (Takvim)



Galatasaray'da ekonomik sıkıntı; yönetim arayışta



Süper Lig'de 5 haftadır kazanamayan Galatasaray'da ekonomik sıkıntı da baş göstermiş durumda. Sarı-kırmızılı yönetimin futbol takımına uzun süredir maaşlarını ödemediği ortaya çıktı. Yönetimin yeni yıla kadar futbolcuların biriken yaklaşık 10 milyon euro alacağını sıfırlamaya çalışacağı ifade ediliyor. Ancak kasada para olmadığı için yöneticilerin kaynak aradığı öğrenildi. Mali olarak zor durumda olan Galatasaray'a bir kötü haber de İspanya'dan geldi. Sezon başında sözleşmesi 3 milyon euro tazminat karşılığında feshedilen Radamel Falcao da sarı-kırmızılı kulüpten ödeme bekliyor. UEFA'dan ise Avrupa Ligi son 16 turuna katılımdan dolayı Mart ayında para gelecek. Yönetim hem borçları kapatmaya hem de ara transferlere finansman bulmaya çalışıyor. Galatasaray'da yerli oyuncuların üç, yabancı futbolcuların ise bir aylık alacağı bulunuyor.



Kerem Aktürkoğlu: "Galibiyetten başka bir düşüncemiz yok"



Spor Toto Süper Lig'de kritik maçta Başakşehir'i konuk edecek Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan açıklama geldi. Genç futbolcu, "Kötü bir süreçten geçiyoruz ancak bunun altından kalkacak güçteyiz. Başakşehir maçına iyi hazırlandık ve galibiyetten başka bir düşüncemiz yok. Taraftarımıza 3 puan hediye etmek istiyoruz." şeklinde konuştu. Başakşehir mücadelesinde takımının en önemli hücum kozlarından biri olacak Kerem, bu sezon 28 karşılaşmada forma giyerken, 6 gol-5 asist ile toplam 11 gole katkı verdi.



Muhtemel 11'ler



Galatasaray

İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne







Medipol Başakşehir

Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Visca, Deniz, Berkay, Chadli, Okaka







Galatasaray galibiyeti unuttu



Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 5 müsabakada galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılı takım, ligdeki son 5 maçında üç beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayarak sadece 3 puan alabildi.



Terim'in cezası sürüyor



Galatasaray'da cezası devam eden teknik direktör Fatih Terim, Medipol Başakşehir maçında da takımının başında yer alamayacak Ligin 13. haftasında Fenerbahçe ile yapılan derbide kırmızı kart gören Terim'e Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), toplamda 6 maç ceza verdi. Medipol Başakşehir maçında sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan olacak.



Muhtemel 11'ler ⏰19:00

📍Galatasaray - Başakşehir pic.twitter.com/HFX5WvBh44



— Sporx (@sporx) December 18, 2021 27. kez karşı karşıya



Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 27. kez karşı karşıya gelecek. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 26 maçtan 13'ünü Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 43 golüne, Medipol Başakşehir 35 golle cevap verdi.



Fatih Terim: "Haydi aslanlarım, size güveniyorum"



Süper Lig'de son 5 maçında üç beraberlik, iki yenilgi alan ve taraftarlarını üzen Galatasaray, 17. haftada Başakşehir'i konuk edecek. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle yedek kulübesinde olamayacak. Cuma günü yapılan son antrenman öncesinde oyuncularına seslenen deneyimli teknik adam, "Haydi aslanlarım, size güveniyorum. Başakşehir'i kötü gidişatı bitirelim. Geldiğimiz süreçte birçok şanssızlık yaşadık ama artık kara bulutları dağıtmamız gerekiyor. Devre arasına kayıpsız girip önümüzü daha iyi görmeliyiz. Ben size güvenyorum, siz de kendinizi gösterin" diye konuşup zafer emri verdi. Galatasaray ile Başakşehir cumartesi günü saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.



Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Başakşehir Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Süper Lig'de Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın heyecanı Tuttur'da yaşanıyor. Hemen CANLI oyna, bonus kazan! Oynamak için tıklayın... Galatasaray ile Başakşehir arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. Galatasaray - Başakşehir maçını beIN Sports canlı yayınlıyor. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Mete Kalkavan.Süper Lig'de son haftalarda kötü bir performans ortaya koyan Galatasaray, sezonun geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 23 puanla ligde 9. sırada bulunuyor. Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla ligde iyi bir çıkış yakalayan Medipol Başakşehir ise 9 galibiyet, bir beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 28 puan topladı ve 16. haftayı 4. sırada bitirdi.Galatasaray, ligde daha önce Medipol Başakşehir'i 13 kez konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 7'sini kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu. Sahasındaki müsabakalarda 27 gol atan Galatasaray, kalesinde 13 gol gördü.Galatasaray'da Fernando Muslera ve Christian Luyindama ile tedavisine devam edilen Sacha Boey, maçın kadrosunda yer alamayacak. Son idmanda takımla çalışan Marcao'nun durumu maç saatinde belli olacak. Ayrıca Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu ceza sınırında bulunan isimler. Eksik oyuncusu bulunmayan Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner ve Mahmut Tekdemir ceza sınırında bulunuyor.Galatasaray'a sezon başında gelen Sacha Boey, sakatlığı nedeniyle tam 18 maç kaçırdı. 21 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, Florya'da takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Tam hazır hale gelmeden Marsilya maçında forma giydiği için sakatlığı ciddi şekilde nükseden genç oyuncunun devre arasına kadar olmayacağı belirtildi. Boey'in ligin ikinci yarısındaki Giresun maçına yetişmesi bekleniyor.Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kalede İsmail Çipe'ye vorma vermeyi planlıyor. Sivasspor maçında sakatlanan ve en az 2,5 ay sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera'nın yokluğunda teknik direktör Fatih Terim'in Başakşehir maçında kalede İsmail Çipe'yi tercih etmesi bekleniyor. Galatasaray ile Başakşehir'i karşı karşıya getirecek mücadele cumartesi günü saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda oynanacak.Ara transfer döneminde forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da Luka Jovic heyecanı yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Real Madrid formasını giyen dünyaca ünlü Sırp yıldızın transferi için resmen harekete geçti. Yönetimin İspanya'da fazla forma şansı bulamayan Jovic'in menajeriyle görüşerek ilk resmi adımı attığı belirlendi. 23 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'den ayrılmayı düşündüğü, Galatasaray'a gelmeye de sıcak baktığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar şu anda Jovic'in kiralanması konusunda İspanyol deviyle pazarlıklarını sürdürüyor. 2019 yılında 63 milyon Euro karşılığında Eintracht Frankfurt'tan Real Madrid'e transfer olan yıldız futbolcu 43 maça çıkıp sadece 3 gol atabildi. Bu sezon 8 maçta rakip ağları 1 kez sarsabilen Jovic'in 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'ın Sırp forveti satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtiliyor. Jovic kısa süre önce Sarı-Kırmızılı kulübü Instagram üzerinden takibe başlamıştı. Galatasaray eğer devre arasında Luka Jovic'i kadrosuna katarsa bu kez farklı bir konu gündeme gelecek. Böyle bir durumda kadrosunda 14 yabancısı bulunan Sarı-Kırmızılılar'ın hangi forvetini gözden çıkaracağı sorusu yanıt arayacak. Teknik direktör Fatih Terim'in Mustafa Muhammed'in takımda kalmasını istediği, bu nedenle Mbaye Diagne ile yolların ayrılabileceği belirtiliyor. (Takvim)Süper Lig'de 5 haftadır kazanamayan Galatasaray'da ekonomik sıkıntı da baş göstermiş durumda. Sarı-kırmızılı yönetimin futbol takımına uzun süredir maaşlarını ödemediği ortaya çıktı. Yönetimin yeni yıla kadar futbolcuların biriken yaklaşık 10 milyon euro alacağını sıfırlamaya çalışacağı ifade ediliyor. Ancak kasada para olmadığı için yöneticilerin kaynak aradığı öğrenildi. Mali olarak zor durumda olan Galatasaray'a bir kötü haber de İspanya'dan geldi. Sezon başında sözleşmesi 3 milyon euro tazminat karşılığında feshedilen Radamel Falcao da sarı-kırmızılı kulüpten ödeme bekliyor. UEFA'dan ise Avrupa Ligi son 16 turuna katılımdan dolayı Mart ayında para gelecek. Yönetim hem borçları kapatmaya hem de ara transferlere finansman bulmaya çalışıyor. Galatasaray'da yerli oyuncuların üç, yabancı futbolcuların ise bir aylık alacağı bulunuyor.Spor Toto Süper Lig'de kritik maçta Başakşehir'i konuk edecek Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan açıklama geldi. Genç futbolcu, "Kötü bir süreçten geçiyoruz ancak bunun altından kalkacak güçteyiz. Başakşehir maçına iyi hazırlandık ve galibiyetten başka bir düşüncemiz yok. Taraftarımıza 3 puan hediye etmek istiyoruz." şeklinde konuştu. Başakşehir mücadelesinde takımının en önemli hücum kozlarından biri olacak Kerem, bu sezon 28 karşılaşmada forma giyerken, 6 gol-5 asist ile toplam 11 gole katkı verdi.İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, DiagneMuhammed, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Visca, Deniz, Berkay, Chadli, OkakaGalatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 5 müsabakada galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılı takım, ligdeki son 5 maçında üç beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayarak sadece 3 puan alabildi.Galatasaray'da cezası devam eden teknik direktör Fatih Terim, Medipol Başakşehir maçında da takımının başında yer alamayacak Ligin 13. haftasında Fenerbahçe ile yapılan derbide kırmızı kart gören Terim'e Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), toplamda 6 maç ceza verdi. Medipol Başakşehir maçında sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan olacak.Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 27. kez karşı karşıya gelecek. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 26 maçtan 13'ünü Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 43 golüne, Medipol Başakşehir 35 golle cevap verdi.Süper Lig'de son 5 maçında üç beraberlik, iki yenilgi alan ve taraftarlarını üzen Galatasaray, 17. haftada Başakşehir'i konuk edecek. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle yedek kulübesinde olamayacak. Cuma günü yapılan son antrenman öncesinde oyuncularına seslenen deneyimli teknik adam, "Haydi aslanlarım, size güveniyorum. Başakşehir'i kötü gidişatı bitirelim. Geldiğimiz süreçte birçok şanssızlık yaşadık ama artık kara bulutları dağıtmamız gerekiyor. Devre arasına kayıpsız girip önümüzü daha iyi görmeliyiz. Ben size güvenyorum, siz de kendinizi gösterin" diye konuşup zafer emri verdi. Galatasaray ile Başakşehir cumartesi günü saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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