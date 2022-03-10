GS Barça maçı izle, Barcelona Galatasaray maçı izle yayın

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Exxen GS Barça Avrupa maçı linki! UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile Galatasaray Camp Nou'da karşı karşıya geliyor.

BARCELONA GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLAYIN











BARCELONA GALATASARAY MAÇI HAKEMİ



UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyıla karşı karşıya gelecek. Camp Nou'da TSİ 23.00'te başlayacak mücadele, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak. Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonundan hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak.



İlk 11'ler



Barcelona



Ter Stegen, Dest, Araujo, Eric, Alba, Pedri, Nico, De Jong, Traore,Memphis, Ferran







Galatasaray

Pena, Boey, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli, Babel, Kerem, Muhammed







İki takımın eksikleri





Galatasaray'da sakatlığı olan kaptan Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı-kırmızılılarda kafileye, UEFA listesinde yer almayan Omar Elabdellaoui de dahil edilirken, sakatlığı bulunan Arda Turan kamp kadrosunda yer almadı.



Barcelona'da UEFA listesine adı yazılmayan Dani Alves'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Ansu Fati, Sergi Roberto, Balde ve Umtiti maç kadrosunda yer almayacak.



Ligde işler yolunda gitmiyor



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçiriyor.



Ligde geride kalan 28 müsabakada 9 galibiyet, 8 beraberlik alabilen sarı-kırmızılılar, 11 karşılaşmadan ise yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray, 29. haftaya 35 puanla 12. sırada girecek.



2022 yılında yaptığı 9 lig maçında ikişer galibiyet ve beraberlik alan Galatasaray, 5 mücadeleden de puan çıkaramadı.



Zorlu fikstüre giriyor



Galatasaray, Barcelona maçıyla başlayan 1 aylık süreçte zorlu bir fikstürden geçecek.



UEFA Avrupa Ligi'nde bugün ve 17 Mart Perşembe günü Barcelona ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ise arka arkaya Beşiktaş, Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarına çıkacak.



"Kupa 2"de 91. randevu



Galatasaray, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 91. kez mücadele edecek.



UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 90 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 36 galibiyet, 30 beraberlik ve 24 yenilgi yaşadı.



Galatasaray, söz konusu maçlarda 141 gol atarken, kalesinde ise 111 gol gördü.



Barcelona ile 9. randevu



Galatasaray ile Barcelona, tarihlerinde 9. kez karşı karşıya gelecek.



Daha önce tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 4 kez aynı grupta yer alan iki takım, ilk kez "Kupa 2"de birbirine rakip oldu.



İki takım arasında yapılan 8 maçta Galatasaray 1 kez galip gelirken Barcelona 5 kez sahadan üstün ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.



Galatasaray'ın attığı 6 gole karşılık Barcelona 14 kez fileleri havalandırdı.







Galatasaray bu tura nasıl geldi?



Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de iyi bir performans sergileyemeyen ve şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ise farklı bir görüntü çiziyor.



Avrupa serüvenini UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundan başlayan Galatasaray, Hollanda'nın PSV takımını geçemedi ve yoluna "Kupa 2"de devam etti.



Bu organizasyonda sırasıyla İskoçya'nın St. Johnstone, Danimarka'nın Randers takımlarını eleyen sarı-kırmızılılar, adını gruplara yazdırdı. E Grubu'nda İtalya'nın Lazio, Fransa'nın Olimpik Marsilya ve Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarıyla karşılaşan Galatasaray, üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Gruptan namağlup lider çıkan "Cimbom" doğrudan son 16 turuna yükseldi.



Barcelona, Şampiyonlar Ligi grubunda 3. oldu



Barcelona, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları elde edemedi.



Geçen sezon La Liga'yı üçüncü sırada tamamlayan Barcelona, doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı. E Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, Portekiz'in Benfica ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımlarıyla karşılaşan İspanyol temsilcisi, 6 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 3. sırada yer aldı.



Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Barcelona, son 16 turu play-off etabında Napoli'yi 1-1 ve 4-2'lik skorlarla eleyerek Galatasaray'ın rakibi oldu.



Barcelona, La Liga'da ise 26 karşılaşmada 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Liginde oynadığı son 11 müsabakada mağlubiyet yüzü görmeyen Xavi Hernandez yönetimindeki Katalan ekibi, 7 galibiyet, 4 beraberlik aldı.



Torrent ve Pena eski takımına karşı



Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ile kaleci Inaki Pena, eski takımlarına karşı mücadele edecek.



İspanyol teknik adam, 2007'de vatandaşı Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak Barcelona B takımında görev aldı. Bir yıl sonda A takım teknik ekibinde yer alan Torrent, 4 yıl boyunca Guardiola yönetiminde başarılı bir süreç geçirdi.



Galatasaray'ın ara transfer döneminde Barcelona'dan kiraladığı Pena ise 2013'ten ocak ayının sonuna kadar bordo-lacivertlilerde çeşitli yaş kategorilerinde forma giydi.



Teknik ekipte yer alan yardımcı antrenör Jordi Gris ile kaleci antrenörü Ricard Segarra da uzun süre Barcelona'da görev yaptı.



Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Arda Turan da bir dönem Barcelona forması giymişti.







301. randevu



UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 301. kez sahne alacak.



Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 300 müsabakanın 106'sından galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 80 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.



Avrupa arenasında rakip fileleri 400 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 446 gole engel olamadı.



UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile Galatasaray Camp Nou'da karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Exxen'e abone olmalısınız. Avrupa Ligi maçlarının tek adresi sadece Exxen'dir ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyıla karşı karşıya gelecek. Camp Nou'da TSİ 23.00'te başlayacak mücadele, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak. Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonundan hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak.Ter Stegen, Dest, Araujo, Eric, Alba, Pedri, Nico, De Jong, Traore,Memphis, FerranPena, Boey, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli, Babel, Kerem, MuhammedGalatasaray'da sakatlığı olan kaptan Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı-kırmızılılarda kafileye, UEFA listesinde yer almayan Omar Elabdellaoui de dahil edilirken, sakatlığı bulunan Arda Turan kamp kadrosunda yer almadı.Barcelona'da UEFA listesine adı yazılmayan Dani Alves'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Ansu Fati, Sergi Roberto, Balde ve Umtiti maç kadrosunda yer almayacak.Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçiriyor.Ligde geride kalan 28 müsabakada 9 galibiyet, 8 beraberlik alabilen sarı-kırmızılılar, 11 karşılaşmadan ise yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray, 29. haftaya 35 puanla 12. sırada girecek.2022 yılında yaptığı 9 lig maçında ikişer galibiyet ve beraberlik alan Galatasaray, 5 mücadeleden de puan çıkaramadı.Galatasaray, Barcelona maçıyla başlayan 1 aylık süreçte zorlu bir fikstürden geçecek.UEFA Avrupa Ligi'nde bugün ve 17 Mart Perşembe günü Barcelona ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ise arka arkaya Beşiktaş, Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarına çıkacak.Galatasaray, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 91. kez mücadele edecek.UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 90 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 36 galibiyet, 30 beraberlik ve 24 yenilgi yaşadı.Galatasaray, söz konusu maçlarda 141 gol atarken, kalesinde ise 111 gol gördü.Galatasaray ile Barcelona, tarihlerinde 9. kez karşı karşıya gelecek.Daha önce tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 4 kez aynı grupta yer alan iki takım, ilk kez "Kupa 2"de birbirine rakip oldu.İki takım arasında yapılan 8 maçta Galatasaray 1 kez galip gelirken Barcelona 5 kez sahadan üstün ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.Galatasaray'ın attığı 6 gole karşılık Barcelona 14 kez fileleri havalandırdı.Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de iyi bir performans sergileyemeyen ve şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ise farklı bir görüntü çiziyor.Avrupa serüvenini UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundan başlayan Galatasaray, Hollanda'nın PSV takımını geçemedi ve yoluna "Kupa 2"de devam etti.Bu organizasyonda sırasıyla İskoçya'nın St. Johnstone, Danimarka'nın Randers takımlarını eleyen sarı-kırmızılılar, adını gruplara yazdırdı. E Grubu'nda İtalya'nın Lazio, Fransa'nın Olimpik Marsilya ve Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarıyla karşılaşan Galatasaray, üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Gruptan namağlup lider çıkan "Cimbom" doğrudan son 16 turuna yükseldi.Barcelona, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları elde edemedi.Geçen sezon La Liga'yı üçüncü sırada tamamlayan Barcelona, doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı. E Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, Portekiz'in Benfica ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımlarıyla karşılaşan İspanyol temsilcisi, 6 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 3. sırada yer aldı.Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Barcelona, son 16 turu play-off etabında Napoli'yi 1-1 ve 4-2'lik skorlarla eleyerek Galatasaray'ın rakibi oldu.Barcelona, La Liga'da ise 26 karşılaşmada 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Liginde oynadığı son 11 müsabakada mağlubiyet yüzü görmeyen Xavi Hernandez yönetimindeki Katalan ekibi, 7 galibiyet, 4 beraberlik aldı.Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ile kaleci Inaki Pena, eski takımlarına karşı mücadele edecek.İspanyol teknik adam, 2007'de vatandaşı Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak Barcelona B takımında görev aldı. Bir yıl sonda A takım teknik ekibinde yer alan Torrent, 4 yıl boyunca Guardiola yönetiminde başarılı bir süreç geçirdi.Galatasaray'ın ara transfer döneminde Barcelona'dan kiraladığı Pena ise 2013'ten ocak ayının sonuna kadar bordo-lacivertlilerde çeşitli yaş kategorilerinde forma giydi.Teknik ekipte yer alan yardımcı antrenör Jordi Gris ile kaleci antrenörü Ricard Segarra da uzun süre Barcelona'da görev yaptı.Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Arda Turan da bir dönem Barcelona forması giymişti.UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 301. kez sahne alacak.Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 300 müsabakanın 106'sından galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 80 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.Avrupa arenasında rakip fileleri 400 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 446 gole engel olamadı.

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