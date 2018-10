GS Antalyaspor maçı özet İZLE Antalyaspor Galatasaray maçı tekrar izle

GALATASARAY ÖZET İZLE:

ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇINDAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ve Antalyaspor, Antalya'da karşı karşıya geldi. Yeni Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 87. dakikada kafa vuruşuyla Ryan Donk attı. Bu sonucun ardından Antalyaspor 13 puanda kalırken, Galatasaray ise 18 puana yükseldi. Sarı kırmızılılar, bu galibiyetle 3 maç aranın ardından deplasmanda kazanmış oldu. Milli aranın ardından Antalyaspor, 21 Ekim Cumartesi günü Alanyaspor'a konuk olacak. Galatasaray ise sahasında Bursaspor ile 19 Ekim Cuma günü karşı karşıya gelecek. Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Porto maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Teknik direktör Fatih Terim, Martin Linnes, Maicon Roque, Ryan Donk ve Yuto Nagatomo yerine Mariano Filho, Ozan Kabak, Ömer Bayram ile Badou Ndiaye'ye ilk 11'de şans verdi. Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor müsabakasına Muslera, Mariano, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Ömer Bayram, Ndiaye, Fernando Reges, Henry Onyekuru, Younes Belhanda, Garry Rodrigues ve Sinan Gümüş ilk 11'ini çıkardı. Süper Lig'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba ile sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ve Selçuk İnan Antalyaspor müsabakasının kadrosunda yer almadı. Antalyaspor Teknik direktör Bülent Korkmaz, 7. haftada deplasmanda 1-0 galip geldikleri MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk 11'inde değişiklik yapmadı. Korkmaz, Galatasaray karşılaşmasında Ruud Boffin, Diego Angelo, Maicon Marques, Doğukan Sinik, Yekta Kurtuluş, Chico, Aly Cissokho, Ondrej Celustka, Nazım Sangare, Souleymane Doukara ve Hakan Özmert ilk 11'ini sahaya sürdü. Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları dolayısıyla Charles, Abdelaziz Barrada, Mevlüt Erdinç ve William Vainqueur kadroda yer almadı. Galatasaray taraftarları, kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Antalyaspor tribünlerinde boşluklar dikkati çekti. Antalyaspor tribünlerinde boşluklar dikkati çekti.Ev sahibi Antalyaspor, maça hızlı başladı. Henüz ilk dakikada Maicon, savunma arkasına sarktı. Maicon, Fernando Muslera ile girdiği pozisyonda yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, bu pozisyonda faul olmadığı kararını verdi ve 'Devam' dedi.İlk dakikalarda orta sahada top kayıpları dikkat çekerken, iki takımda oyun kontrolünü sağlamakta güçlük çekti. Galatasaray ise Garry Rodrigues ve Henry Onyekuru ile kanatlardan atak geliştirmeye çalıştı.Antalyaspor'un kalabalık savunması, Galatasaray'ın hücumda pozisyon üretmesine engel olurken oyunda tempo çok düşüktü. Mücadele, ilk dakikadan sonra ilk yarım saatlik bölümde duran toplar ve kanat ortalarıyla gol arayışlarına sahne oldu. Antalyaspor, 32'de kornerde Diego Angelo ile gole yaklaştı ancak tecrübeli savunma oyuncusu çerçeveyi bulamadı.Galatasaray'da ilk yarının etkin isimlerinden Ömer Bayram, sol kanatta Garry Rodrigues'e alınan ekstra önlemler dolayısıyla boş kaldı ve sürekli müsait pozisyonda orta yapma imkanı buldu ancak bu ortaları da Antalyaspor savunması uzaklaştırmayı başardı.İlk yarının en önemli pozisyonu 44. dakikada yaşandı. Ömer Bayram'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına Garry Rodrigues ve Aly Cissokho yükseldi. Bu pozisyonda Cüneyt Çakır önce Aly Cissokho'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR sistemi uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek kararından vazgeçti.İkinci yarıya daha fazla tedbirle başlayan Antalyaspor, 47. dakikada Hakan Özmert ile kontraya çıktı. Younes Belhanda, bu atağı faulle durdurunca sarı kart gördü.Galatasaray, bu pozisyonun ardından oyunu Antalyaspor yarı sahasında oynamaya başladı. Fakat, merkezi çok kalabalık ve kademeli olarak savununca Galatasaray pozisyon bulamadı. İlk yarıda daha fazla atak yapan Antalyaspor ise ikinci yarıda orta sahayı bile daha az geçmeye başladı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuna ilk müdahaleyi yapan isim oldu ve günün etkisiz ismi Garry Rodrigues yerine Sofiane Feghouli'yi 62. dakikada sahaya sürdü.Oyuna giren Feghouli, 65'te Badou Ndiaye'nin ara pasıyla ceza alanında topla buluştu. Sol çaprazdan kaleye çok sert bir şut çeken Feghouli, kaleciyi geçemedi3 dakika sonra ise Antalyaspor'da Doğukan Sinik yerine Harun Alpsoy oyuna girdi.69. dakikada Galatasaray'ın maç boyu ceza sahası dışından bulduğu en net fırsatlardan birinde yayda boş kalan Badou Ndiaye, plase vuruşuyla kaleciyi geçemedi.73'te Antalyaspor'dan ikinci değişiklik geldi. Yekta'nın yerine Danilo Campos oyuna girdi.3 dakika sonra ise Galatasaray'da Belhanda yerine Maicon oyuna girdi. Maicon, forvete geçti ve Galatasaray 4-4-2 oynamaya başladı.Galatasaray, bu değişikliğin ardından 77'de ceza sahası içindeki en net fırsatını harcadı. Mariano'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Sinan Gümüş'ün altıpas önünde yaptığı sert kafa vuruşunda Ruud Boffin son anda topa hakim olmayı başardı.Galatasaray'ın son değişikliği ise 85. dakikada geldi. Onyekuru'nun yerine Ryan Donk girdi. Sinan Gümüş, sağ kanada Onyekuru'nun yerine geçti. Ryan Donk ise Maicon'un yanında forvet olarak görev aldı.Ryan Donk, 87. dakikada gelen ortaya net bir kafa vuruşu yaptı ve Galatasaray'a 3 puanı getiren golü attı. Ryan Donk, bu golle birlikte Galatasaray formasıyla Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.1. dakikada gelişen Antalyaspor atağında, defans arkasına atılan topa Maicon hareketlendi. Topa yetişen Muslera'nın vuruşunda, Maicon'a çarpan meşin yuvarlak, direğin yanından auta çıktı.9. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Belhanda'nın son çizgiye inerek içeriye çıkardığı topla buluşan Rodrigues'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.12. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ndiaye'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.33. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktası üzerindeki Celustka'nın kafayla indirdiği meşin yuvarlağa arka direkte Diego'nun gelişine vuruşunda, top üstten auta çıktı.44. dakikada Galatasaray'ın kazandığı penaltı vuruşu Video Yardımcı Hakem "VAR" ile iptal edildi. Sol kanattan Ömer Bayram'ın ceza sahasına ortasında Cissokho'nun meşin yuvarlağa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Çakır, daha sonra "VAR" kararıyla, elle oynama olmadığı gerekçesiyle penaltıyı iptal etti. 51. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Belhanda'nın ortasında, topla buluşan Rodrigues'in kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 59. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Ömer Bayram'ın yerden ortası sonrası penaltı noktası üzerinde topla buluşan Rodrigues'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 65. dakikada Ndiaye'nin ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Feghouli'nin vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi. 69. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Ndiaye'nin vuruşunda, kaleci Boffin yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı. 73. dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında, Hakan Özmert'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Doukara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. 77. dakikada Mariano'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Sinan Gümüş'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin yatarak kontrol etmeyi başardı. 87. dakikada Ryan Donk, gelen ortaya net bir kafa vuruşu yaptı ve Galatasaray'a 3 puanı getiren golü attı. İki takım arasındaki 45'inci randevuda Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun hakem üçlüsü görev alacak. Serkan Tokat'ın dördüncü hakemliğini yapacağı maçta, Mete Kalkavan ve Suat Arslanboğa ise VAR'da görev yapacak.Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle 15 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın 1 puan önünde lider durumda bulunuyor. Galatasaray, rakibini mağlup ederek liderliğini sürdürmeyi istiyor. Eski Galatasaraylı futbolcu Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Antalyaspor ise ligde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puan topladı. Haftaya 4. sırada giren kırmızı-beyazlı ekip, iyi performansını sürdürmenin peşinde.33 bin kişilik stadyumda Galatasaray taraftarları kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldururken, kırmızı beyazlı taraftarlar için ayrılan yerlerde yer yer boşluk olduğu görüldü.İki takım sporcuları ısınırken Antalyaspor taraftarları sık sık 'Şehitler ölmez vatanda bölünmez', 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye slogan attı, İzmir Marşı söyledi.Galatasaray da ise Muslera, Mariano, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Serdar, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Rodrigues,Onyekuru, Sinan ilk 11'de görev alacak.Antalyaspor Boffin, Nazım, Diego, Celustka, Cissokho, Chico, Yekta, Maicon, Doğukan, Hakan, Doukara ilk 11'i ile sahaya çıkacak.Sarı-kırmızılı ekipte Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ile Selçuk İnan bu akşamki maçta Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.Galatasaray'da ayrıca Mariano Filho sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, bu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 9. haftadaki Bursaspor maçında cezalı olacak.Antalyaspor'da ise Charles, Abdelaziz Barrada, Mevlüt ve William Vainqueur sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.Galatasaray, deplasmanda çıktığı son 3 resmi maçı kaybetti. Ligde Trabzonspor'a 4-0, Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Porto deplasmanında 1- 0 mağlup oldu.Ligde 45'inci kez karşılaşacak iki takım, ligdeki ilk maçlarını 1982-1983 sezonunda oynadı. Tarafların ligde yaptığı 44 maçın 26'sını Galatasaray, 7'sini Antalyaspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı.Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 22 maç yaptı. Antalya'daki maçlarda Galatasaray 13, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 6 maç da berabere sonuçlandı. Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'a 42 gol atarken, kalesinde ise 21 gol gördü.İstanbul'da oynanan 22 karşılamada ise sarı- kırmızılı ekip 13 kez galip gelirken, 4'ünü Antalyaspor kazandı, 5 maç da ise eşitlik bozulmadı. Galatasaray sahasında 42 gol atarken,Sarı-kırmızılıların attığı 84 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 44 gol kaydetti.Galatasaray'da Porto deplasmanında sahaya çıkan öndeki üç oyuncu Sinan, Onyekuru ve Rodrigues'in toplam kazancı, Feghouli'nin yıllık ücretine yetişemedi.Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 kaybedilen Porto maçında 4-3-3 dizilişi ile sahaya yayılan Galatasaray'ın hücum hattı hem yaşı hem de maliyeti ile dikkat çekti.Sinan Gümüş 650 bin Euro garanti ücreti ile ilk 11'in en ucuz ismi. Sadece 800 bin Euro'ya kiralanan Onyekuru 1.2 milyon Euro kazanıyor. Yeni zam alan Rodrigues'in maaşı 1.9 milyon Euro oldu.24 yaş ortalamalı Onyekuru-Sinan-Rodrigues üçlüsü, yılda toplam 3 milyon 750 bin Euro garanti para kazanırken, 29 yaşındaki Feghouli'ye tek başına 3 milyon 850 bin Euro ödeniyor. Feghouli bu sezon 10 resmi maçta sadece 2 kez ilk 11'e girdi ve henüz skor katkısı yapamadı.Galatasaray ile bu sezon 6 maçta 215 dakika sahada kalan Feghouli'nin gol ve asisti bulunmuyor.Galatasaray, milli ara öncesi oynayacağı son maçta bugün Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşmada 3 puanı alarak zirvedeki yerini korumayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda, Porto maçında cezalı olduğu için oynamayan Ndiaye sahada olacak. Emre Akbaba, Eren ve Selçuk ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Porto'ya 1-0 kaybettiği maçın ardından Rıdvan Dilmen değerlendirmelerde bulundu.Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Porto'ya 1-0 kaybettiği maçın ardından Rıdvan Dilmen değerlendirmelerde bulundu.CASILLAS'IN BU FOTOĞRAFI HER ŞEYİ ANLATIYORKariyerinde iki Avrupa şampiyonluğu, bir Dünya şampiyonluğu ve 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olan Casillas'ın Porto'nun kaçıdığı bir golden sonra yere yıkıldığını ifade eden Dilmen; "Casillas'ın son yıllarını beğenmiyordum ancak tecrübenin ne kadar önemli olduğunu dün bize gösterdi. Maçın özeti şuydu; 83'te Porto net bir pozisyon kaçırdı, kameralar Casillas'a döndü ve dünya şampiyonlukları kazanan Casillas'ın yere yığıldığını gösterdi, bunu 20 yaşındaki tecrübesiz bir kaleci yapar. Bu Casillas'ın fotoğrafı, Galatasaray'ın Porto'ya yaptığı baskının sonucuydu. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Sivasspor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Bülent Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta aldıkları mağlubiyetin ardından, özellikle iç sahadaki maçları kazanmaları gerektiğini belirterek, "Aldığımız üç puan önemliydi. Altı haftada 10 puan almak bizim için çok önemliydi." diye konuştu. Altı haftada 10 puan almak bizim için çok önemliydi." diye konuştu.Karşılaşmaya iyi başlamalarına karşın gol yediklerini, ardından reaksiyon göstererek 2-1'lik skoru yakaladıklarını ifade eden Korkmaz, ilk yarı topun rakiplerinde olmasına karşın düşündükleri şekilde oynadıklarını belirtti.Korkmaz, ikinci yarıda topu koruma konusunda sıkıntılar yaşayınca, takımının ister istemez geriye kaçtığını vurgulayarak, maçın sonlarına doğru da skoru korumak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.Önemli olan üç puanı almayı başardıklarını anlatan Korkmaz, "Sezonun ikinci yarısı öncesi düşündüğümüz puanı yakalamamız lazım. Çünkü, ilk yarı ikinci yarıya göre daha zorlu bir fikstüre sahibiz. İkinci yarıdaki 9 maçımız içeride. Tabii ki geliştirmemiz gereken noktalar var. Çözmemiz gereken pozisyonlar var. Antrenmanlarda onların üzerinde duracağız. Zamanla daha iyi olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, teknik direktör Aykut Kocaman ile ilgili gelen soruyu cevapladı ve takımına dair açıklamalarda bulundu.Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, teknik direktör Aykut Kocaman ile görüştükleri iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.Öztürk, Antalyaspor Kulübü Derneği başkanlığına seçildikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, güçlü bir Antalyaspor için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Öztürk, "İçeride özellikle maçlarımız çok önem taşıyor. Buralarda üç puan elde etmek sezon sonundaki durumumuzla da ilgili önemli oluyor. Baktığınızda geçmiş dönemde de son birkaç yılda da Antalyaspor, evinde genelde kazanması gereken maçları kazanma gücünü göstermiştir. İnşallah bu seferde öyle olacak." değerlendirmesinde bulundu."Gereksiz polemik"Öztürk, bir gazetecinin teknik direktör Aykut Kocaman ile görüştükleri iddiasıyla ilgili soruya, "Şu anda böyle iddiaların çıkmasına çok şaşırıyorum çünkü Bülent hocamız tam tersi, bizim çok zor bir dönemde görevi alıp, gayet başarılı bir süreç yönetimi göstermiştir. Baktığınızda 5 maçta alınan 7 puan da bunun göstergesidir. Özellikle Beşiktaş deplasmanından alınan üç puan. Ben çok daha zor dönemleri hatırlıyorum. Bunlarda bile hoca daha az tartışılırken, şu anda mesela gereksiz bir polemik olarak görüyorum. Biz hocamıza inanıyoruz. Kesinlikle şu an doğru isim." karşılığını verdi.Ali Şafak Öztürk, aynı gazetecinin "Aykut Kocaman ile herhangi bir görüşme söz konusu değil mi" sorusuna "Kesinlikle yok" dedi.Bülent Korkmaz, Demir Grup Sivasspor maçını kazanmaları halinde her şeyin daha iyi olacağını söyledi.Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında pazar günü saat 19.00'da evinde karşılaşacakları Demir Grup Sivasspor maçı öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Korkmaz, geçen hafta Medipol Başakşehir maçı sonrası "Bizim rakibimiz Başakşehir değil, rakibimiz Sivasspor" açıklamasını hatırlattı ve rakiplerini iyi analiz ettiklerini söyledi. Korkmaz, "Rakibimiz öne koşularda ligde birinci, geriye koşularda sonuncu sırada. Avantaj ve dejavantajları değerlendirmeye çalışacağız" dedi."REKABET ORTAMINI SAĞLAYAMADIK"Geçen yıl oynayan oyunculardan farklı nedenlerden dolayı tam verim alamadıklarını ve istedikleri rekabet ortamının henüz oluşmadığını ifade eden Korkmaz, yeni transferler de uyum sürecini tamamladıktan sonra daha iyi bir takım olacaklarını belirtti. Korkmaz, "Charles ve William'dan sakatlıkları nedeniyle milli takım arasına kadar faydalanamayacağız. Yeni transferleri hazırlamak zaman alıyor. Nazım Sangare son maçta hastalandı ve dün takımla idmanlara başladı. Rekabet ortamını sağlayamadık. Talihsiz ve zor günleri puan olarak iyi atlattık. Sivasspor maçını kazanırsak her şey daha iyi olacak" diye konuştu."BİZ BİR TAKIMIZ"Oyuncuların antrenman ve profesyonelliğinden memnun olduğunu belirten Korkmaz, "Zor süreçte bile oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Kişi olarak bakmıyorum. Biz bir takımız. Yenilen golde benden başlayarak tüm takımın hatası var. Kazanınca da hepimizin doğruları. Bu zor süreçte iyi puan topladık. Benim takımlarım genelde az gol yer" dedi.Maça hazırlanırken en iyi kadroyu oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Korkmaz, "Ben birçok takımda birçok genç oyuncu oynattım. Işık gördüğüm oyuncuları oynatıyorum. Onlar buranın kalıcı değerleri. Biz uzun süre kalıcı olacakmış gibi çalışıp genç oyuncuları kazanmak istiyoruz" diye konuştu.Kaleci Boffin'in performansı hakkında da değerlendirmede bulunan Korkmaz, "Herkes gibi o da çalışıyor. İyi oynadığı maçlar da var. Kaybettiğimizde herkes gibi o da üzülüyor" dediAntalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz, Başakşehir yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde deplasmanda Medipol Başakşehir'e 4-0 mağlup olan Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, mağlubiyeti hak ettiklerini söyledi.Bülent Korkmaz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Galip gelen takımı kutluyorum. İlk yarı karambolden yediğimiz gol ve ikinci yarının başında yediğimiz gol tüm oyun şeklimizi bozdu. İlk yarıdaki oyun anlayışımız düşündüğümüz gibi olmasa da istediğimize yakındı. İkinci golden sonra ise her şey bitti. Pas oyununu çok iyi oynayan Başakşehir'e karşı geniş alanda oynarsanız işiniz çok zor. Mağlubiyeti hak ettik, diyebiliriz. Bu maçı unutacağız. Önümüzde Sivasspor maçı var." diye konuştu.''BİZE YAPILANI UNUTMAYIZ''Korkmaz, "Karşılaşma sonunda saha içinde bir gerginlik oldu. 25 Ağustos 2000'de Süper Kupa'da Real Madrid'i Jardel'in uzatmalarda attığı altın golle yıkarak mutlu sona ulaşırken kaleyi koruyan Casillas, 18 sene sonra rövanşı Porto formasıyla aldı! Porto'nun 37 yaşındaki kalecisi Casillas, Galatasaray maçında ev sahibi takım adına maçın kahramanı oldu. Galatasaray'ın birçok pozisyonunda önemli kurtarışlara imza atan İspanyol file bekçisi, bir anlamda 18 yılın rövanşını aldı. Kariyerine Porto'da devam eden tecrübeli eldiven, ilerleyen yaşına rağmen ne kadar kaliteli bir kaleci olduğunu bir kez daha gösterdi.GALATASARAY'I UNUTAMIYOR;Porto'nun tecrübeli kalecisi Iker Casillas, 19 Aralık 2017'de kariyeriyle ilgili şaşırtan bir Galatasaray itirafında bulunmuştuIker Casillas, Youtube kanalında hayranlarından gelen soruları yanıtlarken ''Kariyerinde yeniden oynamak istediğin maçlar var mı?'' şeklinde yöneltilen soruyu da yanıtladı. Casillas unutamadığı iki final olduğunu ve birinin de Galatasaray ile Real Madrid'de oynadığı Süper Kupa olduğunu söyledi.2000 yılında Galatasaray'ın Mario Jardel'in uzatmalarda attığı golle Real Madrid'i 2-1 yendiği UEFA Süper Kupa maçını unutamadığını söyleyen Casillas, ''UEFA Süper Kupa'da Galatasaray'a ve aynı sene Kıtalararası Kupa'da Boca Juniors'a karşı kaybetmiştik. İki maçı da tekrar oynamak ve kazanmak isterdim'' ifadelerini kullandı.Iker Casillas, 2000 yılında Galatasaray'a karşı finalde forma giymiş ve mücadeleyi Galatasaray, Jardel'in altın golüyle 2-1 kazanmıştı. Real Madrid 28 Kasım 2000'de de o zamanki adıyla Kıtalararası Kupa finalinde Boca Juniors'a 2-1 mağlup olmuştu. Casillas o maçta da 90 dakika sahada kaldı.Galatasaray'dan sezon başında Al Hilal'e transfer olan Gomis, Porto maçıyla ilgili kısa bir yorumda bulundu.Sezon başında Galatasaray'dan Al Hilal'e transfer Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takımın Porto yenilgisiyle ilgili kısa bir açıklama yaptı.UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto yenilgisinin faturası Bafetimbi Gomis'e çıktı. Abdürrahim Albayrak'ın ''Bizi oyaladı'' dediği Fransız oyuncu, Arabistan'da tepkilerin merkezinde kaldı.Bir fotoğraf çekimi sırasında, yenilgi sonrası oluşan tepkiler için kendisine soru sorulan Bafetimbi Gomis, ''Çok üzüldüm. G.Saray yenilgiyi hak etmedi. G.Saray'ı çok seviyorum'' demekle yetindi.Sezon başında Galatasaray'dan Al Hilal'e transfer Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takımın Porto yenilgisiyle ilgili kısa bir açıklama yaptı.UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto yenilgisinin faturası Bafetimbi Gomis'e çıktı. Abdürrahim Albayrak'ın ''Bizi oyaladı'' dediği Fransız oyuncu, Arabistan'da tepkilerin merkezinde kaldı.Bir fotoğraf çekimi sırasında, yenilgi sonrası oluşan tepkiler için kendisine soru sorulan Bafetimbi Gomis, ''Çok üzüldüm. G.Saray yenilgiyi hak etmedi. G.Saray'ı çok seviyorum'' demekle yetindi.Geçtiğimiz hafta ayak parmağından ameliyat olan ve sahalardan en az 2 ay uzak kalacağı açıklanan Emre Akbaba'dan mesaj geldi.Önceki gün 26 yaşına basan tecrübeli futbolcu, "Bir an önce iyileşip tekrar formamı giymek istiyorum. Daha hırslı ve daha iyi döneceğimin sözünü veriyorum" dedi.Bu sezona Galatasaray formasıyla çok iyi bir giriş yapan Emre Akbaba, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısını kapatmıştı.Geçtiğimiz hafta ayak parmağından ameliyat olan ve sahalardan en az 2 ay uzak kalacağı açıklanan Emre Akbaba'dan mesaj geldi.Önceki gün 26 yaşına basan tecrübeli futbolcu, "Bir an önce iyileşip tekrar formamı giymek istiyorum. Daha hırslı ve daha iyi döneceğimin sözünü veriyorum" dedi.Bu sezona Galatasaray formasıyla çok iyi bir giriş yapan Emre Akbaba, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısını kapatmıştı.Yaz transfer döneminde de Galatasaray tarafından istenen 28 yaşındaki forvet Oumar Niasse işlem tamamlandı. Yıldız futbolcunun Sarı-Kırmızılı formayı giyeceği Ada basınında da yer aldı.Abdurrahim Albayrak'ın, "Ocakta forvet alacağız" sözlerinin üzerine Teknik Direktör Fatih Terim'den, "Sıkıntılarımız ocakta ve temmuzda giderilebilecek sıkıntılar" açıklaması gelmişti. Galatasaray, bir dönem Akhisar forması da giyen Everton'lı Oumar Niasse'yle her konuda anlaştı. İngiltere'nin saygın gazetelerinden Mirror, "Niasse'deki pürüzler giderildi. Ocak ayında Galatasaray'a gidecek. Oyuncu artık yedek kalmak istemiyordu" satırlarına imza attı.4 MAÇTA SADECE 48 DAKİKAPremier Lig'de bu sezon 4 maçta sadece 48 dakika şans bulabilen 1.82 boyundaki oyuncunun kulübüyle 2020'ye kadar mukavelesi bulunuyor. Transferin kiralık olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Çünkü Sarı-Kırmızılı ekip, Finansal Fair Play yüzünden sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Niasse'nin mukavelesinde satın alma opsiyonu bulunup bulunmadığı ise bilinmiyor. Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Cumartesi günü Galatasaray ile oynayacakları karşılaşması öncesi basına açıklamalarda bulundu. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Cumartesi günü konuk edecekleri Galatasaray karşısında kazanmak istediklerini söyledi. Biz şampiyonluğa oynayan bir takım değiliz. Üst sıralara oynayan bir takım değiliz, bunu açıkça söylüyorum. Hedefimizi maç maç düşünüyoruz. Bu seneyi geçersek, gelecek yıllarda Antalyaspor'un önünün çok açık olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.Korkmaz, ekibiyle Antalyaspor'un başarısı için aidiyet duygusuyla çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:"Oyuncularla birlikte Galatasaray'ı yenmek için de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Antalyaspor olarak kendi evimizde, taraftarımızın önünde Galatasaray'ı yenmek için uğraşacağız. Bunun için çabalayacağız. Galatasaray'ın oyuncu grubuna, bütçesine ve geçmişine baktığınız zaman, tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir oyuncu grupları var. Ülkelerinin milli takımında oynayan oyuncuları var. Ancak biz bunu bir dezavantaj olarak görmüyoruz. Oyuncularımı motive etmeme de gerek yok. Bu tür maçlarda kendi kendilerine motive oluyorlar. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız.""VAR, doğru bir sistem"Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin skoru ve oyunun gidişatını etkileyen durumlarda adaletli olduğunu vurgulayarak, ilk 7 haftada lehlerine ve aleyhlerine kararların çıktığını söyledi.Korkmaz, İngiltere Premier Lig'de VAR sisteminin uygulanmadığını hatırlatırken, "Premier Lig'de gol pozisyonlarında verilmeyen penaltılar ve verilmeyen kırmızı kartlar da eleştiri konusu oluyor. Dolayısıyla VAR, doğru bir sistem. Bu sistem daha akıcı olursa daha iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı."Genç oyuncularda öğrenme isteği yok"Antalyaspor'da ışık veren, takımın bir parçası olduğunu gösteren, yeteneğini ortaya koyan genç oyunculara ligde ve Türkiye Kupası'nda şans verdiğini dile getiren Korkmaz, genç oyuncuların öğrenme isteklerinin olmadığını, bunun büyük bir sorun teşkil ettiğini ifade etti.Bülent Korkmaz, futbolun eskisi gibi olmadığını, genç oyuncuların tesis, Avrupa liglerini canlı izleme gibi imkanlarının bulunduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:"Genç oyuncularda öğrenme isteği yok. Öğrenmeyi, kendini geliştirmeyi isteyen bir oyuncu grubu olması gerekiyor. Üzerine basarak söylüyorum, sokak futbolunun tekrar dönmesi lazım. Öğrencilerin, okulda hangi spora yatkınsa o spor dalında geliştirilmesi lazım. Bu başlangıç, sonra altyapılarda çok iyi eğitmenler olması gerekiyor. O eğitmenleri de eğitime gönderip, doğru eğitimi alıp oyunculara onu vermesi lazım. Dolayısıyla bunlar birbirine bağlı zincir."Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında ağırlayacakları Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi maçından üç gün sonra kendileriyle oynayacak olmasını avantaj görmediklerini kaydetti.Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında ağırlayacakları Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi maçından üç gün sonra kendileriyle oynayacak olmasını avantaj görmediklerini söyledi.Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Bülent Korkmaz, MKE Ankaragücü deplasmanında alınan 3 puanın önemine değinirken, Galatasaray'la da zorlu bir müsabaka yapacaklarını aktardı.Galatasaray karşısında saha avantajını kullanmaya çalışacaklarını dile getiren Korkmaz, bu maç öncesinde sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile karşılaşacağının aktarılması üzerine, "Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçından üç gün sonra bizimle oynamasının, bir avantaj olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'a karşı sahada odaklanarak iyi mücadele etmemiz gerekiyor." dedi.Yakın zamanda Galatasaray ve Akhisarspor'un, Avrupa kupası maçlarından hemen sonra karşılaştığını hatırlatan Korkmaz, müsabakasını perşembe günü oynayan Akhisarspor'un, salı günü maç yapmış Galatasaray'a göre daha dezavantajlı görünmesine karşın, kazanan taraf olduğunu vurguladı.- "En iyi teknik direktör Fatih Terim"Korkmaz, daha önce kaptanlık görevini üstlendiği ve önemli başarılara imza attığı Galatasaray'da teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim'e karşı mücadele edecek olmanın nasıl bir duygu olduğu yönündeki soruya, "Fatih Terim, Süper Lig'in en başarılı teknik direktörü. Kariyerine baktığınızda, şampiyonluklarla dolu." yanıtını verdi.Her teknik adama saygı duyduğu gibi Fatih Terim'e de saygı duyduğunu anlatan Korkmaz, birçok başarıyı beraber elde etmelerine karşın şimdi rakip olduklarını, profesyonelliğin de bunu gerektirdiğini anlattı.- "İki takım için de zor maç"Antalyaspor'un olumlu yönde ilerlediğini anlatan Bülent Korkmaz, şöyle konuştu:"Bu sene Antalyaspor için zor bir süreç var. Bu süreci atlattığımız zaman, Antalyaspor'un önünün daha açık olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu haftaki Galatasaray maçında çok koşmamız ve çok mücadele etmemiz lazım. Hem savunmada hem de hücumda takım halinde oynamamız lazım. İki takım için de zor bir maç olacak. Ama biz mücadelemizi maçın bitimine kadar vereceğiz."Charles, Mevlüt Erdinç, Vainquer ve Barrada'nın sakatlıklarının sürdüğüne değinen Korkmaz, bu oyuncuların milli takım arasından sonra antrenmanlara başlamasını beklediklerini dile getirdi.- MKE Ankaragücü maçındaki hakem yönetimiBülent Korkmaz, MKE Ankaragücü yönetiminin kendi maçlarındaki hakem yönetimine ilişkin sert açıklamalarıyla ilgili olarak, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine bakılmasını gerektirecek bir gol veya kart pozisyonunun hiç oluşmadığını söyledi.Hakemlerin sonucu etkileyecek bir hata yaptığını düşünmediğini, yapılsaydı da VAR sisteminin devreye gireceğini belirten Korkmaz, "Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Sonuna kadar mücadele ettik. Maçın bitimine kadar oyun disiplinine sadık kaldık. İyi de oynadığımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.- "Şu an doğru yoldayız"Antalyaspor'un sezon başında küme düşmesi beklenen takımlar arasında gösterildiğini, kendisinin ise bu tür söylemlere hiç takılmadığını vurgulayan Korkmaz, oyuncularının fedakarca davrandığına dikkati çekerek, şunları söyledi:"Lig başlamadan önce, 'Sezonun ilk yarısındaki maçlarımızdan 8'ini içeride oynayacağız. Bu maçların 3'ünü şampiyon olmuş takımlara karşı, 5'ini rakiplerimizle oynayacağız.' demiştim. Bu süreci şu ana kadar iyi atlattık. Ama bu bizi hiçbir zaman gevşetmeyecek. İşimizi daha da ciddiye alacağız. Daha fazla çalışacağız, daha fazla özveri göstereceğiz. Futbolda geçmişe değil, geleceğe bakacaksın. Önüne bakacaksın. Dolayısıyla topladığımız puan önemli. Kamuoyunda kimsenin beklemediği bir puan. Ekip olarak ligin ilk yarısı için hedeflediğimiz bir puan var. Onu yakaladıktan sonra ikinci yarının bizim için daha iyi olacağını düşünüyorum. Şu anda doğru yoldayız."Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayacak Antalyaspor'da Asbaşkanı Bora Terzioğlu, zorlu mücadele öncesi basına açıklamalarda bulundu.Antalyaspor Asbaşkanı Bora Terzioğlu, ligin 7 haftasında 13 puana ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "Ankaragücü galibiyeti ile 3 puan daha aldık. 34 haftalık uzun lig maratonunda her deplasman galibiyeti çok önemli. Galatasaray maçına gelince Antalyaspor olarak özelikle evimizde oynadığımız her maçta hedefimiz her zaman 3 puan" dedi.Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Antalyaspor, Ankaragücü deplasmanında kazandığı 3 puanın sevincini yaşıyor. Ligde sıkıntılı geçen ilk haftaların ardından Ali Şafak Öztürk'ün yeniden başkan seçilmesiyle çıkışa geçen kırmızı beyazlı ekip, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde 13 puan topladı. Ligin 7'nci haftasında 4'üncü sıraya yükselen Antalyaspor, cumartesi günü sahasında lider Galatasaray'ı ağırlayacak. Antalyaspor taraftarı, ligde 4'üncü sıraya yükselen futbolcuları Ankara deplasmanı dönüşü havalimanında karşıladı. Çok sayıda taraftar, gece saatlerinde kente gelen Antalyaspor kafilesine sevgi gösterisinde bulundu."7 HAFTADA 13 PUANA ULAŞMAK GURUR VERİCİ"Antalyaspor Asbaşkanı Bora Terzioğlu, Ankaragücü deplasmanında kazanılan 3 puanın ardından 4'üncü sıraya yükselmenin mutluluk verici olduğunu söyledi. Antalyaspor'un yakaladığı başarıda futbolcular, yönetim, teknik ekibin üzerine düşen görevi yaptığını vurgulayan Terzioğlu, "Ligin 7 haftasında 13 puana ulaşmak gurur verici. İlk 7 haftada futbolcularımız, teknik ekip, yardımcı personel üzerlerine düşeni layıkıyla yerine getirdi. Bizler de yönetim olarak sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ettik. Oyuncularımızın takım olma bilincinin pekiştirilmesinde teknik ekibimizin katkısı yadsınamaz" şeklinde konuştu."TARAFTARIMIZIN 90 DAKİKA DESTEĞİ EN İYİ TEŞEKKÜR ŞEKLİ OLACAKTIR"Antalyaspor'un cumartesi günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacağını hatırlatan Asbaşkan, "Ligdeki hedefimiz en iyi sırada konumlanmak. Bu hedefe ulaşmak için Antalyaspor sevdalılarından beklentimiz koşulsuz destek. Cumartesi günü lig lideri Galatasaray ile karşılaşacağız. Bu maçta taraftarımızın tribünü doldurması, 90 dakika takımımızı desteklemeleri an itibarıyla 4'üncü sıraya yerleşen takımımıza en iyi teşekkür şekli olacaktır" dedi."EVİMİZDE OYNADIĞIMIZ HER MAÇTA 3 PUAN HEDEFİMİZ"Taraftarın özverisiyle deplasmanda dahi takımın kendisini evinde hissettiğini anlatan Terzioğlu, takımı yalnız bırakmayan taraftara teşekkür ederek, "Ankaragücü galibiyeti ile 3 puan daha aldık 34 haftalık uzun lig maratonunda her deplasman galibiyeti çok önemli. Galatasaray maçına gelince Antalyaspor olarak özellikle evimizde taraftarımız önünde oynadığımız her maçta her zaman 3 puan hedefimiz var" ifadelerini kullandı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncularına Antalyaspor maçının taktiğini verdi.Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında bugün Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 3 puan istiyor. Tecrübeli teknik adam, Porto dönüşü uçakta saatlerce kurmayları ile konuşup, takımın durumunu ve kırmızı-beyazlıların analizini masaya yatırdı. Akdeniz ekibi karşısında uygulanacak taktik için kağıt üzerinde çalışmalar yapan sarı-kırmızılı teknik heyetin, puan kaybına tahammülü yok ve en doğru oyuncu grubu ile bu deplasmandan mutlu dönmek istiyor.'Oyunumuz iyiydi'Futbolcularıyla da bir görüşme gerçekleştiren 65 yaşındaki çalıştırıcı, "Portekiz'de skor olarak istediğimizi alamadık belki ama oyun olarak iyiydik. Doğru yaptığımız şeyleri tekrarlayalım, hatalarımızı ise tekrarlamayalım. Özellikle müsabaka içerisinde yaptığımız doğrular şunlar. Takım halinde hareket etmek, rakibe baskı uygulamak ve oyun disiplininden korkmamak. Bunu ilk önce Antalyaspor maçında da tekrarlamanızı ve daha sonra da tüm sezona yaymanızı istiyorum.Yapılmasını istemediğim şey ise hücum varyasyonlarımızın, bireysel hatalar yaparak önüne geçmemeniz. Herkes bu anlamda daha kontrollü ve arkadaşlarıyla yardımlaşarak hareket etsin" ifadelerini kullandı.3 maçtır deplasmanda gülmüyorG.Saray, Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto yenilgisini unutturup milli takım arasına moralli girmeyi, bunun yanında liderliğini de sürdürüp, son 3 maçtır kaybettiği deplasman maçlarına da son vermek istiyor. Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ve Akhisarspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde de Portekiz deplasmanında puan çıkaramamıştı.Ayrıca Aslan, bu karşılaşmalarda 8 gol yerken, rakip fileleri havalandıramadı.Terim'in kozu NdiayeŞampiyonlar Ligi'nde oynanan Porto maçında cezası nedeniyle oynayamayan Badou Ndiaye, Antalyaspor mücadelesinde G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in en büyük kozu olarak gürülüyor. UEFA, Galatasaray Kulübü ile yapılan anlaşmayı UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu'na geri göndererek uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine ve soruşturmanın devamına karar verdi. UEFA'dan yapılan açıklamada, sarı-kırmızılılar ile yapılan ve sonrasında tekrar gözden geçirilen finansal fair play anlaşmasının yeniden incelenmesine karar verildiği duyuruldu. Açıklamada, kararın alınma nedeni ya da incelemenin ne zaman sona ereceği konusunda ise bilgi verilmezken daha önce yapılan anlaşmanın soruşturma sonuçlanana kadar geçerli olacağı ifade edildi. Kulübümüz, imzaladığı uzlaşma anlaşması çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.Sarı-kırmızılı kulüp, "Kulübümüz bu işleyiş süreci dahilinde, UEFA'nın ilgili kurumlarına gerekli resmi açıklama ve yanıtlarını vermektedir ve kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda resmi yanıt ve aksiyonlarını vermeye devam edecektir." bilgisini paylaştı.UEFA, 13 Haziran'da Galatasaray'a finansal fair play kuralları kapsamında para ve futbolcu sayısı kısıtlama cezası vermişti. UEFA ile Galatasaray arasında 4 yılı (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları) kapsayacak şekilde anlaşmanın yapıldığı duyurulmuştu.Rıdvan Dilmen, UEFA'nın Galatasaray hakkında tekrar inceleme kararı almasını değerlendirdi.Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında UEFA'nın Galatasaray'ın FFP için yaptığı anlaşmanın tekrar incelenme kararı hakkında konuştu.Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde;''BAYRAM DEĞİL SEYRAN DEĞİL...''Birinci maçlar bitti, ikinci maçlar bitti... Bayram değil seyran değil UEFA neden böyle bir şey yaptı? Mustafa Cengiz, önümüzdeki sezon sıkıntı olmaması için UEFA ile görüşmelere devam edecektir.''PSG İLE KARDEŞ GİBİ GİDECEKLER''Aynı durumda PSG ve Galatasaray var. İkisi de Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyor. Kardeş gibi gidip CAS'a gidecekler. Umarım CAS, durumu bozar. Diyelim ki CAS durumu bozmadı. Galatasaray bu yıl yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek. Üzücü bir durum yok yani.''ALLAH KORUSUN...''Allah korusun CAS'a gitme nedeni önümüzdeki seneler için zaten. UEFA ile bir anlaşma daha yapılacaktır. Galatasaray'ın bu süreci iyi yönettiğini düşünüyorum. PSG ile birlikte hareket etmeleri gerektiğini düşünüyorum.,Galatasaray, Süper Lig'de rakibi Antalyaspor'u son yıllarda yenmekte zorlanıyor. Sarı-kırmızılı takım, Akdeniz temsilcisiyle yaptığı son 21 lig maçından 8'ini kazanabildi, 13'ünde puan kaybettiGalatasaray, Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günkü rakibi Antalyaspor'u son yıllarda yenmekte zorlanıyor.Rekabette toplam galibiyet sayısı bakımından Galatasaray'ın çok gerisinde olan Antalyaspor, son dönemde ise rakibine kolay kolay mağlup olmuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı son 21 maçtan 13'ünde puan almayı başardı.İki takım arasındaki son 21 lig maçında Galatasaray 8, Antalyaspor 4 galibiyet aldı, 9 maç da berabere bitti.Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray'da Emre Akbaba, Eren Derdiyok ve Selçuk İnan, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda çıktığı son 3 maçta da mağlup olduGalatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle 15 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın 1 puan önünde lider durumda bulunuyor.Galatasaray, rakibini mağlup ederek hem UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto yenilgisini unutturup milli takım arasına moralli girmeyi hem de liderliğini sürdürmeyi istiyor.Eski Galatasaraylı futbolcu Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Antalyaspor ise ligde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puan topladı. Haftaya 4. sırada giren kırmızı-beyazlı ekip, iyi performansını sürdürmenin peşinde.- Galatasaray'da 3 eksikSarı-kırmızılı ekipte 3 futbolcu, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.Süper Lig'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ile Selçuk İnan da Antalyaspor müsabakasında süre alamayacak.Galatasaray'da ayrıca Mariano Filho sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, bu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 9. haftadaki Bursaspor maçında cezalı olacak.- Son 3 deplasman maçında yenildiGalatasaray, deplasmanda çıktığı son 3 resmi maçı kaybetti.Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ve Akhisarspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Porto deplasmanından puan çıkaramadı.Galatasaray, bu karşılaşmalarda 8 gol yerken, rakip fileleri havalandıramadı.Galatasaray, Ocak ayında kadrosuna katmak istediği Oumar Niasse için 1,5 milyon euroyu gözden çıkardı.Galatasaray'da forvet defteri yeniden açıldı. Oumar Niasse hedefte... Akhisarspor forması ile parlayan ve ardından Lokomotiv Moskova'ya transfer olan Niasse, burada çıkışını devam ettirmiş ve 18 milyon Euro'ya Everton'a transfer olmuştu. Ancak 28 yaşındaki futbolcu, İngiltere'de göze giremedi.Son iki maçta İngiliz ekibin kadrosunda kendisine yer bulamadı. BU durum Galatasaray'ı yeniden harekete geçirdi. Porto ile oynanan karşılaşmada forvet eksikliği iyiden iyiye hissedilirken yönetimin, Everton'un kapısını çaldığı ve Niasse'yi kiralamak için 1.5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı formayı giymeyi çok istediği bilinen golcü futbolcunun, Türkiye'ye dönmeye ilk kez bu kadar yakın olduğu belirtiliyor.İLK 11'DE FORMA GİYMEDİ28 yaşındaki Oumar Niasse'nin Everton ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Senegalli yıldız oyuncu, bu sezon Premier Lig'de hiçbir maça ilk 11'de başlamadı. İlk 5 maç yedek oturan ve 4'ünde son dakikalarda oyuna girebilen Niasse, son 2 lig maçında ise kadro dışı kalmıştı.Fatih Terim ve ekibi, tecrübeli golcünün kendilerini yalnız bırakmasına sitem ederken, Derdiyok'un bir süre forma giymesinin zor olduğunu belirtiliyor.Porto maçı öncesinde MR sonuçları temiz olmasına rağmen, ağrıları olduğunu söyleyen ve kadroda yer almayan Eren Derdiyok'u zor günler bekliyor! Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibi, tecrübeli golcünün kendilerini yalnız bırakmasına sitem ederken, Derdiyok'un bir süre forma giymesinin zor olduğunu belirtiliyor.Cim-Bom'un Porto deplasmanında Onyekuru-Sinan-Rodrigues'den oluşan hücum hattının gol atamasa da futbolunun pozitif olması, radikal bazı uygulamaları gündeme getirdi. Buna göre, teknik kadro zorunlu olmadıkça bir süre Eren'e şans vermeyecek.Sarı-kırmızılılarda Eren'in yaşadığı sorunun bir benzeriyle Serdar Aziz karşılaşmış, Göztepe maçı öncesi ağrıları olduğunu ileri süren başarılı stoperle ilgili "oynayabilir" raporu verilmişti. Bu sağlık raporuna rağmen Aziz, Göztepe maçında oynamamıştı. Bunun faturası ise Serdar için ilerleyen haftalarda kulübe olmuştu. Takım aksayınca Terim zorunlu olarak Serdar'a dönmüştü.Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada Eren ve Selçuk İnan'ın Antalya maçının kadrosunda yer almadığı bildirildi.Galatasaray da Antalyaspor maçı öncesinde sakatlıklarla ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulunmuştu.İşte sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama..''Porto maçında forma giyemeyen Eren Derdiyok'un ağrı şikayetlerinin devam etmesinin, Selçuk İnan'ın ise Porto maçı sonrası sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmede kasık adalesindeki ağrıların geçmediğinin tespit edilmesi üzerine her iki oyuncumuzun da Antalyaspor maçı kamp kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.''Portekiz'de Sinan'ı santrfor oynatmak zorunda kalan Fatih Terim de bu probleme değinerek "Ocak ayında halletmeyeceğimiz şeyler değil" ifadeleriyle mesajını verdi.G.Saray, Şampiyonlar Ligi ikinci maçında iyi oynayıp, pozisyonlar bulmasına rağmen, topu kalenin içine sokamadı ve Porto karşısında tek golle mağlup oldu.Teknik direktör Fatih Terim, gösterilen performanstan ve mücadelen oldukça memnun kaldı ama oyunun karşılığında sahadan eli boş dönülmesine oldukça üzüldü.Yaz transfer döneminde geçen sezonun gol kralı Gomis'i sattıktan sonra "İki golcü transferi yapacağız" sözünü vermesine rağmen hiç santrfor takviye yapamayan yönetim, şu an takımı Adeta golcüsüz bıraktı. Eldeki tek santrfor Eren de sakat olduğu için oynayamamış ve tecrübeli teknik direktör o bölgede Sinan'ı görevlendirmişti.TAKVİYE YAPILACAKKarşılaşmanın ardından takıma santrfor kazandıramayan yönetime ve Başkan Mustafa Cengiz'e bir hayli tepki geldi. Fatih Terim de devre arasında mutlaka santrfor transferi yapılması gerektiğini vurgulayıp yönetime mesaj verdi.Terim, Porto maçından sonra yaptığı açıklamada "Taraftarımızın gurur duyacağı bir takım vardı. Sadece bunu söyleyebilirim. Hoşuma gitmez böyle mağlubiyetler. G.Saraylılara işaret ettiğim gibi ocak ve temmuzda halletmeyeceğimiz şeyler değil" ifadelerini kullanıp, topu yönetime attı.Ocak ayına uzun bir süre olmasına rağmen, teknik heyet bu konudaki çalışmalarına başladı. Yönetimin de Terim'le görüşüp takviye konusunda kolları sıvayacağı öğrenildi. Abdurrahim Albayrak daOcak'ta forvet transferi sözü verdi. Ayrıca Fatih Terim'in talebi doğrultusunda devre arasında kadrosuna bir forvet takviyesi yapmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, Oumar Niasse'ı bir kez daha gündemine aldı.Fatih Terim bileti kesti, yönetim harekete geçti. Ocak ayında Belhanda ve Feghouli'nin satılması için çalışma başlatan Sarı-Kırmızılılar, iki yıldızın menacerini de İstanbul'a davet etti.Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci hafta maçında Porto deplasmanından eli boş dönen Galatasaray'da, fatura iki yıldıza kesildi.Maçtan sonra Porto forması giyerek sahada gezen ve yüzü sürekli gülen Belhanda ile takımın en çok kazananı olmasına rağmen bekleneni bir türlü veremeyen Feghouli, tamamen gözden çıkarıldı.Fanatik Gazetesi'nden Metin Karabaş'ın haberine göre teknik direktör Fatih Terim'in talimatıyla, bu iki futbolcu da satış listesine konuldu. Ayrıca yönetim, işi sağlama almak adına iki yıldızın menacerini de İstanbul'a davet etti. Önümüzdeki hafta görüşmeler yapılacak.Hedefte Çin ve Araplar varGalatasaray Yönetimi'nin satış planında Arap ve Çin kulüpleri başı çekiyor. Ocak ayında iki ligde de transfer döneminin açılacak olması, bu oyuncuların satışını cazip kılıyor. Feghouli ve Belhanda'nın menacerleriyle birlikte transferin yol haritası çizilecek. Duruma göre oyuncuların bonservisinde de kolaylık sağlanması düşünülüyor.Gomis'i 6 milyon Euro'ya satan ve forvetsiz kalan G.Saray, Porto'ya yenilince 2.7 milyon Euro'dan oldu. Kaçan goller "Gomis olsaydı kazanırdık" dedirtti.Sayısız gol pozisyonundan yararlanamadığı Porto maçını 1-0 kaybeden Galatasaray'da eleştiri okları yönetimi gösteriyor. Gol kralı Gomis'i sadece 6 milyon Euro karşılığında Al Hilal'e satan Sarı- Kırmızılılar, beklenen transferleri yapamamıştı. Eldeki tek forvet Eren Derdiyok da sakatlanınca çok büyük bir sıkıntı yaşandı.7 NET GOL FIRSATI HARCANDITam 7 net fırsatı harcayıp Porto'ya kaybeden Galatasaray sadece 3 puandan değil, 2.7 milyon Euro gelirden de oldu. Böylece sadece 1 maçta, Gomis'ten gelen gelirin yarısına yakını kaçtı.YÖNETİME BÜYÜK TEPKİ VARSosyal medyada yapılan yorumlarda herkes tek bir konuda birleşti... Taraftarlar, "Eğer Gomis olsaydı Porto'yu kesin yenerdik" dedi. Sarı- Kırmızılılar, forvet alamayan yönetime büyük tepki gösterdi.9.5 MİLYON EURO DA KAÇARSAG.Saray gruptan çıkamazsa 9.5 milyon Euro geliri de elinin tersiyle itecek. Bu durumda eleştiriler daha da artacak.EN AZ KOŞAN G.SARAY!Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta 3 puan toplayan G.Saray koşu mesafesinde sınıfta kaldı... Cimbom, 101.9 km. ortalamayla turnuvanın en az koşan takımı oldu. Zirvede ise 116.7 km. ile Alman ekibi Dortmund bulunuyor. Porto 104.1, Lokomotiv Moskova 104, Schalke de 108 km. ile Aslan'ın önünde.GÜMÜŞ GÖZE GİRDİPorto önünde kaçırdığı gollerle saç baş yolduran Sinan Gümüş, teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girdi... Terim'in özel olarak kutladığı genç yıldızı Antalya önünde de 11'de oynatacağı öğrenildi. Eren'in sakatlığının ise tamamen geçtiği belirtiliyor.Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Porto'ya 1-0 kaybedilen maç sonrasında Bafetimbi Gomis hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, 1-0 kaybettikleri Porto deplasmanında santrforsuzluğun faturasını ödediklerini söyledi.Portekiz ekibi karşısında çok iyi oynadıklarını ifade eden Albayrak, "Hakikaten çok üzüldük. Çok iyi oynamamıza rağmen gol atamadık. 6-7 tane gol pozisyonu, bir de verilmeyen penaltımız vardı. Maalesef olmadı. Biz bu futbolu oynayalım, bu gruptan çıkarız" diye konuştu. Sakatlığı nedeniyle oynamayan Eren'i çok aradıklarını belirten Albayrak, "Eren oynasa kesin 2 gol atardı" dedi.Sözlerinin devamında konuyu santrfor meselesine getiren Albayrak, transferin son günlerinde Suudi Arabistan'a transfer olan Bafetimbi Gomis'i suçlayarak şunları söyledi:"Porto maçında santrforsuzluğun faturasını, bedelini ödedik. Son güne kadar bizi oyalayıp gitmek isteyen Gomis, elimizi kolumuzu bağladı. Transferin bitimine 1-2 gün kala imzaları atıp gönderdik. Hepsi birbirine eklenince söylenecek çok şey var! Gomis, bizi götürdü götürdü köşeye sıkıştırdı. Bir taraftan alacak olduğumuz santrforlarla ilgili sorunlar çıktı. UEFA'nın kurallarına uymasaydık, 25 milyon Euro gibi bir cezayla karşı karşıya kalacaktık. Bu riske kimse giremez. O yüzden de santrfor alamadık. Böyle bir maçtan sonra insan elbette üzülüyor."GOLCÜ ALACAĞIZAbdurrahim Albayrak'ın Sabah Gazetesi'nde de şu ifadeleri yer aldı;"4 maçımız daha var. Porto'da bu futbolu oynadıktan sonra Schalke'yi yeneceğiz. Biz bu gruptan çıkacağız. 6-7 net gol pozisyonu vardı ama gol atamadık, Serdar'ın da penaltı pozisyonu vardı. Sen atamıyorsan sana atıyorlar işte. Transfer döneminde son ana kadar bizi oyalayan ve 24 saatte gidip köşeye sıkıştıran Gomis, almak istediğimiz forvetin (Modeste) 25 milyon Euro ceza riski olması... Hepsi etkendi ve üst üste geldi! Porto'da santrforsuzluğun faturasını, bedelini ödedik. Ocak'ta kesinlikle santrfor alacağız"Montpellier'in 2011-12'de yaşadığı tarihi şampiyonlukta 13 gol, 6 asistle çok büyük pay sahibi olan Faslı 10 numara daha sonra formasını giydiği hiçbir kulüpte beklentilere yanıt veremedi.Younes Belhanda performansıyla hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin 8 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Faslı futbolcu, şampiyonluğa en az katkı sunan isimleden biri olarak gösterilmişti.Bu sezona da silik bir görüntüyle başlayan 28 yaşındaki futbolcu önceki sezonun benzeri bir tablo sergiliyor. Belhanda'nın yalnızca Montpellier'de şampiyonluk yaşadığı sezon iyi bir futbol ortaya koyması da dikkat çekiyor.Fransız ekibinin ilk şampiyonluğu yaşadığı 2011-12'de başarıda önemli pay sahibi olan Belhanda, o sezon hakkını verdiği 10 numaralı formasından olan beklentileri ilerleyen dönemlerinde bir daha karşılayamadı.Tarihi şampiyonluğa 13 gol, 6 asistlik katkı yapan Belhanda kariyerinin zirvesine çıkmıştı. Başka hiçbir sezon bu rakamları yakalayamayan Belhanda, ne Dinamo Kiev, ne Schalke, ne Nice ne de Galatasaray formalarıyla bu performansın yakınına dahi yaklaşamazken, 6 sezon boyunca geriye gitti. Faslı futbolcu milli takımda da beklentilere yanıt veremezken 43 maçta yalnızca 4 gol, 3 asist üretti.Fatih Terim: "Kaybetmedik, kazandık"Fatih Terim, Porto maçından sonra pozitif futbol için oyuncularına teşekkür etti, doğru yolda olduklarının altını çizdi.Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya şanssız bir şekilde yenilen Galatasaray'da, Fatih Terim'den futbolcularına övgü geldi.Karşılaşma sonrası basın toplantısında, "Helal olsun dedirtecek bir oyun oynadık" ifadelerini kullanan tecrübeli hocanın, soyunma odasında ve daha sonra yemekte bir araya geldiği futbolculara, "Çok üzgün ama bir o kadar da gururluyum. Kaybederken kazanmak bu olsa gerek. Galatasaray'a yakışan, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda kolay kolay bir takımın sergileyemeyeceği bir performans ortaya koyduk. Demek ki deplasman fobisi yokmuş. Bu sonucun telafisi her zaman mümkün. Önemli olan bu oyunu oynayabilmek ve pozisyonlara girebilmekti. O pozisyonların gol olacağı zaman da gelecektir. Biz kaybetmedik aslında, kazandık. Özgüven açısından deplasmanda sergilenen bu oyun bir mesajdır" diye konuştuğu öğrenildi.Fatih Terim, kaçırdıkları goller nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Sinan, Rodrigues, Nagatomo ve Onyekuru'yu da teselli etti. Sarı-kırmızılı hocanın, "Bunlar futbolun içerisinde var. Benim istediğim tempolu futbolu gayet iyi sahaya yansıttınız. Hücumda böyle seri oynarsak rakip savunmalar için bu durum her zaman büyük tehdit olacaktır" dediği belirtildi.Cim-Bom'un teknik patronu maçtan sonra yardımcısı Ümit Davala'yı ise özel olarak tebrik etti. Schalke-Porto maçını izleyerek Po