GS Akhisar maçı İZLE Akhisar Galatasaray Bedava canlı maç izle

AKHİSARSPOR GALATASARAY

Emre Mor'dan Terim'e; "G.Saray'ı istiyorum"

Okan Buruk: "Galatasaray maçı çok önemli"

Fatih Terim: "Başakşehir maçını unutun"

Fatih Terim ile yabancılar şaha kalktı!

Terim'den Akhisar uyarısı; "En zor eşik burası"

Galatasaray'ın Akhisar kadrosunda 5 eksik

De Rossi: ''Galatasaray'ı tutuyorum!''

Selçuk İnan: "Taraftarımıza şampiyonluk hediye edeceğiz"

Lider Galatasaray, Akhisar deplasmanına çıkıyor

UEFA'dan G.Saray'a men yok, kısıtlama var!

Okan Buruk: "Dışarıda inanılmaz bir fanatizm var"

Igor Tudor: "Galatasaray öyle karar verdi"

Galatasaray'da seçim öncesi kulisler kaynıyor!

Hasan Şaş'tan Başakşehir paylaşımı; "Mutlu edemez"

Galatasaray'da 1 maç oynamayan Tarık Çamdal'ın yeni arabası

Şampiyonluğun kaderini belirleyen takım: Akhisar Belediyespor

Seleznyov'dan derbi ve Galatasaray açıklamaları!

Galatasaray'da Belhanda yoksa sorun var!

Latovlevici gidiyor, Lionel Carole dönüyor!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray'da Fatih Terim ve öğrencileri, şampiyonluk yolundaki bu önemli karşılaşmadan 3 puan ile ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmenin planlarını yapıyor.Fatih Terim'e telefon açan Emre Mor, "G.Saray'a gelmek istiyorum" dedi. İmparator'un ise, "Sen benim evladımsın... Sezon sonunu bekle" ifadelerini kullandığı öğrenildi.Galatasaray'da transfer harekatı hızlı başladı... İspanya Ligi takımlarından Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e telefonla ulaşarak kendisini Sarı-Kırmızılı takıma kazandırmasını istedi. Fatih hoca da bu sözler üzerine genç orta saha oyuncusuna olumlu cevap verdiEmre Mor'un İmparator'a telefonda, "Hocam İspanya'da çok mutsuzum. Bir türlü kendimi kabul ettiremedim. Çok çalışıyorum ama hocamla sorunlar yaşıyorum. Şu anda da kadro dışıyım. Türkiye'ye gelerek G.Saray'da oynamak istiyorum" dedi.Fatih Terim bu sözler üzerine Emre Mor'a şöyle cevap verdi: "Sen enim evladımsın. Danimarka'da oynarken seni milli takıma alan bendim. Senin yeteneklerin ortada. Sezon sonunu bekle. Seni G.Saray'da istiyorum. Sen kıymetli bir oyuncusun."Bu sezon Celta Vigo'da ikinci kez kadro dışı kalan 20 yaşındaki Emre Mor, 25 maçta 1 gol ve 2 asist üretti. Genç yetenek sadece 5 maça ilk 11'de başladı. Hocası Juan Carlos Unzue ile bir türlü yıldızı barışmayan Emre Mor'un Celta ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.Galatasaray karşılaşmasında sahaya yedek oyunculardan kurulu bir kadro süreceği spekülasyonları yapılan Akhisar Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, kasten yedek oyuncuları oynatıp asları Türkiye Kupası finaline saklayacağı iddialarını yalanladı.Okan Buruk, Galatasaray ile oynayacakları kritik mücadele ile ilgili önemli açıklamalar yaptı."Küme düşme hattının 4 puan üstündeyiz. Ve ligin bitmesine 3 maç kaldı. Galatasaray'dan sonra da çok zor iki lig maçı daha bizi bekliyor. Kayserispor deplasmanı ve Osmanlıspor maçı... O yüzden Galatasaray maçı bizim için de lige tutunmak adına çok önemli olacak.Zaten sakat oyuncularımızın çokluğu nedeniyle son Yeni Malatyaspor karşılaşmasına kaleci dışında 5 yedek oyuncu ile çıktık. Ortalığı karıştırmak adına yapılacak haber ve yorumları dikkate almamak gerekir."Fatih Terim Akhisarspor maçı öncesi öğrencilerini,"Şampiyonluk için 3 haftada 7 puan yeter ama sahada bunu unutarak mücadele edin" sözleriyle uyardı.Galatasaray camiasına önceki gün Twitter'dan "KONSANTRASYON!" diye tweet atan teknik direktör Fatih Terim, dün Akhisar yolculuğu öncesi futbolcularına 15 dakika süren önemli bir konuşma yaptı.Medipol Başakşehir'in önceki gün Demir Grup Sivas ile 1-1 berabere kalmasının ardından şampiyonluk için son 3 maçta 7 puanın yeteceği gerçeğinin unutulmasını isteyen Terim, şunları söyledi:"Başakşehir'in puan kaybetmesi bizim adımıza güzel bir gelişme ancak sizden o maçı unutmanızı istiyorum. Beraberlik gibi bir lüksümüz yok. Kalan 3 maçtan 9 puan alıp, sadece 270 dakika uzakta olduğumuz o şampiyonluğu kazanmalıyız. Başkaları şimdiden şampiyon ilan edebilir ama siz o yanlışa düşmeyin. Rakiplerinizin ne yaptığını unutun ve oyununuza odaklanın."Rodrigues, Muslera, Feghouli ve Donk, Fatih Terim'le yeniden zirveye çıkarken diğer yabancılar da başarıya büyük katkı yaptı.Lider Galatasaray'da başta yabancı futbolcular olmak üzere takım içerisinde mutlu ve huzurlu günler yaşanıyor.Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim idaresinde performans ve skorlar kadar mutluluk kavramına da inanıyor. Özellikle takımın yabancı oyuncularının katkısında bu durum öne çıkıyor.Fatih Terim'in görevi devraldığı 17. haftadaki Göztepe maçı sonrası birçok futbolcunun performansı olumlu noktaya ulaşırken, birçok isim de kendisini takımın bir parçası olarak görüyor.Kanatlarda yıldızlaşan Feghouli ve Rodrigues, hem istatistiklerde parladı hem de saha dışında pozitif havalarıyla öne çıktı. Terim'le Feghouli 3 gol 4 asist yaptı, toplamda da 6 gol 8 asiste ulaştı. Rodrigues daha da artı bir görüntüye gelip, Terim ile 6 gol attı, 6 kez asist yaptı, toplamda 7 gol 9 asistle oynadı.Devre arası gelen Nagatomo başta olmak üzere kanat bekleri Linnes ve Mariano da hem gol yollarında etkili oluyor, hem de takımdaki arkadaşlığı artırıyor.Denayer de benzer şekilde Galatasaray'da kalmak istediğini deklare ederken; Maicon, Fernando, Muslera ve Gomis gibi tecrübeli oyuncular da teknik patron Fatih Terim'le uyum içinde çalışıyor. Gönderilmesi beklenirken takıma katılan Ryan Donk da şampiyonluk yolunda takımın en önemli kozlarından biri olmayı başardı.Fatih Terim, Akhisar'dan üç puanla dönmeleri halinde mutlu sona ulaşacaklarına inandığını söyledi.Süper Lig'in lideri Galatasaray şampiyonluk yolundaki en önemli 90 dakikasına bugün Akhisar'da çıkıyor. Teknik Direktör Fatih Terim'e göre, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşması geriye kalan 270 dakika içindeki en zorlusu ve kritiği olacak. Ligdeki en ciddi şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir'in önceki gün Demir Grup Sivas'la berabere kalmasından sonra büyük avantaj yakalayan sarı-kırmızılılarda, Fatih Terim tedbiri elden bırakmıyor.Terim dünkü antrenman öncesi bir araya geldiği futbolcularına tarihi uyarılar yaptı. Deneyimli çalıştırıcı hak ederek bu noktaya kadar geldiklerinin altını çizerek başladığı konuşmasında, "Şampiyonluk tamamen bizim elimizde. Bu saatten sonra hata yapma lüksümüz yok. Buraya tırnaklarımızla kazıyarak geldik. Buradan bir hayal kırıklığı ile çıkamayız. Önümüzde 3 final var. Ama kabul etmek gerekir ki en zor eşik burası. Burayı geçtik mi son iki hafta hata yapmayız. Kupada bu takıma karşı ne olursa olsun, sahada kim oynarsa oynasın elendiğimizi unutmayın. Şampiyonluk bize bu kadar yakın. En ufak bir hata, dikkatsizlik istemiyorum" ifadelerini kullandı.Fatih Terim, Akhisar'da deplasman fobisini bir kenara bırakmak zorunda olduklarını da dile getirdi. Şampiyonluk için önemli bir avantaja sahip olduklarını vurgulayan sarı-kırmızılı hoca, "Bu saatten sonra deplasmanı, içerisi olmaz. Sahaya çıkıp kazanacaksınız. Türk Telekom'da nasıl oynuyorsanız aynı coşku ve kazanma isteğiyle oynamak zorundasınız" dedi.Galatasaray'ın Akhisarspor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde kamp kadrosu açıklandı.Galatasaray'ın Akhisarspor maçı kamp kadrosunda sakatlığı bulunan Mariano ile birlikte Hakan Balta, Koray Günter, Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci yer almadı.Galatasaray'ın Teleset Mobilya Akhisarspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:Fernando Muslera, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Iasmin Latovlevici, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Jason Denayer, Sofiane Feghouli, Boran Güngör.Roma'nın kaptanı Daniele De Rossi, Roma dışındaki favori takımının Galatasaray olduğunu söyledi.İtalya Serie A takımlarından Roma'nın kaptanı Daniele De Rossi, Galatasaray'ı desteklediğini açıkladı.Alt yapısından çıktığı Roma'da yıllar boyunca forma giyen ve kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran De Rossi, Arjantin basınına verdiği röportajda ilgi çekici ifadeler kullandı.34 yaşındaki İtalyan futbolcu, ''Her zaman Roma taraftarıydım ve kalbim Roma için atıyor. Boca'yı da çok severim. Ben küçükken Maradona orada oynuyordu. Kendi takımım olmasa da taraftarları ateşli takımları çok seviyorum. Galatasaray'ı da seviyorum çünkü taraftarları inanılmaz destek veriyor, takımlarına inanıyorlar'' diye konuştu.Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, Akhisarspor maçında cezalı Belhanda'nın yokluğunda 10 numara bölgesinde forma giymeye hazırlanıyor. İşte açıklamaları...Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, Akhisarspor maçında cezalı Belhanda'nın yokluğunda 10 numara bölgesinde forma giymeye hazırlanıyor. Akhisar'ı da devirip şampiyonlukta dev bir adım daha atacaklarını söyleyen tecrübeli oyuncu, "Son 3 haftada hata yapmayacağız" dedi.Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Belhanda, Galatasaray'ın Akhisar ile deplasmanda oynayacağı maçta forma giyemeyecek.Teknik direktör Fatih Terim bir süredir 10 numara bölgesinde kimi oynatacağını düşünüyordu. Tecrübeli hoca tercihini Selçuk İnan'dan yana kullanmaya karar verdi. Fernando ve Donk'un önünde forvet hattını besleyecek olan Selçuk, Akhisar'ı devirip şampıonluk yolunda bir adım daha atacaklarından emin.Tecrübeli futbolcu, "Şampiyonluğa bu kadar yaklaşmışken son 3 hafta kala hata yapmak istemiyoruz. Sahada sonuna kadar mücadele edip İstanbul'a döneceğiz. Taraftarımızın bize veerdiği destek muhteşem. Onları şampiyonluk kupası ile sevindireceğiz." ifadesini kullandı.Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Pazar günü Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk olacak. Sarı kart cezalısı Belhanda ile sakatlıkları bulunan Mariano ve Tolga Ciğerci'nin maçta forma giymesi beklenmiyor.Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Pazar günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek.Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.Süper Lig'in geride kalan bölümünde 66 puan toplayan Galatasaray zirvede yer alırken, 36 puanı bulunan Teleset Mobilya Akhisarspor ise haftaya 12. sırada girdi.Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Younes Belhanda ile sakatlıkları bulunan Mariano Filho ve Tolga Ciğerci'nin maçta forma giymesi beklenmiyor.UEFA'nın 11 Mayıs'ta açıklayacağı karara göre sarı-kırmızılılara Avrupa'dan men cezası ya da transfer yasağı söz konusu değil. İlk planda 65 milyon euroluk takım bütçesi düşürülecek.Yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle 9 Mart'ta FFP Komitesi'ne sunum yapan Galatasaray için UEFA kararını 11 Mayıs'ta açıklayacak. Avrupa'dan men cezası bekleyen ezeli rakipleri kulislerde bunu dile getirse de, UEFA'nın sarı-kırmızılı kulüp hakkında aldığı kararı öğrenildi.Galatasaray'a kesinlikle Avrupa'dan men cezası gelmeyecek. Transfer yasağı da söz konusu değil. Ancak FFP Komitesi ağır disiplin yaptırımları çerçevesinde sarı-kırmızılı kulüpten bütçe kısıtlaması isteyecek. İlk planda 65 milyon Euro'luk takım bütçesi düşürülecek.Transfer için Galatasaray'a karının 7 katı kadar oyuncu alma hakkı tanınacak. 9 aylık bilançosunda eksi 155 milyon TL yazan sarı-kırmızılı kulübün bu dönem için zarardan kara geçmesi imkansız. Bu yüzden Galatasaray yazın transferde 'sattığın kadar al' stratejisini izlemek zorunda. Ancak gelecek sezon Sportif A.Ş. 5 milyon Euro k,r açıklarsa sarı-kırmızılı kulüp 35 milyon Euro'luk transfer yapma hakkına sahip olacak.Galatasaray'daki seçim sürecini takip eden UEFA, 11 Mayıs'ta açıklayacağı 'bütçe kısıtlaması' kararını uygulayacaklarına dair tüm başkan adaylarından imza alacak ve 26 Mayıs'ta seçilecek yeni yönetim bu FFP kriterlerine uyacak.Süper Lig'de son 4 hafta öncesi düşme korkusu yaşarken Ziraat Türkiye Kupası'nda da ilk kez finale yükselmenin heyecanını yaşayan Teleset Mobilya Akhisarspor, zorlu maratona hazırlanıyor.Süper Lig'de son 4 hafta öncesi düşme korkusu yaşarken Ziraat Türkiye Kupası'nda da ilk kez finale yükselmenin heyecanını yaşayan Teleset Mobilya Akhisarspor, zorlu maratona hazırlanıyor.Evkur Yeni Malatyaspor'la 29 Nisan'da deplasmanda, şampiyonluk kovalayan Galatasaray'la ise 6 Mayıs'ta iç sahada karşılaştıktan sonra 9 Mayıs'ta kupa finaline çıkacak yeşil-siyahlılarda teknik direktör Okan Buruk, "Öncelikle ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretine Malatya'da son vermek istiyoruz" dedi.Zorlu periyotta orta sahadaki önemli oyuncuları Bilal, Serginho, Soner gibi isimlerin sakatlıklarından yakınan Buruk, "Bizim için hem kupa ve lig birleşince özellikle son haftalar oldukça zor oldu. 1 haftada 3 maç oynamak bazı oyuncularımız için hafta sonu Göztepe maçında yorgunluk oluşturdu. Hem finale çıkıp hem ligde de kazanmak istiyorduk ama kazanamadık. Kaybetmemek de önemliydi" diye konuştu.Kalan haftalarda erken alınacak 3 puanın kendilerini rahatlatacağını belirten Okan Buruk, "Önemli eksiklerimiz vardı açıkçası özellikle orta sahada çok büyük bir sıkıntı yaşadık. Yavaş yavaş oyuncularımızın dönmesini bekliyoruz. Serginho, Bilal Kısa, Soner, Eray gibi 4 tane merkez orta saha oyuncusunun birden sakat olması bizi etkiledi. Bu hafta da Sissoko cezalı ama bu haftayı daha iyi geçireceğiz, daha iyi çalışacağız, daha iyi hazırlanacağız. Yeni Malatya maçına daha iyi daha sağlam bir şekilde konsantre bir şekilde çıkacağız" dedi.Kalan 4 haftayı değerlendiren Buruk, "Bizim altımızda çok fazla takım var. Biz 35 puandayız, Bursaspor 36, Antalyaspor 35 puanda. 32 puanlı takımlar var. Zor haftalardayız. Takımların birbirleriyle oynayacakları maçlar da var. Takımımıza güveniyoruz, en kısa zamanda bir galibiyetle yukarıya çıkmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yaşanan olayları değerlendiren Buruk, "Şiddete hepimiz karşıyız. Herkes karşı takım aleyhinde konuşuyor ama sonuçta şiddet devam ediyor. Bunun için daha sağlam daha güçlü kararlar alınması gerekiyor. Fanatizmin yükselişinin olduğunu görüyoruz, üzücü olan bu. Yalnız stadyumlarda değil, sosyal medya üzerinden de bunu görüyoruz, dışarda sokaklarda da bunu görüyoruz. Dışarda inanılmaz bir fanatizm var, insanlar ne söylediklerini, ne konuştuklarını, ne yazdıklarını bilemez hale gelmişler. Artık futbola bir oyun olarak bakmamız, stada gittiğimizde bir oyun olarak seyretmemiz, en önemlisi dışarda da bunu anlamak gerekiyor. Şiddet normal hayatta da var, insanlar şiddete gitgide yakınlaştı. hepimizin daha sakin daha anlayışlı birbirine hoş görülü olması gerekiyor" şeklinde konuştu.Akhisarspor'da sezonun büyük bir kısmı geride kalırken takımın en vazgeçilmez bölgesi defans hattı oldu. Akigo'da defans dörtlüsünden Caner, geride kalan 30 haftanın 29'unda ilk 11'de forma giydi. Ömer Bayram ve Mustafa Yumlu 27'şer maçta oynadı. Lopes, kart cezaları nedeniyle takımdan ayrı kaldığı haftalar dışında 25 maçta forma giydi. Forvette sezonun devre arasında Karabükspor'dan transfer edilen Yevhen Seleznyov, ikinci devredeki 13 maçın 13'ünde de sahada yer alıp ligde 5 gol kaydetti. Seleznyov gibi devre arasında gelen isimlerden Bia 4, Dany 5 maçta şans buldu. Defansta Orhan, bu sezon yalnız 2 maça çıktı.Galatasaray'dan ayrılan ve kısa bir dinlenme sürecinin ardından Udinese'nin yolunu tutan Igor Tudor, İtalyan basınına konuştuGalatasaray'dan ayrılan ve kısa bir dinlenme sürecinin ardından Udinese'nin yolunu tutan Igor Tudor, İtalyan basınına özel açıklamalarda bulunduİmza sürecine değine Tudor, "Udinese maceram çok çabuk gelişti. Menajerim Seric aradı. Beni neden seçtiklerini Udinese'ye sormalısınız ama bence iyiyim" dedi.Sarı-kırmızılı ekipte kısa bir dönem geçirdiğini ve sebepsiz yere ayrılığının altını çizen 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Türkiye muhteşem. Yaklaşık 10 yeni stat var ve önemli yatırımlar yaptılar. İlk 12 maçı liderdik. Sonra liderin sadece 1 puan gerisine düştük. Galatasaray, teknik direktör olarak Fatih Terim'i almaya karar verdi. Bunun için çok fazla bir açıklama yapmaya gerek yok" sözlerini kullandı.PAOK günleri için ise, "Silahla sahaya giren Savvidis, başkanımdı ama pek bir sorunumuz olmadı. Olympiakos hegemonyasını kırmak istemiştim. Çeşitli nedenlerden dolayı imkansızdı. Bu yaz Yunanistan'a bir basın mensubunun düğününe gideceğim" şeklinde konuştuHayatını teknik adamlığa veren Hırvat taktisyen, "Çok kötü bir hayat yaşıyorum. Eşim ve çocuklarım Split'te... 11 ve 9 yaşında. Biri de 13 aylık. Bu çok zor bir durum. Puanları toplayarak Udinese'ye ligde tutmak istiyorum. Harika bir potansiyel var ama biraz baskı altındalar. Oyuncular çocuk gibidir. Onlara sevgi ve disiplin vermeniz gerekir" açıklamasını yaptı.Galatasaray'da 26 Mayıs'taki kongre öncesi sular erken ısınmaya başladı. Başkan Cengiz'in büyük güç kaybettiği ileri sürülürken, Burak Elmas'ın Cenk Soyer'le birlikte Ozan Korkut'un listesine girecek olması eleştiri topladı.Süper Lig'de 21. şampiyonluğa odaklanan Galatasaray'da camia bir taraftan da 26 Mayıs'ta gerçekleşecek 4 adaylı seçimi konuşuyor. Başkan Mustafa Cengiz'den sonra Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu adaylık için başvururken olası senaryolar erken çizilmeye başlandı.Kulüp içerisinde yapılan ilk yorumlara göre, ocak ayındaki olağanüstü genel kurulda sürpriz şekilde göreve seçilen Mustafa Cengiz büyük güç kaybetti. Cengiz'in, Burak Elmas'la yaşadığı sorun, yine kendi listesinden Cenk Soyer'in Elmas'la beraber Ozan Korkut'un listesinde bulunacak olması eleştiri konusu oldu.Mustafa Cengiz'in ocak ayında aldığı oylarda büyük kayıp bekleniyor. Bu oyların Ozan Korkut'a geçeceği öngörülüyor. Dursun Özbek'in oylarının bir bölümünün ise liseli isimlere listesinde yer veren Ali Fatinoğlu'na geçeceği tahmin ediliyor. Bu sayının kaç olacağı ise belirsiz.Bu arada Başkan Mustafa Cengiz'in sarı-kırmızılı kulübe ait resmi twitter hesabını seçim kampanyası için kullanması büyük tepki aldı. Başkan Mustafa Cengiz'in briç şubesine ait bir twitter hesabını üzerine geçirdiği ve kampanyasıyla ilgili mesajları buradan vereceği bildirildi. Bu durum seçime sayılı günler kala camia içerisinde eleştirileri beraberinde getirdi.Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, Başakşehir'in puan kaybıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Başakşehir'in Sivasspor ile 1-1 berabere kalmasına atıfta bulunan Hasan Şaş, "Hiç kimsenin başarısızlığı bizi mutlu edemez ifadelerini kullandı"Hasan Şaş'ın paylaşımında "Önemli olan biziz ve hep öyle düşündük. Kalbimizi temiz tuttuk, çalışıyoruz. Allah emeklerimizin karşılığını versin Sabah, akşam bunu düşünüyoruz. tam konsantrasyon.." ifadeleri de yer aldı.Galatasaray'ın 4 sezon önce Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı, sarı-kırmızılı forma altında bir türlü beklenileni veremeyen Tarık Çamdal, önceki akşam İstinyePark AVM'de görüntülendi.Galatasaray'ın 4 sezon önce Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı, sarı-kırmızılı forma altında bir türlü beklenileni veremeyen Tarık Çamdal, önceki akşam İstinyePark AVM'de görüntülendi.Dört sezon boyunca sadece 42 maça çıkan ve bu sezon kadro dışı kalıp hiç forma giyemeyen Tarık Çamdal, yeni aldığı Volvo XC90 marka jipi ile dikkati çekti.Galatasaray taraftarı tarafından adeta istenmeyen oyuncu ilan edilen Çamdal'ın, 1 milyon TL değerindeki yeni aracını görenler şaşkınlık yaşadı.Alışveriş merkezinde bir erkek arkadaşı ile buluşan futbolcu, kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi ve yüzünü gizlemeye çalıştı.Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Galatasaray'ı konuk edecek Akhisarspor'un ilginç bir istatistiği mevcut. Şampiyonluk potasındaki güçlü rakiplerine diş geçirebilen Ege temsilcisinde bir yandan küme endişesi yaşanıyor.Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala küme düşme korkusu yaşamaya başlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, pazar günü evinde oynayacağı Galatasaray karşılaşmasına iddialı hazırlanırken, Ege ekibi bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı etkili performanslar sergiledi.Yeşil-siyahlılar ligde Fenerbahçe'yi 2 kez yenerken, Vodafone Park'ta ise Beşiktaş'tan puan almayı bildi. Bu haftaki rakibi Galatasaray'ı da Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-0 mağlup eden Akhisarspor sarı-kırmızılıları eleyerek tarihinde ilk kez finale adını yazdırdı.Akhisarspor, ligin 7'nci haftasında ilk olarak evinde Fenerbahçe'yi 1-0 yenmeyi başardı. Ardından 12'nci haftada Beşiktaş deplasmanına çıkan Akhisarspor, 0-0'lık sonuçla zorlu mücadeleden puanla ayrıldı.Akhisarspor en büyük sürprizlerinden birini Kadıköy'de gerçekleştirdi. Ege temsilcisi, Ülker Stadı'nda şampiyonluk için yarışan Fenerbahçe'yi 3-2 devirdi. Kupanın yarı finalinde Galatasaray'la eşleşen Akhisarspor ilk maçı evinde 2-1 kaybetmesine rağmen Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.Şampiyonluk yarışını da çok yakından etkileyecek maçta pazar günü evinde Galatasaray'la karşılaşacak Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, sahadan istedikleri sonucu alıp rahatlamak istediklerini söyledi. Buruk, 9 Mayıs'ta Diyarbakır'da Fenerbahçe ya da Beşiktaş'la kupada final maçına çıkacaklarını hatırlatarak, "Ligde durumumuzu netleştirip, finale rahat kafayla çıkmak istiyoruz" dedi.Akhisarspor'un golcü futbolcusu Yevhen Seleznyov, Galatasaray'ı eledikleri maç ve yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi hakkında konuştu.Akhisarspor'un Ukraynalı golcüsü Yevhen Seleznyov, Ukrayna basınına yaptığı açıklamalarda çarpıcı sözler kullandı.Yarıda kalan derbiyi ülkesine değerlendiren Sleznyov, ''Fenerbahçe - Beşiktaş maçını izledim. Tabii ki her şeyi gördüm. Türkiye'de bu tarz olaylar sık sık olur. Her zaman olur demiyorum ama genelde oluyor... Kupada Galatasaray'ı eleyince tüm Türkiye şok oldu. Sadece skor değil, oynadığımız oyun ile de herkesi şok ettik.'' şeklinde konuştu.Kupada finale çıkmalarına rağmen henüz finali düşünmediklerini kaydeden golcü futbolcu, ''Henüz kupadaki finali düşünmüyoruz. Ligde önemli maçlarımız var. 6-7 takım 50 puan civarında yer alacak. Finale kadar çok kritik maçlara çıkacağız.'' dedi.Galatasaray, performansı eleştirilen Belhanda'nın cezalı olduğu Trabzon ve Kasımpaşa maçlarını kaybetti. Yedek oturduğu 2 karşılaşmada da 1 yenilgi aldı.Özellikle son haftalarda gösterdiği performans nedeniyle büyük eleştiri olan Younes Belhanda bu akşam cezası nedeniyle Akhisar önünde forma giyemeyecek. Fakat istatistiklere göre Galatasaray, Faslı yıldızın yokluğunda bir hayli zorlanıyor.Sarı-Kırmızılılar, Belhanda'nın yine cezası nedeniyle oynamadığı iki maçta Trabzonspor ve Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu.Yıldız futbolcunun yedek kulübesinde oturduğu Kayserispor karşılaşmasını 3-1 kazanan Cimbom, Sivas deplasmanında ise 2-1 kaybetti.Fatih Terim bu akşam Belhanda'nın görevini Feghouli'ye verecek. Sağ kanatta ise Sinan Gümüş forma giyecek.Galatasaray'da, 15 maçta forma giyen ve kontratının uzaması için 18 maça ihtiyacı olan Iasmin Latovlevici'nin bileti kesildi. Yuto Nagatomo'nun bonservisini alacak olan sarı kırmızılı ekipte Lionel Carole yedek sol bek olacak.Galatasaray'da 10'u lig 5'i kupa olmak üzere 15 kez forma giyen Latovlevici'nin sözleşmesi 18 maça ulaşması halinde 1 yıl uzayacaktı. AAncak Akhisar deplasmanında savunmanın solunda Nagatomo oynayacak ve Rumen sol bekin son iki haftaya girilirken Galatasaray'da devam etme ihtimali kalmayacak.Kiralık gittiği Sevilla'da kadro dışı kalan ve Beşiktaş derbisini izlemeye gelen Carole gelecek sezon yedek sol bek olacak.Sevilla'da kiralık olarak sezonu geçiren 27 yaşındaki Carole, 9 maçta oynadı ve 1 asist yaptı.