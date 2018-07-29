GS Africain maçı ÖZET İZLE Club Africain Bedava ÖZET maç izle

Galatasaray, Tunus'ta Club Africain'i mağlup ederek İstanbul'a mutlu dönüyor. Onyekuru, attığı tek golle sarı-kırmılılarda maçın skorunu kaydetti.

29 Temmuz 2018 16:49
GS Africain maçı ÖZET İZLE Club Africain Bedava ÖZET maç izle
Galatasaray, Tunus'ta hazırlık maçında Club Africain ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, Club Africain'i Onyekuru'nun 90+3. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk yarısında Tunus ekibinin sert müdahaleleri sonrasında oyunda büyük gerginlikler yaşandı. Teknik direktör Fatih Terim ve yardımcı antrenör Hasan Şaş, saha içine karar girerek hakemlere ve rakip oyunculara tepki gösterdi.

Maçın 40. dakikasında Maicon'un yaptığı hareketin ardından iki takımın oyuncuları birbirine girdi. İki takım teknik heyeti sahaya girdi ve olayları sakinleştirmeye çalıştı. Oyun yaklaşık 3 dakika duraklarken, sonrasında tekrar başladı.

SERTLİK SONRASINDA FATİH TERİM'DEN DEĞİŞİKLİKLER

İlk yarı 0-0 sona erdikten sonra Fatih Terim ikinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başladı.

Galatasaray'da ikinci yarının başında Gomis, Feghouli, Belhanda, Fernando kenara gelirken, Selçuk, Muğdat, Ahmet, Onyekuru oyuna girdi.

İkinci yarıda Galatasaray ilk yarıya oranla daha fazla pozisyon buldu.

Mücadelenin 90+3. dakikasında etkili gelişen Galatasaray atağında ceza sahasında yaşanan karambol sonrasında Onyekuru'nun vuruşunda top ağlara gitti. Galatasaray Onyekuru'nun bu golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray, Club Africain'i Onyekuru'nun golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı.











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