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Grover: "Kobe, kızını NBA'deki ilk kadın olmak için eğitiyordu"

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın eski antrenörü Tim Grover, Kobe'nin kızı Gigi'nin NBA'de oynayan ilk kadın olmasını hedeflemiş olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın eski antrenörü Tim Grover, Kobe'nin kızı Gigi'nin NBA'de oynayan ilk kadın olmasını hedeflemiş olduğunu söyledi.

Grover, ESPN yazarı Adrian Wojnarowski'nin "The Woj Pod" podcastinde, Kobe'nin kızıyla ilgili dileğini şu şekilde paylaştı:

"'Mamba mentalitesi' basketbol sahasında durmuş olabilir ama rekabetçilik açısından asla durmadı. Bana göre, Kobe'nin belirlediği iki hedefi vardı. Birincisi, kızının NBA'deki ilk kadın oyuncu olmasıydı. NBA'den bahsediyorum, WNBA değil. Onu bunun için eğitiyordu.

İkincisi ise, 'Basketbol sahasında, Los Angeles benimdi. Bir süredir bu bölge benimdi, bu yüzden şimdi de Los Angeles'ın sahibi olmak istiyorum, ister Hollywood'da olsun, ister girişimciliğimden olsun, LA'in sahibi olmak istiyorum' şeklindeydi."


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