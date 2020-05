Grover: "Kobe, Jordan'ı bir ansiklopedi gibi görürdü"

Hem Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan hem de Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın antrenörlüğünü yapmış olan Tim Grover, ikilinin yakın olmasının gerçek nedenini açıkladı.



Grover, hem Jordan hem de Kobe ile çalışmıştı ve gözlemine göre, ikili, Bryant'ın Jordan'ı çoğu insandan farklı gördüğü için yakınlaşmıştı.



Jim Rome Show'a verdiği röportajda Grover, Bryant'ın Michael Jordan'ı dokunulmayan mistik bir basketbol figürü değil, bir şeyler öğrenebileceği biri olarak gördüğünü söyledi:



"Kobe'nin MJ'in gözünde farklı olmasının nedeni, Kobe'nin Michael'a bir referans kitabı, bir ansiklopedi ya da ne demek isterseniz gibi bakmış olmasıydı. Ona bir hayran olarak bakmamıştı. 'Mike, maçtan sonra ayakkabılarını alabilir miyim? İmzalı forma alabilir miyim? Bunu yapabilir misin?' gibi şeylerle ilgilenmemişti. MJ'in sahip olduğu bilgiyi özümsemek istemişti."



"MJ de, bireyleri test eden biriydi. Onlara biraz bilgi verirdi ve sonra bunları gerçekten uygulayıp uygulamadıklarına ve öğrenip öğrenmediklerine, ya da gerçekten kullanmayı öğrenip öğrenmediklerine bakardı."



"OYUNA SAYGISIZLIK EDEN KİMSEYİ SEVMEM"



Grover, diğer oyuncuların Jordan'a ipuçları için yaklaştıklarını ima etti. Ancak Jordan'ın "aurasından" her zaman çok korkmuş olurlardı ve bu nedenle ilişkiler gelişemiyordu. Bu sırada Bryant olabileceği en iyi oyuncu olmaya kararlıydı. Ve hiçbir şey onun bu hedefe ulaşmasını engellememişti.



"O zaman bunu yaptıysa ve geri dönüp daha fazlasını istediyseniz, size daha fazlasını verirdi, ancak çoğu insan bu ilk aşamayı geçemezdi çünkü MJ'in aurasını, en iyi basketbol oyuncusu olmayı öğrenme sürecinden daha büyüleyici bulurlardı. Bu, MJ'in bu kişilerin oyuna ne kadar adanmış olduklarını görmek için yaptığı testti. Michael'ı bilirsiniz, her zaman 'Bireyleri sevmem, oyuncuları sevmem, oyuna saygısızlık eden kimseyi sevmem.' derdi."



Jordan'ın Bryant'a yaptığı övgü ve "The Last Dance" adlı spor belgeseli, iki basketbol efsanesi arasındaki ilişki hakkında çok şey açıkladı. Taraftarlar her zaman onları karşılaştırmış olsalar da, ikili birbirlerine kardeş gibi davranmışlardı.