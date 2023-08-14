Boston Celtics'in sahibi Wyc Grousbeck, Boston'ın 2026 NBA All-Star Maçına ev sahipliği yapması için "elinden gelen her şeyi yapacağını" doğruladı.



The Boston Globe'dan Adam Himmelsbach'a göre Grousbeck, "Bu işin üzerindeyiz. Planlama zaman alıyor. Süreç başlamış durumda. Kesinlikle üzerindeyiz." şeklinde konuştu.



Ek olarak, Celtics yönetiminin 2026'daki etkinlik için şimdiden başvuruda bulunduğu da öne sürüldü.



Geçtiğimiz sezon maç Utah'ta oynanan ve önümüzdeki yıl Indianapolis'in ev sahipliği yapacağı All-Star Hafta Sonu, Boston'da en son 1964'te düzenlenmişti.



