Boston Celtics'in sahibi Wyc Grousbeck, Celtics'i satışa çıkarmak gibi bir planı olmadığını söyledi.



The Boston Globe'dan Adam Himmelsbach ile yaptığı bir röportajda Grousbeck, kendisi için Celtics'i satarak elde edebileceği yüksek miktarda paranın değil, takıma yönelik tutkusunun önemini açıkça vurguladı:



"Takımı satmayı düşünmüyorum. Bu işi sevdiğim için ve Celtic gururum için yapıyorum, herhangi bir fiyat etiketi için değil. Net."



Celtics takımını 2003 yılında 360 milyon dolara satın almış olan ve o zamandan beri ekibin başında bulunan Grousbeck grubu, bu süreçte üç kez NBA Finallerine yükselmiş ve 2007-08 sezonunda bir şampiyonluk kazanmayı başarmıştı.



Forbes tarafından geçtiğimiz sene yayınlanan bir raporda, Celtics'in tahmini değerinin yaklaşık 4 milyar dolar olduğu ve Chicago Bulls, Los Angeles Lakers, New York Knicks ve Golden State Warriors'ın ardından ligin en değerli beşinci takımı olduğu açıklanmıştı.



