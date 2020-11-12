Grosjean: 'Pisti gezdim, harika durumda'

İstanbul'da 2011'deki GP2 yarışında mücadele eden Haas ekibinin Fransız pilotu Romain Grosjean, yarış öncesi açıklamalarda bulundu.



Romain Grosjean; "Uzun zaman önce GP2 yarışı için İstanbul'daydım. Burada tekrar bulunmak güzel. Bu sabah pistte yürüdüm, harika durumda. Güzel ve farklı bir pist. İyi bir noktada bitirebilmek için yarışta elimden geleni yapacağım." diye konuştu.



