Grosjean: "Pisti gezdim, harika durumda"

Haas ekibinin Fransız pilotu Romain Grosjean, İstanbul Park'taki yarış öncesi konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Grosjean: 'Pisti gezdim, harika durumda'
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12 Kasım 2020 18:50
İstanbul'da 2011'deki GP2 yarışında mücadele eden Haas ekibinin Fransız pilotu Romain Grosjean, yarış öncesi açıklamalarda bulundu.

Romain Grosjean; "Uzun zaman önce GP2 yarışı için İstanbul'daydım. Burada tekrar bulunmak güzel. Bu sabah pistte yürüdüm, harika durumda. Güzel ve farklı bir pist. İyi bir noktada bitirebilmek için yarışta elimden geleni yapacağım." diye konuştu.



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