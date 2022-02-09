Groenendijk: 'Deplasmanda 2-0 kazanmak güzel'

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmasında konuk olduğu Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenerek çeyrek finale yükselen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, tur atlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.



Groenendijk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın gol yemeden kazanmasının ayrı bir anlamı olduğunu kaydetti.



Bu konuda uzun zamandır çalıştıklarını dile getiren Groenendijk, Hataysporlu Fatih Kurucuk'un ilk yarının sonunda kırmızı kart görmesinin maçın gidişatını değiştirdiğini belirtti.



Rakibin 10 kişi kalmasına rağmen boşluk bulmakta sıkıntı çektiklerinin altını çizen Groenendijk, "Aradığımız fırsatları ve boşlukları maçın son bölümünde bulduk. Şimdi çeyrek final sevincini yaşayıp, pazar günkü Fatih Karagümrük maçına odaklanacağız. Oradan da iyi bir sonuç çıkarırsak, haftayı güzel bir şekilde noktalayabiliriz. Deplasmanda Hatayspor'a karşı 2-0 kazanmak güzel. " ifadelerini kullandı.





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