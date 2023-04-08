Groenendijk: 'Daha sıkı çalışacağız'

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, karşılaşmada iyi bir sonuç aldıklarını söyledi.



Groenendijk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı çok çalıştıklarını ve geçiş oyunundan yedikleri golle geriye düştüklerini belirtti.



İlk yarı sonlarında buldukları golle eşitliği sağladıklarını aktaran Groenendijk, şunları kaydetti:



"İkinci yarı oyunu kazanabilecek pozisyonlara girdik ancak özellikle son dakikalarda çok gereksiz fauller, kornerler ve frikikler yarattık. Saçma sapan fauller bizi tehlikeye attı. Son dakikadaki pozisyonla maçı bile kaybedebilirdik. Buradan çıkaracağımız dersler var. Ayrıca geçiş hücum oyunundaki son paslar ve vuruşlar daha temiz ve iyi olsa bu maçtan galip dönebilirdik. Ortada giden maçlarda bir puan sevindirici. Puana ihtiyacımız olan bir dönemde bununla yetinmek durumunda kaldık."



Groenendijk, ortada giden maçları kazanmaları gerektiğine işaret ederek, "Önümüzdeki cuma günü sahamızda Alanyaspor derbi maçımız var. Taraftarlarımızı stada davet ediyoruz. Bu maça kendilerine gereğinden daha fazla ihtiyacımız olacak. Onlara galibiyet hediye etmek için daha sıkı çalışacağız." diye konuştu.





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