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Grizzlies, Tim Fraizer'a 10 günlük kontrat verdi

Memphis Grizzlies'in, guard Tim Frazier ile 10 günlük bir sözleşme yaptığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Memphis Grizzlies'in, guard Tim Frazier ile 10 günlük bir sözleşme yaptığı bildirildi.

Frazier, sezonun başlarında Grizzlies ile üç maç forma giymiş ve ortalama 11.0 dakika sahada kalmıştı.

30 yaşındaki oyuncu, NBA kariyerinde Philadelphia 76ers (6 maç), Portland Trail Blazers (40 maç), New Orleans Pelicans (128 maç), Washington Wizards (59 maç), Milwaukee Bucks (12 maç) ve Detroit Pistons (27 maç) ile toplam 275 maçta forma giymişti.

Frazier ile sözleşme imzalayan Grizzlies'in kadrosunda artık boş yeri bulunmadığı kaydedildi.


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