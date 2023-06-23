Grizzlies'in tercihi, Fenerbahçe'li Tarık Biberovic!

Memphis Grizzlies, Fenerbahçe Bekolu Tarık Biberovic'i 2023 NBA draftında 56. sıradan seçti.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Grizzlies'in tercihi, Fenerbahçe'li Tarık Biberovic!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Haziran 2023 10:42
Memphis Grizzlies, Fenerbahçe Bekolu Tarık Biberovic'i 2023 NBA draftında 56. sıradan seçti.

The Athletic'ten Shams Charania'nın verdiği bilgiye göre, Biberovic gelecek sezon yoluna Avrupa'da (draft&stash) devam edecek.

2018'de OKK Spars'tan Fenerbahçe'ye transfer olan 22 yaşındaki forvet, Türk Milli Takımı'nı da seçmişti.

Bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 18 maçta 4.2 sayı ve 2.5 ribauntla mücadele eden Biberovic, EuroLeague'de ise 11 maçta 3.0 sayı ve 0.9 ribauntla oynamıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery