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Grizzlies, Gorgui Dieng'i serbest bıraktı

Memphis Grizzlies, yedek pivotu Gorgui Dieng'i serbest bıraktığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Memphis Grizzlies, yedek pivotu Gorgui Dieng'i serbest bıraktığını duyurdu.

Dieng, bu sezon Grizzlies için 22 maçta forma giymiş ve maç başına 7.9 sayı, 4.5 ribaund ve 1.3 asist ortalamaları yakalamıştı.

28 Şubat'tan beri oynamayan Deng, yakın zamanda rotasyon dışında kalmıştı.

31 yaşındaki oyuncu, Şubat 2020'de Minnesota Timberwolves'dan takas edildikten sonra geçen sezon Grizzlies için 17 maçta oynamıştı.

NBA kariyerinde oynadığı 537 maçta Dieng, 7.9 sayı, 6.1 ribaund, 1.4 asist ve 1.0 blok ortalamalarına sahip.


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