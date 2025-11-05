Memphis Grizzlies'te sadece Ja Morant değil, takımın diğer yıldızı Jaren Jackson Jr. da yeni koç Tuomas Iisalo'nun rotasyon tercihlerinden memnun değil.ESPN'den Marc J. Spears'ın haberine göre, Jackson Jr. da tıpkı Morant gibi, bu sezon azalan ortak sürelerden dolayı rahatsızlık duyuyor. İki yıldız oyuncu geçen sezon birlikte maç başına 21,4 dakika sahadayken bu sezon bu süre 14,6 dakikaya düştü.Spears,ifadelerini kullandı.Sezona 3 galibiyet 5 mağlubiyetle giren Grizzlies, Morant'in aldığı bir maçlık ceza nedeniyle de istikrar bulmakta zorlanıyor.Koç Iisalo ise kısalan rotasyon planının "takım performansını kısa, orta ve uzun vadede optimize etmek" amacı taşıdığını belirtti. Ancak bazı oyuncuların —özellikle Morant'in— bu düzene alışmakta güçlük çektiğini de kabul etti.Morant, bu sezon 28,5 dakika ortalama ile kariyerinin en düşük sürelerinden birini alıyor ve açıkça "artık eskisi kadar basketboldan keyif almadığını" ifade etmişti.