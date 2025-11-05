05 Kasım
Ajax-Galatasaray
23:00
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
20:45
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
20:45
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
23:00
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
23:00
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
23:00
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
23:00
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
23:00
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
23:00

Grizzlies'de Morant'ten sonra Jackson Jr. da şikayetçi!

Memphis Grizzlies'te sadece Ja Morant değil, takımın diğer yıldızı Jaren Jackson Jr. da yeni koç Tuomas Iisalo'nun rotasyon tercihlerinden memnun değil.

calendar 05 Kasım 2025 11:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
ESPN'den Marc J. Spears'ın haberine göre, Jackson Jr. da tıpkı Morant gibi, bu sezon azalan ortak sürelerden dolayı rahatsızlık duyuyor. İki yıldız oyuncu geçen sezon birlikte maç başına 21,4 dakika sahadayken bu sezon bu süre 14,6 dakikaya düştü.

Spears, "Jaren'ın da Morant kadar hayal kırıklığı yaşadığını duydum," ifadelerini kullandı.


Sezona 3 galibiyet 5 mağlubiyetle giren Grizzlies, Morant'in aldığı bir maçlık ceza nedeniyle de istikrar bulmakta zorlanıyor.

Koç Iisalo ise kısalan rotasyon planının "takım performansını kısa, orta ve uzun vadede optimize etmek" amacı taşıdığını belirtti. Ancak bazı oyuncuların —özellikle Morant'in— bu düzene alışmakta güçlük çektiğini de kabul etti.

Morant, bu sezon 28,5 dakika ortalama ile kariyerinin en düşük sürelerinden birini alıyor ve açıkça "artık eskisi kadar basketboldan keyif almadığını" ifade etmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
