Grip aşısı ne zaman yapılır? Grip aşısında dikkat edilmesi gerekenler?

Salgın döneminde en çok merak edilen konulardan birisi de sağlığımız açısından grip aşısını yaptırmaktır. Grip aşısı yaptırmak isteyenlerin en çok nekere dolmak istedi--

11 Eylül 2020 05:28
Grip aşısı ne zaman yapılır? Grip aşısında dikkat edilmesi gerekenler?
Grip aşısı için vatandaşlar uygun tarihin gelmesini bekliyor. Bu konuda Grip ve zatürre aşısıyla ilgili değerlendirmeler uzmanlar tarafından gündeme getiriliyor. Sağlık Bakanlığı yaşlılar, hamileler, kronik hastalığı olanlar için aşı tavsiyesinde bulunurken, Bakan Koca, detaylı çalışmanın ilerleyen günlerde açıklanacağını bildirdi.
Grip aşısı yaptırma zamanı gelirken nelere dikkat edilmeli, grip aşısı ne zaman yapımalı bilgilerini araştırmak gerekiyor.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN GRİP AŞISI AÇIKLAMASI

Özellikle bu yıl dünyada grip aşısına eğilim ve talebin daha fazla olduğunu görüyoruz. Üretim yapan firmaların sayısı belli. Yüzde 20 oranında artıyor ama talep bundan çok öte. Ülkemizde ise bu anlamda geçen yıl talep ettiğimiz aşıdan daha fazlasını tedarik etmek üzere yoğun bir çaba içindeyiz. Ve zannediyorum geçen yılların 4 katı oranında bu tedavisi sağlama noktasında bir sonuç elde etmiş olacağız.

Bilim kurulumuz, zorunlu grip aşısı kimlere yapılır şeklinde bir çalışma yapıyor. Onu, önümüzdeki günlerde açıklamış oluruz. Riskli olan, mutlak yapmasını düşündüğümüz hastalara yapma noktasında sorun olmadığını söyleyebilirim. Bölge içinde yaşlı oranının yüzde 4,9 olduğunu biliyoruz. Bölgede riskli hastalara grip aşısını eriştirme noktasında sorun yaşamayacağımızı rahatlıkla söyleyebiliriz.

Geçen hafta 6 ille yapılan değerlendirme sonrası yüzde 30-70 oranında hasta sayısının azaldığını söylemiştim. Bu hafta boyunca yine bütün illerimizde bu azalışın kısmen devam ettiğini, kimisinde stabil kaldığını ama yükselen bir ilimizin olmadığını söyleyebilirim; altı il için söylüyorum.



GRİP AŞISI NE ZAMAN YAPILIR?

Grip aşısı 6 aylıktan küçük çocuklara, hamileliğinin ilk 3 ayının içinde bulunanlara ve ciddi yumurta alerjisi ya da aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlara, daha önce herhangi bir mevsimsel influenza aşısı ile ciddi (hayatı tehdit eden) alerji öyküsü olanlara uygulanmamalıdır.

KİMLER GRİP AŞISI YAPTIRMALI?

Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz hafta grip aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu ve kimlerin aşı yaptırması gerektiğini bildirmişti.

"65 yaş üstündekiler, enfeksiyon hastalıklarına karşı çocuklar-bebekler kadar duyarlıdır. Yaşlılar grip olduklarında hastalığı daha ağır geçirebilirler. Sinüzit, orta kulak iltihabı ve çok basit bir mikroorganizma sonucunda grip bir anda zatürre hastalığına dönüşebilir ve hayati risk taşıyabilir. Yaşlılarımızı aşısı olan enfeksiyon hastalıklarından korunmak için en önemli korunma yöntemi aşılamadır" denilen açıklamada, mutlaka grip aşısı yaptırması gereken gruplar da şöyle sıralandı;65 yaş ve üzerindekiler

Kronik böbrek yetmezliği olanlar

Kalp damar sistemi hastaları

Şeker hastaları Hamileler

Astım, kronik akciğer hastalığı olanlar

6 ay-18 yaş arası olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler.

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