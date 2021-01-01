Griffin: "Zion, hakemler yüzünden sakatlandı!"

New Orleans Pelicans basketbol operasyonları başkanı David Griffin, Zion Williamson'ın elinden sakatlanmasından dolayı NBA hakemlerini suçladı.



Hayal kırıklığına uğradığı açıkça görülen bir medya oturumunda Griffin, NBA hakemlerini genç süperstarı koruyamamakla suçlarken, Zion'ın boyalı alanda düzenli olarak "hırpalandığını" ve bu konuda hiçbir şey yapılmadığını da sözlerine ekledi.



Williamson, bu sezon maç başına %61 şut isabetiyle ligin en efektif oyunculardan biri konumunda ve tüm NBA'de forvetler arasında en iyi yedinci yüzdeye sahip.



Zion'ın yokluğuyla, Pelicans'ın normal sezonun bitimine yaklaşmasıyla play-off umutları da oldukça azalmış oldu.



