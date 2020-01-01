Griffin ve Rose, Detroit'teki mini-bubble'da yoklar!

Detroit Pistons yıldızları Blake Griffin ve Derrick Rose'un, Pistons'ın gönüllü mini-bubble egzersizlerinde bulunmadıkları bildirildi.



Önümüzdeki sezon için sözleşmeli Pistons oyuncuları arasında sadece bir çift veteran, takımın bu haftanın başlarında Detroit'de başlayan gönüllü antrenmanlarını atlamaya karar verdi.



Pistons başantrenörü Dwane Casey, ESPN'den Eric Woodyard'a şunları söyledi:



"Tüm genç adamlarımız burada. Derrick Rose ve Blake (Griffin) burada değil, bu tamamen anlaşılabilir. İkisi de çalışıyor ve fiziksel bir sıkıntıları yok. İkisi de yüzde 100 sağlıklı. Blake Los Angeles'ta çalışıyor ve Derrick de sürekli şehre gidip geliyor."



Ayrıca kampta eksik olan diğer iki oyuncu olan Christian Wood ve Langston Galloway'in, yakın zamanda serbest oyuncular olacağı biliniyor.



Casey, bu durumla ilgili ise "Her iki şekilde de pek detayına inmiyoruz. Yani bu tamamen anladığım bir şey, çünkü eğer serbest bir oyuncuysam, sözleşme yapmadığım takıma yine de katılmazdım." ifadelerini kullandı.



Detroit Free Press'ten Omari Sankofa II'ye göre Pistons kampının 1. aşaması, KOVID-19 için günlük testler ve bireysel egzersiz programlarından oluşuyor. Pazartesi başlayan ilk aşama, 20 Eylül'de sona erecek. Daha kapsamlı olacak olan 2. aşama, 21 Eylül'den 6 Ekim'e kadar sürecek.



İkinci aşamada, Pistons ve NBA'in Temmuz ayında Orlando'nun yeniden başlayan sezonunda oynamaya davet edilmeyen diğer yedi takım, ligin Mart ayında ara vermesinden bu yana, aynı bölgede ilk kez hücum antrenmanları yapacak.



Pistons kampına katılan personel ve oyuncular, antrenman süresince bir otele taşınacak ve Disney World bubble'ına benzer kampüs benzeri bir ortam oluşmuş olacak.



