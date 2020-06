Griffin ve Kennard, Mykhailiuk'u övdüler

Detroit Pistons oyuncuları Blake Griffin ve Luke Kennard, geçtiğimiz sezon gelişme gösteren takım arkadaşları Svi Mykhailiuk'un doğal oyun hissiyatını vurguladılar.



Mykhailiuk, 31 maçta ilk beş oynamış ve 11.8 sayı ortalama yakalamıştı, ayrıca üç sayı çizgisi gerisinden %40.2 isabetle oynuyordu.



"Svi, ekibimizdeki bir basketbol meraklısı gibi olan adamlardan biri. Her gün zaman ayırıyor. Spor salonunda bazen günde birkaç kez. Dinliyor, öğreniyor, izliyor. Oyun için gerçekten iyi bir hissiyatı var."



Kennard, Mykhailiuk'un sürekli gelişmesinden ve oyuna bağlılığından bahsetti:



"Her gün bir şeyler öğrendi. Svi bir yarış atı gibi çalışıyor. Yani her zaman spor salonunda. Her zaman erkenden şut atıyor, geçe kalıyor. Ve akıllı bir oyuncu, akıcı."