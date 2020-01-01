Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Griffin ve Kennard, Mykhailiuk'u övdüler

Detroit Pistons oyuncuları Blake Griffin ve Luke Kennard, geçtiğimiz sezon gelişme gösteren takım arkadaşları Svi Mykhailiuk'un doğal oyun hissiyatını vurguladılar.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Detroit Pistons oyuncuları Blake Griffin ve Luke Kennard, geçtiğimiz sezon gelişme gösteren takım arkadaşları Svi Mykhailiuk'un doğal oyun hissiyatını vurguladılar.

Mykhailiuk, 31 maçta ilk beş oynamış ve 11.8 sayı ortalama yakalamıştı, ayrıca üç sayı çizgisi gerisinden %40.2 isabetle oynuyordu.

"Svi, ekibimizdeki bir basketbol meraklısı gibi olan adamlardan biri. Her gün zaman ayırıyor. Spor salonunda bazen günde birkaç kez. Dinliyor, öğreniyor, izliyor. Oyun için gerçekten iyi bir hissiyatı var."

Kennard, Mykhailiuk'un sürekli gelişmesinden ve oyuna bağlılığından bahsetti:

"Her gün bir şeyler öğrendi. Svi bir yarış atı gibi çalışıyor. Yani her zaman spor salonunda. Her zaman erkenden şut atıyor, geçe kalıyor. Ve akıllı bir oyuncu, akıcı."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal