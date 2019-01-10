Griffin: "Takdir edildiğimi ilk kez bu yıl hissettim"

Detroit Pistons yıldızı Blake Griffin, kariyerinde ilk defa takdir edildiğini hissettiğini belirtti.
NBA'e girdiğinde hızlıca yıldızlığa yükselmesine rağmen, Griffin duyduğu tek şeyin "sözde iyi bir basketbol oyuncusu olmadığı" olduğunu söyledi.
29 yaşındaki Griffin, şu anda basketbol dünyasından aldığı en büyük takdiri aldığını açıkladı: "Çaylakken ya da ikinci ve üçüncü yılımda, duyduğum tek şey iyi bir basketbol oyuncusu olmadığımdı. Bunu o kadar çok insandan o kadar uzun zamandır duymuştum ki, - bıktım diyemeyeceyğim çünkü bir basketbol oyuncusu olarak kim olduğumu biliyorum - ama bunu duyduğumda aynen 'Bu kişi basketbolu bilmiyor' şeklinde hissediyordum. Bu yıl, daha büyük bir gruptan bu konuda takdir aldığımı hissettiğim ilk yıl. Gerçekten böyle hissediyorum."
Griffin, bu sezon kariyerinin en yükseği olan 25.3 sayı ortalamasıyla oynuyor.