Griffin: "Takdir edildiğimi ilk kez bu yıl hissettim"

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Detroit Pistons yıldızı Blake Griffin, kariyerinde ilk defa takdir edildiğini hissettiğini belirtti.NBA'e girdiğinde hızlıca yıldızlığa yükselmesine rağmen, Griffin duyduğu tek şeyin "sözde iyi bir basketbol oyuncusu olmadığı" olduğunu söyledi.29 yaşındaki Griffin, şu anda basketbol dünyasından aldığı en büyük takdiri aldığını açıkladı:Griffin, bu sezon kariyerinin en yükseği olan 25.3 sayı ortalamasıyla oynuyor.