Griffin: "Stan, bize gelecekte iyi olma şansını en iyi sunan isimdi"

New Orleans Pelicans başkan yardımcısı David Griffin, yeni başantrenör Stan Van Gundy'ye olan inancını dile getirdi.



Pelicans, 2018'den 2020'ye kadar iki başarısız sezon geçirmiş ve Batı Konferansı'nı 13. sırada tamamlamışlardı. Bu, takımın son beş yılda yalnızca bir kez playofflara ulaşmasına yardımcı olabilmiş eski antrenör Alvin Gentry'nin gönderilmesine yol açmıştı. Boş pozisyonu doldurmak için zaman ayırmış olan ekip, sonunda Van Gundy'yi göreve getirmişti.



Griffin, yaptığı bir röportajda şu ifadeleri kullandı:



"Süreçte doğru şeyler yapan, gerçekten iyi bir ekibimiz var. Kimsenin kendilerini bu kadar iyi temsil eden bir ekibi yoktu. Her şey, doğru kişiyi bulmakla ilgiliydi ve değer verdiğimiz özelliklerin bir listesiyle başlamıştık. Stan de kesinlikle bu kutucukların çoğunu dolduran bir isimdi."



Griffin daha sonra önümüzdeki sezonun önemini ve Stan'i uzun süre tutma niyetini ima etti:



"Kısa vadede ne tür bir ekip olursak olalım, maaş sınırı açısından ne olursa olsun, hangi anlaşmalar ortaya çıkarsa çıksın, Draft'ta ne olursa olsun, Stan bize gelecekte sürdürülebilir olarak iyi olma açısından en iyi seçeneği sunuyor. Ve Stan'in buradaki genç kadroya bir şeyler öğretme şekli, bize en çok hitap eden şeydi."



