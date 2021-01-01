Griffin: "Son iki yıldır ne kadar kötü olduğumu söyleyip duruyorlardı!"

Brooklyn Nets forveti Blake Griffin, kendisini ve LaMarcus Aldridge'i yakın zamanda kadrosuna katan Nets ekibini eleştiren kişilere yanıt verdi.



Nets, NBA Finalleri için bir maratona hazırlandığı süreçte, kısa süre önce Griffin ve Aldridge'i ekleyerek kadrosunu güçlendirmişti.



Griffin, The New York Post'tan Brian Lewis'e, Nets'in bu hamlelerini eleştiren insanların, kendisine "iki yıl boyunca ne kadar kötü olduğu söyleyen" insanlarla aynı kişiler olduğunu söyledi:



"Bu durum bana biraz komik geliyor, çünkü son birkaç yıldır tek duyduğum şey, ne kadar kötü olduğumdu. Bu takıma imza atınca da, 'Bu adil değil!' diyorlar. İnsanlar istediklerini söylesinler, ben başkalarının fikirlerine çok değer veren biri değilim.



Güvendiğim insanlara güvenirim. Tavsiye için size gelmiyorsam, muhtemelen eleştirinizi de ciddiye almıyorum demektir. Bence komik yani. Hatta eğlenceli bile denebilir. LaMarcus adına konuşamam; onun için ne diyorlar bilmiyorum. Ama ben buraya geldiğimde böyle hissetmiştim. Ne kadar kötü olduğumu söyleyip duruyorlardı ve nedense şimdi umursamaya başladılar."



32 yaşındaki Griffin ve 35 yaşındaki Aldridge, kendi oyun kariyerlerinin zirvesini geride bırakmış olsalar da, ilk şampiyonluğunu kazanma arzusu olan bir Nets organizasyonunun önemli parçaları olacaklar.



Nets için üç maçta forma giymiş olan Griffin, 18.3 dakika sahada kalarak 9.0 sayı, 3.3 ribaund ve 1.0 top çalma ortalamalarına sahip.



