Griffin, Perkins'e: "Sırf reyting almak için, Durant'i öldürüyorsun"

Detroit Pistons yıldızı Blake Griffin, eski NBA oyuncusu ve şimdiki analist Kendrick Perkins'i, geçmişte sahayı paylaştığı Kevin Durant'e laf attığı için eleştirdi.



Perkins'in, artık bir analist olduğu için fikirlerine beyan etmesi nedeniyle, NBA hayranları ve oyuncuları arasında ünlü olması çok uzun sürmedi.



Perk, Durant gibi eski arkadaşlarına ve takım arkadaşlarına bir süredir laf atıyordu.



Bu nedenle GQ'dan Mark Anthony Green, oyuncuların Perk'ün yorumlarını gerçekten nasıl değerlendirdiğini ve hakaretlerin eski bir oyuncudan gelmesinin, daha kötü hissettirip hissettirmediğini öğrenmek için Griffin ile konuştu:



Green soruyu şu şekilde yöneltti:



"Kendrick Perkins'in diğer oyunculara karşı bu kadar eleştirel olduğunu görmek çok komik. Hakaretler eski bir oyuncudan gelince, farklı geliyor mu?"



Blake ise şu yanıtı verdi:



"Oyuncuya bağlı olduğunu düşünüyorum. Bildiğiniz gibi, Grant Hill ve Chauncey Billups gibi önceden kariyeri olan ve stüdyo işi yapan adamlar da var. Bu iki adamla oynama ve onları gerçekten iyi tanıma ayrıcalığına sahiptim. Bu ikisi çok iyi adamlardır. Yaklaşımları farklıydı."



"Bu, bunun ötesine geçiyor. Oyunu böyle görüyorlar. Genel olarak insanları böyle görüyorlar. Bence inanılmaz zeki adamlar. Çılgınca açıklamalar yaparak, manşet olma ihtiyacı duymuyorlar. Bununla birlikte, bazı adamların da böyle çılgınca şeyler söyleyeceğini biliyorsunuz ve bu işler böyledir."



"Bu adamla (Durant) aynı sahayı çok uzun süre paylaştın. Benim için takım arkadaşı olmak, aynı takımda olmanın ötesine geçer. Ve ben böyle eleştiriler duyunca, 'Çok iyi bir takım arkadaşı değilmiş' diyorum. Bu adamı hayatının sonraki döneminde, sırf reyting almak için öldürüyorsun."



