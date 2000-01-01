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Griffin: "Pelicans'ın şu anki durumunu, ben başarı olarak görüyorum"

New Orleans Pelicans basketbol operasyonları başkan yardımcısı David Griffin, Pelicans'ın sezonun geri kalanının nasıl sonuçlandığına bakılmaksızın, saha dışı değişiklikler nedeniyle başarılı bir yıl geçirdiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans basketbol operasyonları başkan yardımcısı David Griffin, Pelicans'ın sezonun geri kalanının nasıl sonuçlandığına bakılmaksızın, saha dışı değişiklikler nedeniyle başarılı bir yıl geçirdiğini söyledi.

Griffin, bu sezonu başarı olarak kabul ettiğini şu sözlerle açıkladı:

"Ediyorum. Sahadaki sonuçlar nedeniyle çok daha az, ama saha dışında yapabildiklerimizden dolayı daha fazla. Burada gerçekten iyi, yüksek karakterli insanlara sahip olduğumuz oldukça açık. Kültür daha iyiye giderek değişti. Bence oyuncular inşa ettiğimiz şeyin bir parçası olmayı seviyorlar."

Griffin, takımın zirve yaptığını ve sezonun yeniden başlaması durumunda rakipleri uğraştıracak bir ekip olduklarını ekledi:

"Çok iyi olmanın uçurumunda olan ve yapabileceğimiz şeyin henüz sadece yüzeyini çizen bir ekibimiz var. Herhangi bir şekilde sezona yeniden başlayabilirsek, dikkate alınması gereken bir ekip olacağımız konusunda iyimseriz. Biz büyük umut vaat eden bir ekibiz. Bence ekibimizi birçok düzeyde kuşatan bir iyimserlik var."

Pelicans şu anda Batı Konferansı'nda 8. sıranın 3.5 maç gerisinde yer alıyor.


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