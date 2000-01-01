Griffin, Pelicans'a yeni koç arayışında acele etmiyor!

New Orleans Pelicans'ın basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı David Griffin, inanılmaz derecede yetenekli, ancak genç olan Pelicans takımı için mükemmel koçu bulma planını açıkladı.



Pelicans, geçtiğimiz hafta playofflarda başarısız olan başantrenör Alvin Gentry'nin işine son vermişti.



Sports Illustrated'dan Sam Amico'ya göre, Griffin muhabirlere şu açıklamaları yaptı:



"Bu aceleye gelecek bir şey değil. Tüm koç adaylarının halen bubble'da olmasıyla, NBA'de en çekici konumda olacağına inandığımız bir iş imkanımız var. Açıkçası, olmayabilecek bazıları da var. Çoğunlukla, konuşmak istediğiniz adayların çoğu, belirli koşullarda hala takımlarda. Zaman çizelgemizin bir kısmını, virüsün belirleyeceğini söyleyebilirim. Bu yalnızca Zoom görüşmeleri ile yapılmayacak. Ne zaman oturup birbirimizi gerçekten tanıyabileceğimize bağlı olarak, bundan sonra daha fazlasını öğreneceğiz."



Gentry, Pelicans ile beş sezonda 400 maç görev yapmış ve 175-225 serisi yakalamıştı (43,8 galibiyet yüzdesi). Griffin'in iş başında olması ve kadrodaki en parlak genç yıldızlardan birinin Zion Williamson olması ile, Pelicans'ın en iyi koç adaylarını seçmesi bekleniyor.



