Griffin: "LeBron ve Durant hala buradayken, tadını çıkarın"

Detroit Pistons yıldızı Blake Griffin, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant'i, geçmişteki seçimlerinden ötürü eleştirmeye devam eden NBA taraftarlarına tepki gösterdi.



James, 2014'te Cleveland Cavaliers'a döndükten ve 2016'da memleketinde bir şampiyonluk kazandıktan sonra popülaritesinin bir kısmını geri kazanmış olsa da, 2010'da Miami Heat'e imza attığı ve Dwyane Wade ve Chris Bosh ile "Big 3"yi oluşturduğu için hala kendisini affetmeyecek bazı NBA taraftarları bulunuyor.



Durant ise, 2016 Batı Konferansı Finalleri'nde 3-1 önde olduğu ve kaybettiği 73-9'luk Golden State Warriors'a, o yılın yazında katılma kararından dolayı sosyal medyada en çok nefret edilen oyunculardan biri.



Griffin, GQ'ya taraftarların bu kadar duygusal olmayı bırakmaları ve LeBron ve Durant'ın yeteneklerini hafife almamaları gerektiğini söyledi:



"LeBron Cleveland'ı terk etti ve herkes yıllarca üstüne gitti. Cleveland'a tekrar dönüp şampiyon olduğunda, millet 'tamam şimdi sorun kalmadı' gibi davrandı. KD, Oklahoma City'den ayrıldı ve bugün bile insanlar onu gerçekten takdir etmiyor. Tüm zamanların en iyi oyuncularından birini izliyorsunuz ve insanlar ondan nefret etmenin yollarını bulmaya çalışıyor. Umarım şimdi Brooklyn'deki KD ile insanlar biraz rahatlayabilir. Bu adamlardan bazıları hakkında kötü konuşan hayranlara tavsiyem, 'Bu adamların keyfini çıkarın. Hala yapabiliyorken, yeteneklerinin tadını çıkarın.' O kadar sık gördüğümüz bir şey değil."



