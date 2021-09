Griffin, LeBron'u savundu!: "Ondan önce Boston yapmıştı!"

Brooklyn Nets forveti Blake Griffin, geçmişte Miami Heat'te ilk "süpertakımı" oluşturması sebebiyle Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'ten nefret eden basketbolseverleri eleştirdi.



Birçok seyirci yıllar boyunca, 2010'da Miami'de kendi takımını oluşturan LeBron'u süpertakımları normalleştirmekle suçlamıştı. LeBron Cleveland Cavaliers'ta başka bir güçlü kadro kurmadan önce, Heat ekibi dört yıl boyunca ligi domine etmişti.



JJ Redick'in "Old Man & The Three" podcast'inde konuşan Griffin, süpertakımların Heat'ten daha önce var olduğuna 2008 yılının Boston Celtics kadrosunu kanıt olarak göstererek, LeBron'dan nefret edenleri eleştirdi:



"Bence bu eleştiriler cidden komik. Herkesin bu sebeple LeBron'u zamanında nasıl bombaladığını biliyorsunuz. Başka takıma katıldığı için, herkesin resmen ağzına s**tığı ilk adamdı.



Ama Celtics de bunu yapmıştı. Paul Pierce ile takım oluşturmak için KG (Kevin Garnett) ve Ray Allen'ı getirmişlerdi."