New Orleans Pelicans'ın yöneticisi David Griffin, Brandon Ingram'ın takaslanmasının "olanaksız" olduğunu söyledi.



Takımın basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Griffin, yeni Toplu İş Sözleşmesinin (CBA) getirdiği mali kısıtlamalar nedeniyle takımın Ingram'ı takas etmekte zorlandığını ifade etti.



Pelicans ve Ingram'ın ortaklıklarını uzatma yönündeki ortak ilgisine rağmen, Ingram'ın 158 milyon dolarlık sözleşmesi, ekibin mali beklentilerini karşılamasını zorlaştırmış ve kendisini muhtemel bir takas adayı haline getirmişti.



Griffin, Pelicans'ın karşılaştığı mali gerçekliğin altını çizerek, yeni CBA kurallarının Ingram ve diğer oyuncuları takas edilme konusunda "mekanik anlamda yetersiz" hale getirdiğini belirtti.



SiriusXM NBA Radyosunda yapılan bir röportajda Griffin, CBA'nın küçük pazar takımlarına dayattığı karmaşıklıkları kabul ederek, Pelicans'ın Ingram'ı elinde tutma tercihini vurguladı.



Griffin, takımın Ingram'a olan bağlılığının ve finansal sınırlamalara rağmen mevcut kadro konfigürasyonunun başarıya yol açıp açamayacağını görme arzusunun altını çizdi:



"Brandon'ın bizimle kalmasını tercih ettiğimizi açıkça belirttik ve Brandon da bizimle kalmayı tercih ettiğini açıkça belirtti. Burada finansal bir gerçeklik söz konusu ve bence bu grubu bir arada tutmak açısından gidebileceğimiz nokta, kendisinin bizim gitmemizi istediği kadar ileri bir nokta olmayabilir."



Yaz döneminde Ingram, sahadaki performansı ve potansiyeli nedeniyle diğer takımların büyük ilgisini çekmiş, ancak yüksek maaş talepleri potansiyel talipler için zorluk teşkil etmişti:



"Bence onlara para ödemek zorunda olmadığınızda, hepsini istiyorsunuz. Ama onlara yılda 50 milyon dolar vermek zorunda kaldığınızda da, mekanik olarak işler karmaşıklaşıyor. ekanik olarak takas edilemeyen pek çok adam var. Brandon önemli biri, neyse ki kendisini gerçek anlamda takas etme konusunda istekli değiliz, yani bu yüzden önemli değil."



Maç başına 20,8 sayı, 5,1 ribaund ve 5,7 asist ortalamaları yakaladığı bir sezonu geride bırakan Ingram, Pelicans'ın kadro kararlarında önemli bir isim olmaya devam ediyor.





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