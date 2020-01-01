Griffin, genç Pistons kadrosuna akıl hocalığı yapacak

Detroit Pistons yıldızı Blake Griffin, genç Pistons kadrosundaki rolüyle ilgili düşüncelerini paylaştı.



Griffin, sakatlıkla dolu bir yılın ardından geri dönüyor. All-Star oyuncu diz sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz sezon 18 maçla sınırlı kalmıştı.



Griffin, gelecek vaat eden genç oyuncuları dahil ederek kadrosunu önümüzdeki sezon öncesi yeniden düzenleyen Pistons için ikili bir rolle dönmeye hazırlanıyor.



Griffin, Pistons medya haftasının ilk gününde muhabirlerle konuşurken, 2020-21 sezonu öncesinde akıl hocalığı rolünü kabul etti:



"Geri dönüp oynamaya gelince, amacım sahaya çıkıp mümkün olduğunca çok sayı atmak falan değil. Asla değil. Amacım komple bir oyuncu olmak, lider olmak, istendiğinde skor yükünü üstlenmek ve başka bir şey yapmanız istendiğinde bunu yapmak. Bunların birbiriyle çelişen iki fikir olduğunu düşünmüyorum. Halen bir akıl hocası olarak, gençleri geliştirmeye devam edebilirsiniz."



Griffin, Ocak ayında sol dizinden ameliyat olduktan sonra önceki yılın çoğunu rehabilitasyonla geçirmişti. Pistons, kendisinin uzak kaldığı süre içinde yeni genel menajer olan Troy Weaver'la anlaşmış ve kadroyu yeniden düzenlemişti.



Artık Detroit ekibi, son birkaç sezon playoff çekişmesinin dışında kaldıktan sonra yeni bir başlangıç yapmayı umuyor.



