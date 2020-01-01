Griffin: "Eğer en iyi opsiyon Jrue'yu takas etmekse, olacak şey budur"

New Orleans Pelicans'ın basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı David Griffin, takımın Jrue Holiday'i takas etmek istediği yönündeki söylentiler hakkında konuştu.



Raporlara göre Pelicans'ın, Holiday'i takas etmek için birkaç ekiple görüştüğü söylenmişti.



Griffin, gazetecilere verdiği demeçte, Pelicans'ın Holiday ile ilgili takas tartışmalarını dinlediğini belirtse de, bunun, 30 yaşındaki oyuncunun New Orleans'ı terk edeceği anlamına gelmediğine dikkat çekti:



"Jrue ve Lauren çok özel insanlar ve hem bu ekibin, hem de bu topluluğun özel bir parçası oldular. Böyle bir şey okuduğunuzda, bir oyuncu için gerçekleşen takas tartışmalarını dinlememizin, haber değeri taşıyan bir şey olabileceğini düşündürebiliyor. Ama bizim işimiz bu. Buraya geldiğimden beri bunu yaptık.



Geçen yılki son takas tarihinde de benzer konuşmalar yapmıştık. Hiç kimse aktif olarak, öncekinden farklı bir şey yapmaya çalışmıyor. Biz bugün son derece rekabetçi olabilecek ve sürdürülebilir bir geleceğe doğru inşa edilebilecek bir ekip oluşturmaya çalışıyoruz.



Bu, Jrue'nun bunun bir parçası olduğu anlamına geliyorsa, bu bizim için özel bir durum. Çünkü o bizimle olmak istiyor ve biz de onun oyun tarzını çok seviyoruz. Geleceğe doğru yapılanmanın ve onu başarılı olabileceği en iyi konuma getirmenin en iyi yolu, eğer onun takas edilmesi ise, sonunda olacak olan şey budur.



Ancak bunlar, sürdürülebilir bir geleceğe doğru yapılanmaya çalıştığınız ve Jrue'nun kendisini kazanmak adına en iyi konuma getirmeye çalıştığı için ortaya çıkıyor. Onun bunu bizimle yaptığından ötürü minnettarız ve bunun devam etmemesi için bir neden göremiyoruz."



